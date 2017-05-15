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​Мы не победители — но мы победили!

Об итогах «Евровидения» в Киеве

Песенный конкурс Евровидение 2017 уже история. Международное жюри и голосование смсками зрителей из стран-участников конкурса определили победителя.

В конкурсе участвовали 42 страны Европы, плюс Австралия и Израиль. Надеемся, что в следующем году могут включить к участию и Казахстан. По политическим мотивам от участия отказалась Россия. Предполагаемая российская участница конкурса Юлия Самойловав 2015 году посещала присоединенный к России полуостров Крым. По украинскому законодательству лица, посетившие полуостров, не могут получить визу и, следовательно, принять участие в Евровиденим-2017 в Киеве. В качестве поиска компромисса Европейским вещательным союзом – организатором конкурсабыло предложено организовать выступление Юлии Самойловой посредством прямой телетрансляции из Москвы, либо сменить российского участника конкурса. После отказа России, 13 апреля 2017 года Европейский вещательный союз объявил, что Россия не сможет принять участие в конкурсе.

Финал конкурса открыл с прекрасным исполнением португальский участник, 27-летний Салвадор Собрал. Он очень высоко поднял планку, и почти до конца никому не удалось составить ему конкуренцию.

Разве что самому молодому участнику, 17-летнему Кристияну Костову, который выступал предпоследним из 25 участников.

По итогам конкурса победителем стал португалец Салвадор Собрал, с результатом целых 758 баллов и огромным отрывом в 143 очков от второго – болгарина Кристияна Костова, который получил 615 очков. Отрыв Кристияна от третьего участника – молдавского трио «Hey, Mamma!» – еще больше: 241 очков.

Несколько раз в процессе голосования Кристиян опережал Салвадора, но лишь на время. Был ли шанс у Кристияна опередить португальца? Думаю, что если бы в конкурсе участвовала Россия и россияне имели возможность голосовать – у Кристияна был шанс набрать 145 СМС и оставить португальца вторым.

Впрочем, даже второе место Кристияна Костова – это победа для самого молодого участника и прекрасного исполнителя.

…Прошлогодними победителями на детском Интервидении были тогда 10-летная Крисия Тодорова в сопровождении 11-летних пианистов Ибрахима и Хасана Игнатовых. В Болгарии уже сейчас идет жесткая борьба за участие в следующем этапе как детского, так и взрослого Интервидения-2018. Можно с уверенностью ожидать, что в следующие годы Болгария завоюет первое место в конкурсе Евровидения и получит право провести этот песенный конкурс у себя дома.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 190, комментариев: 0


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Мнения

​Мы не победители — но мы победили!

​Мы не победители — но мы победили!
Думаю, что если бы в конкурсе участвовала Россия и россияне имели возможность голосовать – у Кристияна Костова был шанс оставить португальца вторым.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 16:11
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