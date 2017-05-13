​Сургутская неделя. Мэрская зарплата и прочие альтернативы

Главное событие, конечно, - как отметили День Победы в Сургуте. Хорошо отметили. Тут вам и парад, и несколько точек праздничного притяжения, и внушительный салют, и, конечно, «Бессмертный полк». По разным оценкам, на улицы с портретами воевавших родственников вышло от 20 до 30 тысяч сургутян, то есть чуть меньше 10 процентов всего населения города. Да у нас явка на выборах едва ли заметно больше! Если взять, к примеру, Москву, где участвовало порядка 600 тысяч человек, пропорция примерно одинаковая. Но дело ведь даже не в количестве, а в порыве, в душевной теплоте и памяти, которая становится осязаемой.

Кстати, а вы заметили, что День Победой как-то не особо того афишируя, стал главным праздником страны? Нет у него конкурентов, разве что Новый Год, но он не в счет, потому что идейная составляющая отсутствует. 12 июня? 1 мая? 4 ноября? Все мимо. Вот вам и единственная настоящая скрепа нашего общества – память о последней войне. Шпенглер, кажется, сказал: «Чтобы началась новая мировая война, должно вырасти поколение, которое не знает предыдущей мировой…» Давайте помнить и знать, и не только 9 мая об этом вспоминать – скоро 22 июня, например.

Теперь – к делам суетным. В городской мэрии появился новый вице-мэр – Роман Меркулов, который будет курировать вопросы архитектуры и градостроительства, земельных отношений, природопользования и экологии. Все, что про него известно, можно уложить в три слова: москвич, руководил проектами в ООО «ПромТех Инжиниринг», кажется, хороший знакомый сына главы города. Хотя, вроде бы, нет. Или да? В общем, человек-сюрприз. Лучшее, что может сейчас сделать городская общественность – дать ему время на а) освоится, б) проявить себя. А там поглядим, шатунов ли Меркулов или не шатунов.

Всегда хотел знать, сколько получает мэр. Благодаря отчету о доходах Вадима Шувалова это легко установить, – за полгода (с июля по декабрь 2016-го) он заработал 1,9 млн. руб., то есть зарплата градоначальника – примерно триста с копейками тысяч. Неплохо, в принципе. Но все познается в сравнении – в должности заместителя генерального директора «Тюменьэнерго» Шувалов заработал за отчетный период в десять раз больше – почти 20 млн. руб., вместе с выплатами негосударственного пенсионного фонда. Стало быть, согласившись на новую должность, Вадим Николаевич пошел на существенное снижение собственных доходов. Лишнее подтверждение известного тезиса, что не все на этом свете измеряется рублем.

Хотя вот сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру попытался это сделать – нащупать грань российской бедности в рублевом эквиваленте. В исследовании приняли участие в том числе и более шестисот сургутян, и по их мнению выходит, что 23 тысячи 125 рублей являются порогом бедности для нашего города. Для Москвы, кстати, жители столицы вывели цифру в 23878 рублей, а в среднем по стране бедняком может считаться человек с доходом в 18312 руб. Понятно, что для кого-то суп жидок, а для кого-то жемчуг мелок, но к этим цифрам, наверное, стоит присмотреться и всяческим официальным инстанциям, особенно – пенсионному фонду. Чтобы ясно понимать, на какой планете мы находимся.

Бывают, впрочем, на нашей планете и чудеса настоящие. Так, возле новой поликлиники «Нефтяник» на Киртбая появились-таки знаки «Остановка и стоянка запрещена». То есть физическое существование проезда рядом с данным объектом признанно де-юре. Ну или не признано, а просто надо же что-то делать. Впрочем, дальше установки знаков метастазы чуда не пошли – граждане продолжают парковаться друг у друга на головах, ибо запрещающим знаком настоящего сургутянина не напугаешь, особенно когда ему приспичит привязать железного коня. Для обозначения серьезности намерений, властям теперь нужно устроить дежурство пары-тройки эвакуаторов при поддержке пары-тройки нарядов ГИБДД. Глядишь, через месяц-другой информация дойдет до адресатов, которым, конечно, не мешало бы какую-нибудь альтернативу придумать неподалеку.

Ну и напоследок – власти города всерьез намерены избавиться от ставших уже знаменитыми «поросячих» заборчиков. Это розовое чудо малой архитектурной формы будет заменено на живую изгородь. В связи с чем возникает два противоречащих друг другу вывода. Один такой: улицы без заборов – это цивилизация и хорошо. Аккуратный куст – как раз то что надо, чтобы обозначить границу проезжей части, а заодно и собрать энное количество дорожной грязи, пыли и выхлопов. Вывод второй – теперь цивилизованные граждане будут чаще вываливаться из пыльных кустов под колеса транспорта, поскольку цивилизация цивилизацией, а на тот берег надо срочно и, как правило, прямо вот здесь. Поэтому предлагаю рядом с кустами вырыть траншеи, куда можно культурно свалиться и перезимовать.