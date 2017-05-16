Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?

На прошлой неделе источники в сургутской администрации сообщили, что пост директора департамента архитектуры и градостроительства покинет Алексей Фокеев. С одной стороны, эта отставка никого не удивила, так как слухи о ней ходили более года. С другой, именно из-за удивительной аппаратной "живучести" главного архитектора это кадровое решение Вадима Шувалова выглядит необычно. СИА-ПРЕСС изучил ретроспективу карьеры чиновника в Сургуте и, забегая вперед, можно смело утверждать – история Алексея Фокеева для Сургута типична.

Первые шаги

Алексей Фокеев появился в составе городской администрации в 2012 году в качестве помощника заместителя главы города Андрея Сурлевича. Будучи новичком в Сургуте, он представлялся общественности как перспективное назначение – с 2011 чиновник находился в кадровом резерве на вакансию главного архитектора округа. Осенью 2012 года Алексей Фокеев заступил на должность директора городского департамента архитектуры и градостроительства, сменив на этом посту Алексея Усова, который на последующие годы станет заместителем главы подразделения. Назначение казалось логичным, ведь Алексей Фокеев уже имел опыт работы на этом направлении – с 2010 по 2012 год он был главным по архитектуре в Мегионе.

Новоиспеченный директор департамента сходу взял с места в карьер и раскритиковал архитектурную политику города. Тогда же он объявил о начале борьбы с точечной застройкой. Был даже введен мораторий на уплотнительное строительство, и планировалось изменение нормативов. Все это, как заявлялось, должно было победить точечное зло в городе. По прошествии пяти лет можно констатировать – это был первый, но далеко не последний «прокол» Алексея Фокеева. За это время точечная застройка из города никуда не делась, приняв в некоторых случаях карикатурные формы.

Уплотнились

В частности, в 2014 году Сургут один за другим трясли "уплотнительные" скандалы, связанные со строительством гостиниц на месте аптек – прямо во дворах. Самые показательные примеры – здания на проспекте Мира и улице Показаньева, возведение которых, в итоге, было с резонансом остановлено. Тогда громких заявлений о недопустимости такой застройки Алексей Фокеев уже не делал, а ситуацию разруливал недавно прибывший в администрацию замглавы Александр Шатунов, который, к слову, так и не сработался с главным архитектором и неоднократно выражал им недовольство, но в итоге сам покинул структуру сургутской власти на полгода раньше своего бывшего подчиненного.

Именно при Алексее Фокееве состоялось самое спорное и критикуемое архитектурное решение 2010-х годов в Сургуте – «зеленый свет» на строительство комплекса «Возрождение» рядом с храмом Преображения. В результате церковь, бывшая до этого архитектурной доминантой в районе, оказалась визуально «раздавленной» гигантским жилым комплексом. Застройка уплотнилась, а нагрузка на инфраструктуру, которой и так немного в этой части города, серьезно увеличилась.

Не уменьшилось и количество самостроев, взять хотя бы автосалон "Тойота" вместо яхт-клуба и, хотя в этом случае главные решения принимал тот же Александр Шатунов, по слухам, именно Алексей Фокеев обосновывал перед главой Дмитрием Поповым необходимость подписать ввод объекта в эксплуатацию. Нельзя не упомянуть и ставший уже легендарным магазин «Нанаш», который с горем пополам все-таки снесли. До сих пор остается открытой проблема незаконных ларьков на придомовых территориях, с которыми жители зачастую вынуждены бороться самостоятельно.

Рекламные войны

Борьба с точечной застройкой шла только на уровне деклараций, и следующей целью Алексей Фокеев выбрал уличную рекламу в Сургуте. В 2014 году главный архитектор города объявил, что уже к осени следующего года визуального мусора станет меньше, а через два года сократится число больших рекламных щитов. Планировалось сотрудничество с Ассоциацией рекламных агентств и установка современных конструкций. Удивительно, но спустя три года с тех пор эффект оказался ровно обратным – рекламных конструкций стало не просто больше, а намного больше, и при этом из-за неопределенности их правового статуса представители рынка наружной рекламы фактически прекратили платить аренду земли в городской бюджет. Кому и сколько они платили вместо этого – вопрос открытый. Сейчас процесс регуляции этого рынка находится в стадии очередной переработки и перепланирования, и, возможно, с уходом Алексея Фокеева ситуация наконец изменится.

А в это время главный архитектор Сургута переключился на модную тему городской среды.

Имитация урбанистики

В 2015 году Алексей Фокеев внял мировой тенденции по развитию урбанистики и начал собирать инициативную группу из заинтересованных в этом вопросе сургутян. В итоге появился архитектурно-художественный совет, который должен был стать коллективным консультантом для всех застройщиков города, дабы давать рекомендации по их архитектурным и средовым решениям. Однако этот совет в итоге стал структурой довольно вялой, не имеющей ни полномочий, ни пассионарного заряда на внесение каких-то реальных перемен в городскую среду. Тем не менее, галочку в пункте заботы о городской среде администрация себе поставила.

Далее был первый урбанистический форум, который прошел в Сургуте в феврале 2016 года при непосредственном патронаже администрации и лично Алексея Фокеева. Основной целью называлось улучшение городской среды и поиск новых решений в развитии Сургута. Под эту благородную цель из Москвы даже выписывали известного урбаниста Святослава Мурунова. Итоги мероприятия называли успехом и планировали и дальше «урбанизировать» Сургут. Первые подозрения, что вся эта активность администрации является ничем иным, как имитацией бурной деятельности появилась в августе прошлого года во время работы школы урбанистики.

Предчувствия не подвели – за 9 (девять) прошедших месяцев все, на что хватило запала участников это еженедельные встречи и организация в апреле второго урбанистического форума «Среда со смыслом». Все это проходило при непосредственном участии Алексея Фокеева. Вот только имитация бурной деятельности была, а результата – нет. За год, что прошел с первого форума все, чем обогатили урбанисты Сургут – это новый городской мем, «смыслы». По всей видимости, на это обратили внимание и в новой команде администрации – между форумом и отставкой Алексея Фокеева прошло меньше месяца.

Родственные связи

Однако самый громкий скандал с участием Алексея Фокеева случился в прошлом году не из-за неудавшихся проектов, а из-за банального кумовства. После переезда из Мегиона в Сургут главный архитектор, по слухам, перевез в город свою тещу, которую, он якобы устроил в один из лучших детских садов города «Золотая рыбка». Родственница, по слухам, стала вести себя вызывающе – требовала отпуск, постоянно уходила на больничные и просила отгулы. На любые претензии при этом напоминала всем, кто ее зять. Все бы ничего (мало ли у кого бывают скандальные родственники), только Алексей Фокеев, якобы, действительно звонил в детский сад и вступался за свою родственницу.

Дело дошло до того, что некоторые родители написали коллективную жалобу, а в отношении руководства детского сада была проведена проверка, которая не выявила никаких нарушений. По ходившим тогда слухам, за всем этим стоял главный архитектор города. Как говорили источники на Энгельса 8, в результате скандала недовольство Алексеем Фокеевым в администрации в тот момент могло привести последнего к отставке. В конечном итоге эту историю удалось замять, но именно в тот момент в городе стали говорить о том, что долго главный архитектор на своем посту не пробудет.

Предсказуемый результат

История с Алексеем Фокеевым в Сургуте оказалась довольно типичной для города. Сначала появляется перспективный чиновник, который объявляет о своих наполеоновских планах. Потом в дело вмешивается суровая реальность и все начинания в лучшем случае оказываются половинчатыми, а в худшем – провальными. В этом же ключе стоит рассматривать и историю Александра Шатунова, воспоминания о котором в Сургуте будут долгими, но навряд ли позитивными. Кадровые решения последних лет наталкивают на неутешительные выводы – качество бюрократического аппарата оставляет желать лучшего. Проблема в том, что эта тенденция приводит к отрицательному отбору среди тех, кто приходит на смену действующим чиновникам. А это ведет к печальной закономерности – пока каждое новое назначение было хуже предыдущего. И когда эту тенденцию удастся сломить, и удастся ли вообще – неясно.