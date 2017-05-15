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​Шарли Соколовский

Сегодня в обществе невозможно никакое общественное обсуждение злободневных тем

Всю неделю дело блогера Руслана Соколовского, признанного виновным по статье об «оскорблении чувств верующих», оставалось самой обсуждаемой темой в российском пространстве.

Среди любителей жестких мер ходит мнение, что условное наказание для блогера — слишком мягкий вариант. Вот, к примеру, известный антигуманист Всеволод Чаплин, протоиерей, пишет, что «не научатся сейчас через разумные ограничения, которые накладывает закон — научатся, когда будут гибнуть их близкие из-за прямого божьего действия». Как сказанул, просто зая! Ему вторит Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы: «Если человек не воспитан, его надо воспитывать, причем реальными вещами». Знаем мы, какие есть «реальные вещи» — кайло, лопата, топор.

К тому же не надо забывать, что возбудил уголовное преследование Соколовского не какой-то возмутившийся православный верующий, это сделала Екатеринбургская епархия. Целая машина пошла против человека. Давайте честно признаемся, сегодняшняя РПЦ — одновременно идеологическое и силовое подразделение Кремля, ее задача — выискивать инакомыслие и карать его носителей.

Как мы докатились до жизни такой? Откуда вылезло все это ханжество, лицемерие и фарисейство? Откуда взялось желание бесконечно карать? Уверен, этот вопрос многие задают себе постоянно.

Но я-то еще помню то время, когда примерно те же люди насаждали атеистическую пропаганду и боролись с теми, кто верил в Бога. К примеру, Конституция СССР 1977 года закрепляла неравноправие граждан в зависимости от их отношения к религии: атеисты могли свободно пропагандировать свои убеждения, а верующие имели лишь право «отправлять религиозные культы», и распространение научного атеизма с позиций марксизма-ленинизма вменялось в обязанность преподавателям в школах и вузах. Помню, что в пасхальную ночь многие мои сокурсники тайно ходили в храмы, и это считалось настоящим приключением. Разумеется, комсомольские организации прорабатывали тех, кого «застукали» в церкви. В 80-е из вузов за это не выгоняли, но это на моей памяти: возможно, где-то и выгоняли. Государство же старалось удержать людей на Пасху дома, транслируя по телевизору «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», такие программы были редкостью и до них все были жадны. И вот ситуация поменялась ровно с противоположным знаком.

Теперь о том, что же делал Руслан Соколовский... А занимался он борьбой с несправедливостью, с лицемерием, и делал это с той степенью иронии и художественности, на которые был способен. Выходило у него примерно в духе карикатур «Шарли Эбдо». Но давайте спросим себя — а какие еще у него оставались способы выражения своей точки зрения на религию?

Сегодня в обществе невозможно никакое общественное обсуждение злободневных тем. Бешеный принтер и пакет Яровой лишь одному голосу дает возможность звучать — пропагандистскому голосу. Те, кто стремится его переспорить, подпадают под статью. И это в ситуации, где нет ни независимого суда, ни независимой экспертизы.

Сам бы я ни за какие коврижки не стал бы смотреть ролики Соколовского. И ловля покемонов в церкви меня совсем не интересует. Я лучше погляжу стоящее кино или литературную лекцию послушаю. Но если Руслану нравится так проводить досуг — да Бога ради. Он никаких законов не нарушает. Не нравятся его ролики — не смотрите!

Я уже писал о том, что мне надоело. Надоело, что государство и церковь заставляет меня вставать на защиту тех, с кем у меня есть существенные эстетические разногласия. Я не скрываю, что никогда не стал бы слушать песни Pussy Riot — ни в записи, ни на концертах. Да, они так же, как и Соколовский, поднимают проблемы бездуховности и безнравственности государства и церковной верхушки, но способ, каким они это делают, мне не близок. Морально можно их судить — но только не юридически.

Страна гудит от напряжения и невроза, и условный срок блогеру не сделал этот гуд тише. Прогнозирую, что дел подобных «ловле покемонов» будет еще множество, потому что РПЦ настроена решительно, а уж во что все это выльется, в то и выльется…

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов блогов.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 394, комментариев: 12


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Комментарии:
Саша Алексеев
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Сегодня в 15:06
Ханжество, лицемерие и фарисейство никогда особо в российских реалиях и не переводились, это скрепы для государства, желающего быть ведущей мировой державой и феодальным султанатом одновременно. И участившиеся показательные порки говорят как раз о том, что султанат, в текущей ситуации, несколько приоритетней.
Текущий режим уже заработал себе устойчивую авторитарную репутацию, но вряд ли в кремле или в храме Спаса на водах сидят кровавые маньяки, постоянно ищущие, кого бы безвинно растерзать. Граждане, ведущие преимущественно сетевой образ жизни, сами дают властям прекрасные поводы щелкнуть зубами, нарушая свежеиспеченые специально для такого случая законы. Быть в рамках правового поля всё ещё принципиально важно для власти, и это, конечно, слегка успокаивает.
По поводу борьбы блогера Соколовского с пороками РПЦ, посредством ловли покемонов, всерьез рассуждать смешно. У юноши явный синдром Диогена, как и у его бунтующих напоказ соратниц. И несложно представить себе очереди желающих устроить себе перед алтарем минуту славы, ютюб всё стерпит, а пипл всё схавает.
А поскольку правят нами люди, не смотря ни на что, далеко не глупые, им приведенная выше картина видится тоже совершенно ясно. Отсюда и этот мутный закон о чувствах верующих, позволяющий одним взмахом накрыть любого следующего соколовского, что бы он там не выдумал. Это явный знак того, что мирянин, явившийся в церковь не по назначению, будет государственными силовыми руками препровожден прямиком в СИЗО, а там как Бог даст.
Безусловно, в государстве светском такой подход был бы трудно объясним, но и до теократии нам пока далеко, при нашей многоконфессионности. Российское государство пошло таки пресловутым "особым путем" полумер и недомолвок, когда назвать вещи своими именами нежелательно, но и бездействовать невозможно. Поэтому закон, по факту защищающий полугосударственную клирикальную структуру от народной самодеятельности, назван законом о пропаганде ненависти, и , по сути, является противоэкстемистским, со всеми вытекающими нешуточными последствиями.
Так что, дорогие сограждане, для своих перформансов выбирайте места повнимательней, религиозно-обрядовые помещения РПЦ для этого больше не подходят. Все мы об этом более чем наглядно предупреждены.
444 Саша Алексеев
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Сегодня в 16:24
У российской молодежи старческий синдром Диогена, говорите Саша? Еще называемый синдромом Плюшкина и старческого убожества за маразматическую тягу к накопительству всякой ненужной дряни, полный уход в себя, социопатию, крайнюю степень неряшливости? У полного сил и энергии молоденького общительного Соколовского, который своей жизнью делился с любым желающим в видео-блоге с сотнями тысяч подписчиков? У красавицы Нади Толоконниковой? У бесстрашной и очень интересной Маши Алехиной?
Никакой ошибки не замечаете в этом своем потоке, призванном прикрыть стыд вашей циничной философии "против лома нет приема", "выбирайте места", "сидите тихо и не отсвечивайте", от нас ничего не зависит, пущай делают со страной, что им заблагорассудится? Товарищ! Не желает путинский режим крови? А один из лидеров протеста молодой энергичный харизматичный Борис Немцов, что, не был демонстративно расстрелян в ста метрах от Кремля верными Путину кадыровцами, организованными таким "уважаемым" человеком, которого следствие даже в качестве свидетеля допросить не решилось? Это вы называете "в рамках правового поля"? Или нападения на Навального при полной безнаказанности преступников, его прослушка, травля сторонников в какое-то ваше бесконечное поле прекрасно себе помещаются? Память отшибло? Забыли начисто, как нацистские преступники себя выгораживали, упирая на то, что совершая преступления против человечности "исполняли приказы, инструкции", и "все было по закону"? Не было такого?
Я, конечно, все понимаю, но эта вот ольгинская заготовочка "несложно представить себе очереди желающих устроить себе перед алтарем минуту славы" слишком уж много о вас и вашем многословном творчестве говорит... О ханжестве, лицемерии и фарисействе (если вы уж о них заговорили) в первую очередь.
Саша Алексеев
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Сегодня в 17:08
Синдром Герострата, разумеется, странная описка, спасибо, что поправили.
По существу же ваши морализмы ничего не меняют в моей позиции. Странно возмущаться реакцией глобального системного тигра, которого пытаются демонстративно дергать за усы. Каждый, кто отважится на это должен заранее представлять себе вероятные последствия, хоть вы, почему то, и рьяно против этого настроены.
Если уж и склонять диванных экспертов к борьбе и конфронтации с режимом, то параллельно упредив об ответных реакциях, честно и высокоморально. Отметить рамки правового поля, которое не имеет прямого отношения ни к законности, ни к справедливости, но именно в пределах которого придется играть в борца с режимом и покемонами.
В эти рамки укладывается всё, формально разыскиваемые убийцы Немцова и обидчики Навального, и годы тюрьмы за минуты бессмысленного перформанса. Это данность и факт, которого никогда не переломить вашими громкими возмущениями, в которых, при всей их справедливости, не хватает только одного - вывода. Поскольку любой вывод будет уже тем самым экстремизмом, который шьют несчастному Соколовскому. Так давайте пожалеем всех гипотетических соколовских, коими полон рунет, и не будем толкать их на членовредительские действия, даже если они положительно скажутся на имидже ваших утопических идей, которые вы никак не можете высказать до конца, тоже по причинам юридического плана.
Саша Алексеев
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Сегодня в 17:30
И насчет очереди к алтарю повторюсь. Если бы Соколовскому, например, вместо условного срока за его действия присудили бы путевку в профилакторий, РПЦ бы не хватило никаких казачков, чтобы сдерживать ажиотаж покемоноборцев. Неоправданно жестокое наказание за необъяснимо глупую выходку содержит явный меседж гражданам. Именно на него я и пытался обратить внимание аудитории, поскольку только оно имеет отношение к реальной жизни.
Берегите себя, обдумывайте свои слова и поступки, если не хотите предстать очередной нелепой жертвой бесчеловечного режима, которую мало кому жаль.
444 Саша Алексеев
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Сегодня в 18:45
Как говорите? Российское правовое поле не имеет отношение к законности и справедливости??? Почему ж вы его правовым-то называете? Чтобы выглядело все гламурненько: "Ну, захватили власть никому не подконтрольные начальники, ну, отменили выборы, референдумы, Российскую Конституцию, федеративное устройство, местное самоуправление, независимость суда, ввели цензуру и госпропаганду, ну и чё? Сидите, граждане России, смирно, не высовывайтесь. Даже назвать вещи своими именами не смейте"? Чтобы сказав "а", умудриться не сказать "б"? Чтобы в рамки права цинично впихнуть буквально "всё" - любое начальственное беззаконие, произвол, незаконные преследования, нападения, даже убийства? И вы еще разглагольствуете о лицемерии и фарисействе?
И не лгите про мои, по-вашему, преступные идеи. Я о них не раз и не два писал. И повторить мне не составит никакого труда, потому что, в отличие от защищаемых вами путинских преступников-беспредельщиков чиновников-миллиардеров, я, как гражданин России, исполняю лишь свои конституционные обязанности, отстаиваю основы российского конституционного строя. Восстановление действия Российской Конституции, возвращение независимости суда, народовластия, всенародных референдумов, выборов мэров и губернаторов, отмена цензуры, демонтаж незаконной (подчеркиваю, антиконтституционной и нарушающей не один и не два закона) государственной пропагандистской машины, машины политических репрессий, проведение честных свободных всенародных выборов с допуском всех политических сил, с равным доступом к СМИ, без фальсификаций и всяких хитрых властных фильтров. Что из этого не влезает в ваш, когда дело касается Путина и его друзей, безразмерный, "юридический план"?
444 Саша Алексеев
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Сегодня в 18:52
Насчет очереди к алтарю, на который Соколовский никоим образом не покушался. Именно процесс над Pussy Riot и принятие закона о богохульстве подтолкнуло его на свой поступок. Проверить, не сошли ли "православные" с ума. Не живем ли мы во времена православной инквизиции. Экмперимент, удался на славу. Все гипотезы подтвердились опытным путем. Разве что на кострах не жгут... пока.
А меседж я ваш циничный привел, по-моему, очень точно: "против лома нет приема", "выбирайте места", "сидите тихо и не отсвечивайте", от нас ничего не зависит, мы люди маленькие, пущай делают со страной, что им заблагорассудится.
nk-surgut@mail.ru
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Сегодня в 19:07
А мне в США демократия нравится – "Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными". Думай, прежде чем залезть в чужой дом за пакимонами, может и пуля прилететь от собственника.
Чего хочет возмущенный атеист и «защитник» неформалов Демидов? Которого в СССР научили «уважать» чужую веру – «атеисты могли свободно пропагандировать свои убеждения, а верующие имели лишь право «отправлять религиозные культы».
Саша Алексеев
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Сегодня в 19:22
Звучит прекрасно, насчет законности, конституционности, выборности, подконтрольности, я двумя руками за. Но звучит, и только. Предлагаете требовать - я хором с вами требую. Что толку, любая мало мальски реальная деятельность выльется в историю Ильдара Дадина, мужество и самоотверженность которого восхищают, но только со стороны.Я не знаю, как должен вести себя истинный гражданин и патриот в такой ситуации, но не жду, что кто нибудь меня научит.
Вероятней всего, пока на правовом (в смысле имеющем строгие правила игры, вроде футбольных) поле резвятся блогеры и панк-молельщицы, все выглядит именно как некая дурная пьеса. Когда народ с конвоем погонят к причастию, как при царе, возможно степень народного пренебрежения к вопросам культа резко изменится. Пока же, думаю, он просто мало кого затрагивает, и жизненно важным не выглядит, отсюда и пренебрежение, принимаемое некоторыми за жестокость.
444 Саша Алексеев
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Сегодня в 20:00
Вы требуете??? Да вы только и делаете, что оправдываете путинский произвол и беззаконие, открыто называете основы российского конституционного строя преступными идеями, которые "невозможно высказать до конца по причинам юридического плана." Надеюсь, что, урок пошел впрок, и про "бескровный режим" и "правовое поле", вы больше даже заикаться не будете. Да, вас никто не научит, невозможно, исподлобья, вкрадчиво учите равнодушию и цинизму, ханжеству, лицемерию, фанисейству вы.
444 nk-surgut@mail.ru
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Сегодня в 20:04
Да-да. В "проклятой Америке" каждый, вошедший в церковь со смартфоном немедленно получает пулю из кольта, ремингтона или винчестера... В том-то и дело, что те самые советские атеисты нынче сплошь подались в православные и борются за чистоту веры старыми советскими методами.
Surgutman
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Сегодня в 20:28
Ребят! А Вы сами то как часто в храме бываете? А то просто какя то дискуссия чукчей о вкусе апельсина: как оленя? Как тюленя? А как скусно ? Да как любиться!!!! Во как скусно!

444 Surgutman
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Сегодня в 21:24
Тут речь идет не о личной вере, а о государственном мракобесии. Причем же здесь "как часто в храме бываете"?

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