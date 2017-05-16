16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,2603   EUR  62,0382  

Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?

Обзор карьеры уходящего в отставку главного архитектора города

На прошлой неделе источники в сургутской администрации сообщили, что пост директора департамента архитектуры и градостроительства покинет Алексей Фокеев. С одной стороны, эта отставка никого не удивила, так как слухи о ней ходили более года. С другой, именно из-за удивительной аппаратной "живучести" главного архитектора это кадровое решение Вадима Шувалова выглядит необычно. СИА-ПРЕСС изучил ретроспективу карьеры чиновника в Сургуте и, забегая вперед, можно смело утверждать – история Алексея Фокеева для Сургута типична.

Первые шаги

Алексей Фокеев появился в составе городской администрации в 2012 году в качестве помощника заместителя главы города Андрея Сурлевича. Будучи новичком в Сургуте, он представлялся общественности как перспективное назначение – с 2011 чиновник находился в кадровом резерве на вакансию главного архитектора округа. Осенью 2012 года Алексей Фокеев заступил на должность директора городского департамента архитектуры и градостроительства, сменив на этом посту Алексея Усова, который на последующие годы станет заместителем главы подразделения. Назначение казалось логичным, ведь Алексей Фокеев уже имел опыт работы на этом направлении – с 2010 по 2012 год он был главным по архитектуре в Мегионе.

Новоиспеченный директор департамента сходу взял с места в карьер и раскритиковал архитектурную политику города. Тогда же он объявил о начале борьбы с точечной застройкой. Был даже введен мораторий на уплотнительное строительство, и планировалось изменение нормативов. Все это, как заявлялось, должно было победить точечное зло в городе. По прошествии пяти лет можно констатировать – это был первый, но далеко не последний «прокол» Алексея Фокеева. За это время точечная застройка из города никуда не делась, приняв в некоторых случаях карикатурные формы.

Уплотнились

В частности, в 2014 году Сургут один за другим трясли "уплотнительные" скандалы, связанные со строительством гостиниц на месте аптек – прямо во дворах. Самые показательные примеры – здания на проспекте Мира и улице Показаньева, возведение которых, в итоге, было с резонансом остановлено. Тогда громких заявлений о недопустимости такой застройки Алексей Фокеев уже не делал, а ситуацию разруливал недавно прибывший в администрацию замглавы Александр Шатунов, который, к слову, так и не сработался с главным архитектором и неоднократно выражал им недовольство, но в итоге сам покинул структуру сургутской власти на полгода раньше своего бывшего подчиненного.

Именно при Алексее Фокееве состоялось самое спорное и критикуемое архитектурное решение 2010-х годов в Сургуте – «зеленый свет» на строительство комплекса «Возрождение» рядом с храмом Преображения. В результате церковь, бывшая до этого архитектурной доминантой в районе, оказалась визуально «раздавленной» гигантским жилым комплексом. Застройка уплотнилась, а нагрузка на инфраструктуру, которой и так немного в этой части города, серьезно увеличилась.

Не уменьшилось и количество самостроев, взять хотя бы автосалон "Тойота" вместо яхт-клуба и, хотя в этом случае главные решения принимал тот же Александр Шатунов, по слухам, именно Алексей Фокеев обосновывал перед главой Дмитрием Поповым необходимость подписать ввод объекта в эксплуатацию. Нельзя не упомянуть и ставший уже легендарным магазин «Нанаш», который с горем пополам все-таки снесли. До сих пор остается открытой проблема незаконных ларьков на придомовых территориях, с которыми жители зачастую вынуждены бороться самостоятельно.

Рекламные войны

Борьба с точечной застройкой шла только на уровне деклараций, и следующей целью Алексей Фокеев выбрал уличную рекламу в Сургуте. В 2014 году главный архитектор города объявил, что уже к осени следующего года визуального мусора станет меньше, а через два года сократится число больших рекламных щитов. Планировалось сотрудничество с Ассоциацией рекламных агентств и установка современных конструкций. Удивительно, но спустя три года с тех пор эффект оказался ровно обратным – рекламных конструкций стало не просто больше, а намного больше, и при этом из-за неопределенности их правового статуса представители рынка наружной рекламы фактически прекратили платить аренду земли в городской бюджет. Кому и сколько они платили вместо этого – вопрос открытый. Сейчас процесс регуляции этого рынка находится в стадии очередной переработки и перепланирования, и, возможно, с уходом Алексея Фокеева ситуация наконец изменится.

А в это время главный архитектор Сургута переключился на модную тему городской среды.

Имитация урбанистики

В 2015 году Алексей Фокеев внял мировой тенденции по развитию урбанистики и начал собирать инициативную группу из заинтересованных в этом вопросе сургутян. В итоге появился архитектурно-художественный совет, который должен был стать коллективным консультантом для всех застройщиков города, дабы давать рекомендации по их архитектурным и средовым решениям. Однако этот совет в итоге стал структурой довольно вялой, не имеющей ни полномочий, ни пассионарного заряда на внесение каких-то реальных перемен в городскую среду. Тем не менее, галочку в пункте заботы о городской среде администрация себе поставила.

Далее был первый урбанистический форум, который прошел в Сургуте в феврале 2016 года при непосредственном патронаже администрации и лично Алексея Фокеева. Основной целью называлось улучшение городской среды и поиск новых решений в развитии Сургута. Под эту благородную цель из Москвы даже выписывали известного урбаниста Святослава Мурунова. Итоги мероприятия называли успехом и планировали и дальше «урбанизировать» Сургут. Первые подозрения, что вся эта активность администрации является ничем иным, как имитацией бурной деятельности появилась в августе прошлого года во время работы школы урбанистики.

Предчувствия не подвели – за 9 (девять) прошедших месяцев все, на что хватило запала участников это еженедельные встречи и организация в апреле второго урбанистического форума «Среда со смыслом». Все это проходило при непосредственном участии Алексея Фокеева. Вот только имитация бурной деятельности была, а результата – нет. За год, что прошел с первого форума все, чем обогатили урбанисты Сургут – это новый городской мем, «смыслы». По всей видимости, на это обратили внимание и в новой команде администрации – между форумом и отставкой Алексея Фокеева прошло меньше месяца.

Родственные связи

Однако самый громкий скандал с участием Алексея Фокеева случился в прошлом году не из-за неудавшихся проектов, а из-за банального кумовства. После переезда из Мегиона в Сургут главный архитектор, по слухам, перевез в город свою тещу, которую, он якобы устроил в один из лучших детских садов города «Золотая рыбка». Родственница, по слухам, стала вести себя вызывающе – требовала отпуск, постоянно уходила на больничные и просила отгулы. На любые претензии при этом напоминала всем, кто ее зять. Все бы ничего (мало ли у кого бывают скандальные родственники), только Алексей Фокеев, якобы, действительно звонил в детский сад и вступался за свою родственницу.

Дело дошло до того, что некоторые родители написали коллективную жалобу, а в отношении руководства детского сада была проведена проверка, которая не выявила никаких нарушений. По ходившим тогда слухам, за всем этим стоял главный архитектор города. Как говорили источники на Энгельса 8, в результате скандала недовольство Алексеем Фокеевым в администрации в тот момент могло привести последнего к отставке. В конечном итоге эту историю удалось замять, но именно в тот момент в городе стали говорить о том, что долго главный архитектор на своем посту не пробудет.

Предсказуемый результат

История с Алексеем Фокеевым в Сургуте оказалась довольно типичной для города. Сначала появляется перспективный чиновник, который объявляет о своих наполеоновских планах. Потом в дело вмешивается суровая реальность и все начинания в лучшем случае оказываются половинчатыми, а в худшем – провальными. В этом же ключе стоит рассматривать и историю Александра Шатунова, воспоминания о котором в Сургуте будут долгими, но навряд ли позитивными. Кадровые решения последних лет наталкивают на неутешительные выводы – качество бюрократического аппарата оставляет желать лучшего. Проблема в том, что эта тенденция приводит к отрицательному отбору среди тех, кто приходит на смену действующим чиновникам. А это ведет к печальной закономерности – пока каждое новое назначение было хуже предыдущего. И когда эту тенденцию удастся сломить, и удастся ли вообще – неясно.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

16 мая в 19:06, просмотров: 716, комментариев: 6


QR код
Комментарии:
AnnaT
не нравится
16 мая в 20:25
Цитирую: "представители рынка наружной рекламы фактически прекратили платить аренду земли в городской бюджет." Господи Сиа-пресс, какую ерунду вы понаписали..............., хотя бы позвонили в Администрацию узнали, что платят рекламораспространители за размещение рекламы
Surgutman
не нравится
16 мая в 22:32
Неизвестны "заслуги" этого персонажа в Мегионе, но в Сургуте оне запомнились прежде всего тем что будучи мелким проектным"Зодчим" засыпали фонтан на площади перед гор.администрацией, превратив его в клумбу! Ну и после возврата в город занимался захоронением городской среды в интересах криминала и строительного лобби! Отдельная страница , это участие в банде Иванова из Тюмени! В общем многому научился, третий раз женился! Был блондином, урбанистом, а теперь он стал статистом! Прощай, мы тебя не вспомним! Абзац!
Surgutman AnnaT
не нравится
16 мая в 22:37
Анюта! Не напрягайте связки в интересах работодателя! Мы все конечно поняли что Вы из Администрации , но под псевдонимом преференции все таки не получите ! Пишите уж сразу ФИО , должность , табельный номер! И в кассу за 33 сребренниками!
Большой Surgutman
не нравится
Сегодня в 08:23
Почему Вы считаете, что когда человек пишет о необходимости изучить вопрос до публикации (часто не соответствующих действительности) фактов, он обязательно из Администрации или продался за "30 сребреников"?
Большой
не нравится
Сегодня в 08:33
Интересно, что ни одного читателя не волнует, что все основные новые назначения значения происходят в том же порядке и даже хуже - Фокеев хоть архитектор, а кого поставили курирующими дамами? Какое они имеют прошлое в возглавляемых ими сферах или они приехали на должности замов для прохождения учёбы? Не говорю уже о том какие получены преференции в виде квартир, машин и прочих благ! Почему бюджет должен нести эти расходы? В городе нет специалистов? Да ладно были бы супер спецы, а тут кто? Какие реальные идеи или действия внесены или произведены? Одни слова и ни о чем! Но "пипл хавает" и радуется переменам! Особенно швондеры
Padunskiy
не нравится
Сегодня в 08:42
Точечная застройка, реклама и игры с урбанизЬмом - это следствие. Причина же в отсутствии профессионализма. Градостроительная документация в городе сделана неряшливо, Правила застройки - ещё более неряшливо. И это я говорю только о соблюдении обязательных требований к подобной документации. Отсутствует внятно сформулированная программа пространственного развития города, с чего вообще-то начинает любой специалист. К сожалению, градостроительная политика Сургута ещё долго будет барахтаться без цели и смысла. Потому что это кому-то нужно

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?

Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?
Обзор карьеры уходящего в отставку главного архитектора города
Артем Мазнев 16 мая в 19:06
715 6
​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ

​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира финансов и экономики
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 16 мая в 15:11
273 0
​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА

​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне провели праздники
Андрей Луговой 16 мая в 14:32
248 0
Волонтерство – жёсткая вещь

Волонтерство – жёсткая вещь
Почему человек, спасший котенка или щенка, вызывает подозрение у общества?
​Анастасия Андриенко, волонтер ОД «Дай лапу» 16 мая в 14:13
241 1
Андрей Гнездилов: «Сплошные парковки во дворах – это безумие»

Андрей Гнездилов: «Сплошные парковки во дворах – это безумие»
Главный архитектор проектов московского архитектурного бюро «Остоженка» рассказал о своем отношении к «муравейникам»
Артем Мазнев 16 мая в 12:29
389 6
​Мы не победители — но мы победили!

​Мы не победители — но мы победили!
Думаю, что если бы в конкурсе участвовала Россия и россияне имели возможность голосовать – у Кристияна Костова был шанс оставить португальца вторым.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 15 мая в 16:11
492 1
Что имеем, не храним

Что имеем, не храним
Я прогулялся вдоль дома, навскидку опросил пять человек, выходящих из разных подъездов, что они думают об изуродованной аллее. Четверо из пяти сказали, что им всё равно...
Кирилл Акинцев, сургутянин 15 мая в 11:03
782 7
​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко

​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко
Владимир Шахрин — о резонансном деле екатерибургского блогера
Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф» 15 мая в 10:37
556 6
​Сургутская неделя. Мэрская зарплата и прочие альтернативы

​Сургутская неделя. Мэрская зарплата и прочие альтернативы
Обзор событий города за прошедшую семидневку
Олег Владимиров 13 мая в 11:15
1395 0
​Who is мистер Меркулов? Новый заместитель главы Сургута – личность непубличная и загадочная

​Who is мистер Меркулов? Новый заместитель главы Сургута – личность непубличная и загадочная

СИА-ПРЕСС пытался выяснить хоть что-нибудь о новом столичном кураторе сургутского строительства
Артем Мазнев 12 мая в 14:42
2163 2
​О национальной гордости великороссов

​О национальной гордости великороссов
В ответ на блог Олега Владимирова «Кто победил»
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 12 мая в 13:09
983 17
​Наталья Хоманько: «Психолого-медико-педагогическая комиссия – не способ избавиться от неуспевающего ребенка»

​Наталья Хоманько: «Психолого-медико-педагогическая комиссия – не способ избавиться от неуспевающего ребенка»
О мифах и правде про ПМПК — интервью с начальником отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии
Лилия Сулейманова 12 мая в 09:42
523 0
​Строитель Сургута: варяг или свой? // ИНФОГРАФИКА

​Строитель Сургута: варяг или свой? // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru уверены: замену Алексею Усову следует искать в городе
Андрей Луговой 10 мая в 17:06
1069 1
​«Бессмертный полк» объединяет // ИНФОГРАФИКА

​«Бессмертный полк» объединяет // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru считает этот проект удачным
Андрей Луговой 10 мая в 15:40
652 1
Вадим Демидов

​Закончится ли у нападавших зеленка?
Небезынтересно, что личности нападавших на Навального установили не полицейские, а блогеры. Пока не слышно о том, что они задержаны или ими интересуются правоохранительные органы. Тишина.
Вадим Демидов 10 мая в 12:35
718 5
​Тренд на укрепление рубля развернулся // АУДИО, ТЕКСТ

​Тренд на укрепление рубля развернулся // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира финансов и экономики
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 10 мая в 12:28
466 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика