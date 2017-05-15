Что имеем, не храним

- А кто пожаловался? Не сами же вы, просто так, написать решили? - говорит моя собеседница.

- Да, есть пара недовольных. Но знали бы вы, сколько людей спасибо сказали!

Началось всё с того, что приведя свою дочь на занятия в спортивный комплекс (я принципиально не буду указывать названий, адресов и имён моих собеседников, так как подобная история могла произойти где угодно) 19-го апреля я увидел вот такую картину:



Первой моей реакцией было сфотографировать это на мобильный телефон и опубликовать в соцсетях, поставив столь популяризируемый главой Сургута хештег #мнениесургутян. "Спилено 3 больших дерева. Интересно, магазин будет?" - написал я комментарий, ибо другой идеи у меня с ходу не возникло.

21-го апреля аллея выглядела уже следующим образом:

Было похоже, что проводятся плановые работы по укорачиванию деревьев, как по всему городу. Лично я считаю, что оставлять пятиметровые пеньки - это уродство. Но я не ботаник. У тополей, говорят, слабая корневая система: чуть ураган - попадают. Да и в профессионализме специалистов не сомневаюсь. Хотя видел, что часть деревьев после такой экзекуции засыхает. ВАЖНО! Обратите внимание на стволы деревьев не возле дома, справа, а напротив - слева. Я как-то особо на них не акцентировался, ибо не думал, что что-то большее может произойти. Но на этом фото они есть. А на следующем кадре, сделанном 11 мая, их уже нет!



Более того, срезана под корень половина деревьев возле дома из тех, что были оставлены ранее.

Пеньки на гнилые не похожи, но, повторюсь, я не ботаник:



И тут уже я не выдержал. Первым делом я позвонил в управляющую компанию, которая обслуживает этот дом и спросил, зачем они вырубили деревья.

- По заявлению жильцов, - ответили мне в управляющей компании.

- По обе стороны пешеходной дорожки? - спросил я, потому что подозревал, что придомовая территория заканчивается как раз по дорожки, а деревья около спорткомплекса принадлежат уже ему.

- Нет... - ответили мне с некоторым сомнением, - наша граница по тротуару, дальше мы не трогали. У нас всё согласовано с природоохраной, акты есть.

Тут у меня, каюсь, возникло подозрение, что под шумок, возможно, спорткомплекс решил территоию расширить, забор перенести. Позвонил заведующему эксплуатацией здания.

- Я сам удивлён, что такие деревья спилили под корень, - ответили мне. - Но это не наша территория. Наша - до забора. Мы потом ещё ветви за ними убирали.

Я звоню в городскую администрацию, в управление по природопользованию и экологии. Девушка с очень красивым голосом на том конце провода говорит, что в прошлом году управляющей компании, обслуживающей этот дом, выдавалось разрешение на ремонт, в котором особо оговаривалось, что зелёные насаждения не могут быть нарушены. (Замечу, что дом на самом деле осенью 2016-го года был обшит сайдингом и сейчас выглядит гораздо симпатичнее, чем раньше).

- Но те работы проведены осенью, а деревья вот, сейчас спилили, - говорю я. - Не мешали они ремонту дома.

- Тогда вам в другой отдел обратиться стоит, позвоните по номеру...

Звоню туда. Ответивший мне молодой человек открыл карту, посмотрел, и сказал, что сделать ничего не может. Ибо муниципальной земли между спорткомплексом и этим домом нет.

- А что делать на прилегающей к дому территории решает общее собрание жильцов дома и даёт поручение управляющей компании. Мы в настоящее время уже ничего не согласовываем. Хотят - могут всё под парковку заасфальтировать. Хотят - детские площадки поставить. А те деревья, которые ближе 5 метров от дома, их по санитарным нормам в любом случае спиливать нужно, т.к. фундамент разрушают.

Тут я подумал, что, вероятно, неправильно всё понял. Что защитой деревьев занимается природоохранная прокуратура. Проскочила же в беседе с представителями управляющей компании речь, что всё согласовано.

- Природоохранная прокуратура: не занимается контролем вырубки деревьев, - кратко и по-деловому ответили мне на том конце провода.

- То есть то, что деревья 30 лет росли, ничего не значит? Можно срубить - и ничего не будет?

- Эти вопросы решаются жильцами дома.

Опять звоню в управляющую компанию. Мне говорят, что уточнили, что деревья через дорогу тоже спилены по поручению совета дома. И я понимаю, что это, в принципе, логично: не будет же управляющая компания что-то делать просто так, потому что нам захотелось. Ведь это нужно тратить деньги: привлекать людей, технику, транспорт...

Связываюсь с председателем совета жильцов дома, назову её NN.

- Да, это мы решили вырубить, - немедленно подтверждает NN. - Одно дело - прогуливаться по аллее, другое - тридцать лет не видеть солнца в окне!

Если быть объективным, то есть своя правда и у жильцов дома. Да, тополя растут очень быстро: уже через десять лет после посадки, по словам NN, света не видели жильцы первых этажей, через двадцать лет - вторых, через тридцать лет – третьих… Восемь деревьев росло в столь непосредственной близости к дому, что при порывах ветра ветвями ударяли в окна, вызывая справедливое беспокойство жильцов об их целостности. Да и срок жизни тополя составляет как раз сорок лет. После чего его нахождение становится опасным. Множество неприятностей доставляет тополь аллергикам.

- Насколько я знаю, сейчас везде идёт процесс избавления от тополей. Обратите внимание: берёзы мы оставили! - говорит председатель совета дома. - Жильцы первого, второго и третьего этажа говорят "Спасибо!"

NN уверила меня, что всё прошло в рамках закона: было проведено заочное голосование: инициативная группа прошла по квартирам, собирая подписи жильцов за сруб деревьев. Деревья были проверены природоохранной организацией (какой – и в «Сервис-3» и председатель совета дома назвать затруднились), специалисты отметили те деревья, которые в ближайшие 5-7 лет будут представлять опасность.

Пожалуй, я не возьмусь судить. Я минут двадцать прогулялся вдоль дома, навскидку опросил пять человек, выходящих из разных подъездов, о том, что они думают об изуродованной аллее. Четверо из пяти сказали, что им всё равно. Один (с собакой!) сказал, что ему лично не нравится, но он вполне допускает, что жильцы первых этажей имеют право на свет.

Мне подумалось, что всё относительно. Да, в нашем городе мало деревьев, очень жаль, когда рубят. Но ведь кто рубит? Не какие-то враги, вандалы. А те самые, которые сказали, что им всё равно. Впрочем... Возле того самого дома взгляд мой зацепился за наивный неумело огороженный кем-то саженец...

Пятьдесят девять деревьев срублено. Одно посажено.

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