​«Чайф» с сахаром

— А что в «Нефтянике» сегодня? — с любопытством спрашивает таксист.

— Чайфы выступали, — отвечаю я. — Хороший был концерт. Люблю их.

— О, знаю одну песню, которая про пять-ноль, — говорит водитель. — А за что вы их вообще любите?

Брякнув что-то в духе «да за все», задумываюсь: серьезно, а за что же я люблю «Чайф»?

Да, приятные. Да, талантливые. Да, легенда свердловского рока. Да, музыка из детства. Но, помимо перечисленного, есть у этой группы какое-то достоинство, благодаря которому и через 30 с лишним лет на сцене она не превращается в латексных молодящихся клоунов, в протестующих старичков или в жалкое подобие самих себя. Они абсолютно органичны и по-хорошему просты. Кто-то скажет, что «шахринский рок» умер, но песни группы продолжают жить из года в год, находя все новых слушателей. Родители приводят на концерты своих подростков, которые, оказываются, знают тексты. Это уже связь поколений, если хотите. Сейчас чайфы не выбрасывают телевизоры из окон и не хают режим, брызгая слюной. Но разве должны? Или, как поется в одной из песен, «всему свое время»?

Достоинство — это слово приходит на ум при личной беседе с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным. Во время интервью он показывает себя умным, веселым и открытым человеком. «Я счастлив», — говорит он. И ты ему веришь.

Первое живое выступление группы мне довелось увидеть только в 2014 году — на Дне города в Сургуте. Именно в тот момент детская симпатия к чайфам оформилась во что-то более зрелое, выходящее за пределы «Ой-йо» и «Оранжевого настроения». Хотелось слушать и слышать как можно больше, откопать то, что не было знакомо ранее. Забавно, что песни чайфов какого-нибудь 1987 года актуальны и сегодня. Именем одной из них — «Вместе теплей» — называется нынешняя программа группы, которую я с удовольствием лицезрела на площадке ДИ «Нефтяник». Концерт «Чайфа» в этот раз состоялся на шикарной, по словам самих музыкантов, сцене дворца искусств.

В качестве декораций зрителю предложили антураж гаража — места необыкновенного. В него, как говорит Шахрин, не отпустить мужчину не может ни жена, ни теща — все относятся с пониманием. Гараж — место, где взрослые дядьки могут почувствовать себя пацанами. Гараж — место, где вовсе не обязательно быть автомехаником, потому что это, прежде всего, убежище. Гараж — место, где рождаются рок-группы.

И мы, зрители, в этот день словно подглядели за гаражными посиделками «Чайфа» — настолько уютным и атмосферным получился их концерт. Зал оказал группе громкий прием, активно подпевал, кричал и включал фонарики… Кстати, оценить концерт пришли в основном люди среднего возраста. Все-таки чайфы — это как «тот самый» пломбир в стаканчике или как ковер на стене. Понимаете?

И по сей день группа продолжает записывать альбомы, экспериментирует с аранжировками (например, в последней пластинке «Теория струн»), но делает это равно с той степенью деликатности, чтобы не перестать быть «тем самым» любимым пломбиром в стаканчике, чтобы не превратиться в пресловутый «дерьмонтин».

В общем, я к чему это все: не спешите вы их хоронить.