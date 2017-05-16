​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ

Пока инвесторы возвращаются на рынок после майских праздников, финансовые эксперты уже начинают делать прогнозы на лето. Куда двинутся цены на нефть после встречи ОПЕК 25 мая, подходящее ли сейчас время покупать валюту и какие инвестиции предпочитают вчерашние вкладчики. Об этом сегодня мы и поговорим.

Торговая неделя была короткой, но событийной. Главной новостью стала победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Теоретически оттуда можно было ждать политических сюрпризов, но сейчас этот риск окончательно ушел и мировой рынок в целом пришел в состояние умиротворения.

Другая центральная тема – рынок нефти. Осталась буквально неделя до встречи стран ОПЕК, где решится судьба соглашения о сокращении нефтедобычи. Перед этой встречей станут известны данные по запасам и буровым из США. Все это может заметно усилить колебания стоимости нефти. И, несмотря на эпизодические позитивные движения, которые мы наблюдаем в начале этой недели, стоит констатировать нарастание нервозности на рынке нефти.

Отсутствие новых договоренностей стран ОПЕК (напомню, что представители их встречаются 25 мая) может вызвать краткосрочное ценовое проседание с перспективой ухода к $40-43 по Brent и дальнейшему плавному возвращению к отметке $50. Если же соглашение будет пролонгировано, цены на нефть останутся выше $50 с потенциальным выходом к $54-55.

При этом среднесрочно цены на нефть останутся под давлением даже при достижении нового соглашения ОПЕК. На это указывают такие факторы как рост стоимости доллара на мировом рынке (в июне ФРС США с вероятностью 75% поднимет ставки), замедление темпов мирового экономического роста и нарастающая активность «сланцевиков».

Российский рынок продолжает «дремать» около 2000 тысяч пунктов по ММВБ, для ухода от этого уровня нужны новые драйверы, а их сейчас, откровенно говоря, немного. Возможно, настроения на этой неделе улучшит статистика. В среду выйдут данные по ВВП России за I квартал, ожидания положительные, российская экономика показывает хорошую динамику, выше прогнозов.

Пара рубль-доллар, несмотря на попытки вернуться к области 55-56, все равно технически «смотрит» вверх, и в ближайшие месяц-полтора с большой вероятностью мы увидим доллар за 60. Курсовые скачки могут усилиться из-за колебаний нефтяных котировок по мере приближения 25 мая – дня заседания стран ОПЕК. На текущих уровнях частные инвесторы могут удачно пополнить валютную часть своего портфеля.

Говоря о том, какие вложения сейчас актуальны и востребованы, отметим, что, в целом, инвесторы стараются выдерживать здоровый баланс между доходностью и рисками, настроения достаточно осторожные. В то же время, на рынке есть привлекательные идеи и возможности даже для осторожных инвесторов. Так, многие вчерашние вкладчики выбирают корпоративные облигации, ОФЗ, консервативные стратегии доверительного управления и структурные продукты с защитой капитала.

Финансовая грамотность у нас постепенно растет. Это заметно прежде всего по растущему запросу на инвестиционные решения, персональное финансовое планирование (ПФП), и в целом по более сознательному отношению населения к вопросам вложения денег. Как показывает опыт финансовых советников БКС Премьер, за последние пять лет люди действительно стали лучше формулировать свои цели и адекватнее оценивать и риски, и доходности.