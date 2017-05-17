Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев растерял харизму: аудитория портала siapress.ru, отвечая на вопросы на сайте, определилась со своим отношением к данной фигуре, заявив, что поддержала бы отставку главы правительства. Так ответили 68 процентов. Еще 15 процентов не определились со своим отношением, а цифры поддержки у Медведева в нашем городе — небольшие: всего 17 процентов.
Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории siapress.ru поддержала бы отставку премьера
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