​Шарли Соколовский

Всю неделю дело блогера Руслана Соколовского, признанного виновным по статье об «оскорблении чувств верующих», оставалось самой обсуждаемой темой в российском пространстве.
Среди любителей жестких мер ходит мнение, что условное наказание для блогера — слишком мягкий вариант. Вот, к примеру, известный антигуманист Всеволод Чаплин, протоиерей, пишет, что «не научатся сейчас через разумные ограничения, которые накладывает закон — научатся, когда будут гибнуть их близкие из-за прямого божьего действия». Как сказанул, просто зая! Ему вторит Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы: «Если человек не воспитан, его надо воспитывать, причем реальными вещами». Знаем мы, какие есть «реальные вещи» — кайло, лопата, топор.
К тому же не надо забывать, что возбудил уголовное преследование Соколовского не какой-то возмутившийся православный верующий, это сделала Екатеринбургская епархия. Целая машина пошла против человека. Давайте честно признаемся, сегодняшняя РПЦ — одновременно идеологическое и силовое подразделение Кремля, ее задача — выискивать инакомыслие и карать его носителей.
Как мы докатились до жизни такой? Откуда вылезло все это ханжество, лицемерие и фарисейство? Откуда взялось желание бесконечно карать? Уверен, этот вопрос многие задают себе постоянно.
Но я-то еще помню то время, когда примерно те же люди насаждали атеистическую пропаганду и боролись с теми, кто верил в Бога. К примеру, Конституция СССР 1977 года закрепляла неравноправие граждан в зависимости от их отношения к религии: атеисты могли свободно пропагандировать свои убеждения, а верующие имели лишь право «отправлять религиозные культы», и распространение научного атеизма с позиций марксизма-ленинизма вменялось в обязанность преподавателям в школах и вузах. Помню, что в пасхальную ночь многие мои сокурсники тайно ходили в храмы, и это считалось настоящим приключением. Разумеется, комсомольские организации прорабатывали тех, кого «застукали» в церкви. В 80-е из вузов за это не выгоняли, но это на моей памяти: возможно, где-то и выгоняли. Государство же старалось удержать людей на Пасху дома, транслируя по телевизору «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», такие программы были редкостью и до них все были жадны. И вот ситуация поменялась ровно с противоположным знаком.
Теперь о том, что же делал Руслан Соколовский... А занимался он борьбой с несправедливостью, с лицемерием, и делал это с той степенью иронии и художественности, на которые был способен. Выходило у него примерно в духе карикатур «Шарли Эбдо». Но давайте спросим себя — а какие еще у него оставались способы выражения своей точки зрения на религию?
Сегодня в обществе невозможно никакое общественное обсуждение злободневных тем. Бешеный принтер и пакет Яровой лишь одному голосу дает возможность звучать — пропагандистскому голосу. Те, кто стремится его переспорить, подпадают под статью. И это в ситуации, где нет ни независимого суда, ни независимой экспертизы.
Сам бы я ни за какие коврижки не стал бы смотреть ролики Соколовского. И ловля покемонов в церкви меня совсем не интересует. Я лучше погляжу стоящее кино или литературную лекцию послушаю. Но если Руслану нравится так проводить досуг — да Бога ради. Он никаких законов не нарушает. Не нравятся его ролики — не смотрите!
Я уже писал о том, что мне надоело. Надоело, что государство и церковь заставляет меня вставать на защиту тех, с кем у меня есть существенные эстетические разногласия. Я не скрываю, что никогда не стал бы слушать песни Pussy Riot — ни в записи, ни на концертах. Да, они так же, как и Соколовский, поднимают проблемы бездуховности и безнравственности государства и церковной верхушки, но способ, каким они это делают, мне не близок. Морально можно их судить — но только не юридически.
Страна гудит от напряжения и невроза, и условный срок блогеру не сделал этот гуд тише. Прогнозирую, что дел подобных «ловле покемонов» будет еще множество, потому что РПЦ настроена решительно, а уж во что все это выльется, в то и выльется…
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Текущий режим уже заработал себе устойчивую авторитарную репутацию, но вряд ли в кремле или в храме Спаса на водах сидят кровавые маньяки, постоянно ищущие, кого бы безвинно растерзать. Граждане, ведущие преимущественно сетевой образ жизни, сами дают властям прекрасные поводы щелкнуть зубами, нарушая свежеиспеченые специально для такого случая законы. Быть в рамках правового поля всё ещё принципиально важно для власти, и это, конечно, слегка успокаивает.
По поводу борьбы блогера Соколовского с пороками РПЦ, посредством ловли покемонов, всерьез рассуждать смешно. У юноши явный синдром Диогена, как и у его бунтующих напоказ соратниц. И несложно представить себе очереди желающих устроить себе перед алтарем минуту славы, ютюб всё стерпит, а пипл всё схавает.
А поскольку правят нами люди, не смотря ни на что, далеко не глупые, им приведенная выше картина видится тоже совершенно ясно. Отсюда и этот мутный закон о чувствах верующих, позволяющий одним взмахом накрыть любого следующего соколовского, что бы он там не выдумал. Это явный знак того, что мирянин, явившийся в церковь не по назначению, будет государственными силовыми руками препровожден прямиком в СИЗО, а там как Бог даст.
Безусловно, в государстве светском такой подход был бы трудно объясним, но и до теократии нам пока далеко, при нашей многоконфессионности. Российское государство пошло таки пресловутым "особым путем" полумер и недомолвок, когда назвать вещи своими именами нежелательно, но и бездействовать невозможно. Поэтому закон, по факту защищающий полугосударственную клирикальную структуру от народной самодеятельности, назван законом о пропаганде ненависти, и , по сути, является противоэкстемистским, со всеми вытекающими нешуточными последствиями.
Так что, дорогие сограждане, для своих перформансов выбирайте места повнимательней, религиозно-обрядовые помещения РПЦ для этого больше не подходят. Все мы об этом более чем наглядно предупреждены.