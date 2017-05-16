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​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА

Как сургутяне провели праздники

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Майские праздники, в силу специфики погоды, в Сургуте прошли с разной степенью успешности: об этом свидетельствуют результаты опросов на сайте siapress.ru. Горожане давно в курсе, что на последний весенний месяц нет никакой надежды — может и жарой одарить, но, скорее, утомит холодами. Поэтому треть всех сургутян, планируя выходные прогрела место на диване или за столом у компьютера. А половина решила, несмотря ни на что, отправиться по дачам и по друзьям-знакомым.

Вспоминая погоду на Первомай, надеемся, что немногие из вас простыли. Тем более что большинство аудитории siapress.ru решило не выходить на первомайский парад: в принципе, можно было действительно остаться дома, открыть инстаграм-аккаунт siapress.ru и наблюдать за ходом промерзших, но веселых колонн.

Не то — 9 Мая. Все-таки стало потеплее, да и повод более значимый: как справедливо заметил Олег Владимиров, этот праздник стал для нас самым главным во всем календаре. Ему и внимания больше — строже и спрос. Так, более трети сургутян, выйдя на улицы и вернувшись домой, поставили организации празднования в городе троечку. Четверть расщедрились на четверку, только каждый пятый сказал, что все было просто отлично.

Радует, что количество критически настроенных горожан, которых не прельстил ни «Бессмертный полк», ни велопробеги, ни патриотические программы на главных площадках города, ни, в конце концов, богатый салют в финале, в этом опросе — самое маленькое. То есть отметили, можно сказать, более-менее достойно. Ждем следующих праздников — а пока работаем.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 182, комментариев: 0


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