​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко

В Сургуте накануне выступила группа «Чайф». Перед концертом корреспонденты поговорили с лидером коллектива Владимиром Шахриным. В том числе затронули горячий вопрос — дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского.

В преддверии публикации интервью артиста предлагаем его ответ на вопрос об этой ситуации.

Если задавать вопрос: «Справедливо к нему отнеслись?» — можно ответить: «Несправедливо». Адекватное наказание? — Неадекватное.

А жалко мне его? Нет, не жалко. Он решил для себя: я на столько, на 20 сантиметров нарушу какие-то моральные устои, принципы для своей популярности. А в ответ ему государство взяло и на полтора метра «нарушило» те же моральные условия»! Он явно рассчитывал на реакцию, но не думал, что она будет настолько сильной: «А ногами-то чего пинать?!» Почему такая реакция властей — это тяжело понять, у нее какие-то свои интересы, свое видение — за кремлевскими стенами. История вообще некрасивая — со всех сторон. Да, наказание неадекватное, он не должен получать срок за совершенное. Но мне его не жалко.