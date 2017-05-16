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Волонтерство – жёсткая вещь

Почему человек, спасший котенка или щенка, вызывает подозрение у общества?

Фото из личного архива А.Андриенко
Фото из личного архива А.Андриенко

Когда меня просят сказать несколько слов о волонтерстве, я впадаю в ступор, потому что несколько слов и волонтерство – для меня это пока несочетаемые вещи. Слова о волонтерах – это удивительные истории о людях. И, к счастью, я знаю очень много людей, которые сами о себе не расскажут, но которые делают такие дела, что поражаешься чистоте их сердец и выносливости! Поэтому я хочу начать свои «несколько слов» с цитаты священника Константина Камышанова. Он сказал: «Чувствительность для волонтера – недостаток.

Волонтерство – жесткая вещь. Оно для очень сильных людей. И самое трудное: отсутствие благодарности, подозрение в корысти и месть».

Подпишусь под каждым словом!

Поясню почему. Мой опыт волонтерства – 5 лет. Стала волонтером случайно – попросили помочь оформить бумаги для регистрации общественного движения. Помогла. Увидела этих Людей! С большой буквы. И поняла, как им нужна помощь. Так вот и помогаю. Помогаю словом, потому что, когда ты ухаживаешь за животными, каждый день кормишь, убираешь, иногда возишь к ветеринару и т.д. сил на то, чтобы обо всем этом написать, да даже просто попросить помощи, не остается. Так я стала помогать рассказывать о тех животных, которым нужен дом. Животные классные! Каждый раз видишь кошку и думаешь – ну как такая красотка могла оказаться на улице? С собаками вообще сразу сердце рвется на части. Эти умные и преданные глаза, которые рассказывают всю правду жизни, остаются в душе навсегда.

И теперь представьте. Как тяжело тем, через кого проходят десятки животных, кто помогает им выжить после травм, кто говорит о важности стерилизации. Которая остановит размножение и в то же время не даст повода избавляться от животных жестокими бесчеловечными способами. И все это в свободное от работы и семейных дел время. И при всей этой огромной нагрузке человек сверху получает не «спасибо», не молчание (хотя бы!), а обвинения, угрозы и оскорбления.

За что? За то, что взял кота из подвала? Нельзя было спасать жизнь? За то, что помог сбитой собаке и теперь ищешь ей дом? Так вот и живут волонтеры.

Обвинения сыплются на тех, кто дежурит на горячей линии. Почему вы не приехали и не забрали? Ответы о том, что помощь ищется среди сургутян и помощь ВСЯ на плечах волонтерах – не слышат.

Но не только о плохом. В Сургуте много отзывчивых людей. Начинали все в 2012 году человек 20. Уже в 2016 году около тысячи человек помогли делом и еще примерно столько – помогли финансово. С финансами все строго. Отчет в группе движения «Дай лапу» ВКонтакте. За это отвечает также волонтер. Напомню еще раз, вся деятельность движения – это волонтеры. Никто не получает зарплату, каждый помогает чем может.

Задач всегда больше чем, людей. Но чем дальше, тем больше сургутян становятся частью движения. Год назад, например, семейная пара предложила помогать с выгулом собак на одном из участков. Это было очень нужно! Давно мы искали тех, кто бы нашел время организовать регулярные прогулки. И вот, уже год каждое воскресенье любой сургутянин может приехать и погулять с собаками. Потому что Данил и Елена отвечают за это направление, и выбрали для себя именно такую волонтерскую помощь.

Есть девушка Катя. Она каждый день размещает объявления о животных на сайтах объявлений в интернете. Кажется, что такого? А вы попробуйте! Каждый день найти полчаса, чтобы проверить актуальность информации о животном, скачать фотографию, написать текст, разместить на сайте, заполнив с десяток разных граф и т.д. Это тоже труд. Волонтерский. Это помощь!

Волонтеры, которые помогают с самого начала, уже редко выходят в сеть. У них много животных, они осторожны с выбором хозяина. Кажется – человек придирается. На самом деле человек имеет опыт возврата животных от тех, кто наигрался. Поэтому рассматриваются только серьезные намерения – взять животное со всеми его плюсами и минусами как друга, за которого нужно будет отвечать до конца его жизни.

Волонтеры, которые рассказывают городу и округу о путях решения проблемы бездомных животных тоже не остаются в стороне. Они пробивают мыслимые и немыслимые преграды, чтобы напоминать о том, что ответственность за то, что в городе есть бездомные животные, лежит на человеке. И эти волонтеры немало обвинений получают в свой адрес. За то, что не на то просят гранты, например. Да, со стороны советовать и ничего не делать – оно всегда проще.

Хочется сказать спасибо каждому, кто помогает! Написать гимн волонтерам! Те примеры, что я привела – это капля в море. Каждый, кто помогает в общественном движении «Дай лапу», достоин называться волонтером и достоин награды. Я верю, что она обязательно настигнет тех, кто сделал добро и бросил его в воду.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 203, комментариев: 1


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Комментарии:
ЛенаLena
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Сегодня в 18:05
Спасибо, Анастасия! За статью, за волонтерскую работу. Спасибо всем волонтерам Сургута. Я самостоятельно пристроила где-то с десяток кошек и... выдохлась. Эмоционально. При этом три кошки остались на моем попечении - долго не могла пристроить, потом привязалась к ним. Поэтому с большим уважением отношусь к волонтерам, ну и денежку в зоомагазине бросаю в ящик для пожертвований. Наш Сургут становится лучше благодаря вам!

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