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​«Чайф» с сахаром

О свердловском роке, пломбире в стаканчике и «дерьмонтине»

Фото автора
Фото автора

— А что в «Нефтянике» сегодня? — с любопытством спрашивает таксист.

— Чайфы выступали, — отвечаю я. — Хороший был концерт. Люблю их.

— О, знаю одну песню, которая про пять-ноль, — говорит водитель. — А за что вы их вообще любите?

Брякнув что-то в духе «да за все», задумываюсь: серьезно, а за что же я люблю «Чайф»?

Да, приятные. Да, талантливые. Да, легенда свердловского рока. Да, музыка из детства. Но, помимо перечисленного, есть у этой группы какое-то достоинство, благодаря которому и через 30 с лишним лет на сцене она не превращается в латексных молодящихся клоунов, в протестующих старичков или в жалкое подобие самих себя. Они абсолютно органичны и по-хорошему просты. Кто-то скажет, что «шахринский рок» умер, но песни группы продолжают жить из года в год, находя все новых слушателей. Родители приводят на концерты своих подростков, которые, оказываются, знают тексты. Это уже связь поколений, если хотите. Сейчас чайфы не выбрасывают телевизоры из окон и не хают режим, брызгая слюной. Но разве должны? Или, как поется в одной из песен, «всему свое время»?

Достоинство — это слово приходит на ум при личной беседе с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным. Во время интервью он показывает себя умным, веселым и открытым человеком. «Я счастлив», — говорит он. И ты ему веришь.
Первое живое выступление группы мне довелось увидеть только в 2014 году — на Дне города в Сургуте. Именно в тот момент детская симпатия к чайфам оформилась во что-то более зрелое, выходящее за пределы «Ой-йо» и «Оранжевого настроения». Хотелось слушать и слышать как можно больше, откопать то, что не было знакомо ранее. Забавно, что песни чайфов какого-нибудь 1987 года актуальны и сегодня. Именем одной из них — «Вместе теплей» — называется нынешняя программа группы, которую я с удовольствием лицезрела на площадке ДИ «Нефтяник». Концерт «Чайфа» в этот раз состоялся на шикарной, по словам самих музыкантов, сцене дворца искусств.

В качестве декораций зрителю предложили антураж гаража — места необыкновенного. В него, как говорит Шахрин, не отпустить мужчину не может ни жена, ни теща — все относятся с пониманием. Гараж — место, где взрослые дядьки могут почувствовать себя пацанами. Гараж — место, где вовсе не обязательно быть автомехаником, потому что это, прежде всего, убежище. Гараж — место, где рождаются рок-группы.

И мы, зрители, в этот день словно подглядели за гаражными посиделками «Чайфа» — настолько уютным и атмосферным получился их концерт. Зал оказал группе громкий прием, активно подпевал, кричал и включал фонарики… Кстати, оценить концерт пришли в основном люди среднего возраста. Все-таки чайфы — это как «тот самый» пломбир в стаканчике или как ковер на стене. Понимаете?

И по сей день группа продолжает записывать альбомы, экспериментирует с аранжировками (например, в последней пластинке «Теория струн»), но делает это равно с той степенью деликатности, чтобы не перестать быть «тем самым» любимым пломбиром в стаканчике, чтобы не превратиться в пресловутый «дерьмонтин».

В общем, я к чему это все: не спешите вы их хоронить.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 294, комментариев: 1


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Комментарии:
444
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Сегодня в 17:23
"Шахринский рок" похоронил сам Шахрин, заявив, что "играет популярную музыку", а никакой не рок. "Ту самую популярную музыку", только сделанную на основе рок-музыки. Про философию группы, чем она живет сегодня, достаточно знать, что предпоследний альбом назывался "Кино, вино и домино". Я и сам слушал с удовольствием пару их альбомов, но чем больше слушаешь, тем яснее становится, что они какие-то пустые, что глубина текста по щиколотку, что в осмыслении действительности они застряли на уровне какого-то провинциального пацана неопределенного возраста, вся убогая радость которого вывернута наизнанку в "Оранжевом настроении", а не менее убогая "древнерусская (по БГ) тоска" в "никто не услышит" (это в 90-м-то году, когда Россия бурлила как котел, и каждый был полон надежд!). Я понимаю в 16 лет такое петь, но в 30 и даже 60...
И еще. В гаражах, как следует приняв на грудь "кино-вино-и-домино", обычно слушают немудреное то брутально-пацански, то слезливо приблатненное "Русское радио Шансон". Раз уж Чайф сам себя в гараж загнал, то слушателей у него не переведется, как не переводится у Новикова и прочих блатарей.

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