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​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко

Владимир Шахрин — о резонансном деле екатерибургского блогера

Фото: simbirsk.city
Фото: simbirsk.city

В Сургуте накануне выступила группа «Чайф». Перед концертом корреспонденты поговорили с лидером коллектива Владимиром Шахриным. В том числе затронули горячий вопрос — дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского.

В преддверии публикации интервью артиста предлагаем его ответ на вопрос об этой ситуации.

Если задавать вопрос: «Справедливо к нему отнеслись?» — можно ответить: «Несправедливо». Адекватное наказание? — Неадекватное.

А жалко мне его? Нет, не жалко. Он решил для себя: я на столько, на 20 сантиметров нарушу какие-то моральные устои, принципы для своей популярности. А в ответ ему государство взяло и на полтора метра «нарушило» те же моральные условия»! Он явно рассчитывал на реакцию, но не думал, что она будет настолько сильной: «А ногами-то чего пинать?!» Почему такая реакция властей — это тяжело понять, у нее какие-то свои интересы, свое видение — за кремлевскими стенами. История вообще некрасивая — со всех сторон. Да, наказание неадекватное, он не должен получать срок за совершенное. Но мне его не жалко.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 319, комментариев: 1


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Комментарии:
444
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Сегодня в 12:18
Лучше бы он честно сказал: "Не жалко, потому не высовывайся. Получишь. Мы ж не высовываемся. Начальству виднее. А то, ишь, развысовывался, вот и огреб." Это заповедь новоросского рока такая, сформулированная чуваком, который ради прикола в советском 1989-м из номера гостиницы телевизор выкидывал, о чем сейчас гордо в интервью бахвалится, как и своим "уличным воспитанием", пацаном себя называет, "которому кодекс пацанской чести важнее всего", говорит "понятно, рок-н-ролл должен быть порочным". Рокеры, рокнрольщики о вечно правой непоколебимой общественной морали и принципах несут что-то... Российские Битлы, Бобы Дилланы и Роллинги... Рок-н-ролл этот шахринский-пацанский помер еще в решающем для судьбы России 1990-м, равнодушно выплюнув в предсмертном хрипе хита Никто не услышит : "По телеку рядятся, как дальше жить - достали." Помер, а теперь смердит потихоньку сладеньким, "вместе тепло" напевая себе по клубам программу "Радио шансон" про любофь, "пацанов", "кино, вино и домино".

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