​Шарли Соколовский

Всю неделю дело блогера Руслана Соколовского, признанного виновным по статье об «оскорблении чувств верующих», оставалось самой обсуждаемой темой в российском пространстве.

Среди любителей жестких мер ходит мнение, что условное наказание для блогера — слишком мягкий вариант. Вот, к примеру, известный антигуманист Всеволод Чаплин, протоиерей, пишет, что «не научатся сейчас через разумные ограничения, которые накладывает закон — научатся, когда будут гибнуть их близкие из-за прямого божьего действия». Как сказанул, просто зая! Ему вторит Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы: «Если человек не воспитан, его надо воспитывать, причем реальными вещами». Знаем мы, какие есть «реальные вещи» — кайло, лопата, топор.

К тому же не надо забывать, что возбудил уголовное преследование Соколовского не какой-то возмутившийся православный верующий, это сделала Екатеринбургская епархия. Целая машина пошла против человека. Давайте честно признаемся, сегодняшняя РПЦ — одновременно идеологическое и силовое подразделение Кремля, ее задача — выискивать инакомыслие и карать его носителей.

Как мы докатились до жизни такой? Откуда вылезло все это ханжество, лицемерие и фарисейство? Откуда взялось желание бесконечно карать? Уверен, этот вопрос многие задают себе постоянно.

Но я-то еще помню то время, когда примерно те же люди насаждали атеистическую пропаганду и боролись с теми, кто верил в Бога. К примеру, Конституция СССР 1977 года закрепляла неравноправие граждан в зависимости от их отношения к религии: атеисты могли свободно пропагандировать свои убеждения, а верующие имели лишь право «отправлять религиозные культы», и распространение научного атеизма с позиций марксизма-ленинизма вменялось в обязанность преподавателям в школах и вузах. Помню, что в пасхальную ночь многие мои сокурсники тайно ходили в храмы, и это считалось настоящим приключением. Разумеется, комсомольские организации прорабатывали тех, кого «застукали» в церкви. В 80-е из вузов за это не выгоняли, но это на моей памяти: возможно, где-то и выгоняли. Государство же старалось удержать людей на Пасху дома, транслируя по телевизору «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», такие программы были редкостью и до них все были жадны. И вот ситуация поменялась ровно с противоположным знаком.

Теперь о том, что же делал Руслан Соколовский... А занимался он борьбой с несправедливостью, с лицемерием, и делал это с той степенью иронии и художественности, на которые был способен. Выходило у него примерно в духе карикатур «Шарли Эбдо». Но давайте спросим себя — а какие еще у него оставались способы выражения своей точки зрения на религию?

Сегодня в обществе невозможно никакое общественное обсуждение злободневных тем. Бешеный принтер и пакет Яровой лишь одному голосу дает возможность звучать — пропагандистскому голосу. Те, кто стремится его переспорить, подпадают под статью. И это в ситуации, где нет ни независимого суда, ни независимой экспертизы.

Сам бы я ни за какие коврижки не стал бы смотреть ролики Соколовского. И ловля покемонов в церкви меня совсем не интересует. Я лучше погляжу стоящее кино или литературную лекцию послушаю. Но если Руслану нравится так проводить досуг — да Бога ради. Он никаких законов не нарушает. Не нравятся его ролики — не смотрите!

Я уже писал о том, что мне надоело. Надоело, что государство и церковь заставляет меня вставать на защиту тех, с кем у меня есть существенные эстетические разногласия. Я не скрываю, что никогда не стал бы слушать песни Pussy Riot — ни в записи, ни на концертах. Да, они так же, как и Соколовский, поднимают проблемы бездуховности и безнравственности государства и церковной верхушки, но способ, каким они это делают, мне не близок. Морально можно их судить — но только не юридически.

Страна гудит от напряжения и невроза, и условный срок блогеру не сделал этот гуд тише. Прогнозирую, что дел подобных «ловле покемонов» будет еще множество, потому что РПЦ настроена решительно, а уж во что все это выльется, в то и выльется…

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