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​Who is мистер Меркулов? Новый заместитель главы Сургута – личность непубличная и загадочная

СИА-ПРЕСС пытался выяснить хоть что-нибудь о новом столичном кураторе сургутского строительства

Сразу после праздников в сургутской администрации произошли очередные важные кадровые перестановки. На место заместителя главы города Алексея Усова, который сам рассматривал свою должность как временную, пришел москвич Роман Меркулов. Сюрприза не получилось: о его возможном назначении стало известно еще несколько недель назад. Информации о кандидате в заместители Вадима Шувалова не было никакой, поэтому оставалось только гадать, что за гость приедет к нам из столицы.

Однако после официального объявления о назначении определенности не добавилось. Опрошенный нами городские политики также не обладали какой-либо информацией столичном госте. Вот что известно о новом кураторе сургутского строительства на данный момент: до приезда в Сургут Роман Меркулов был руководителем проектов в московской компании «ПромТех Инжиниринг». В эту структуру также входит проектно-конструкторский и технологический институт «ПРОМТЕХПРОЕКТ», расположенный в Тюмени, и Западно-Сибирский завод блочного технологического оборудования, находящийся в Тюменской области. Холдинг проводит инженерные и строительные работы, главным образом, для предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В скандалах компания замечена не была и ведет вполне законную деятельность с 2007 года.

Еще до появления первой внятной информации о новом заместителе по строительству в кулуарах ходили слухи о том, что эту должность займет ставленник сына главы Сургута Ильи Шувалова. Однако пока найти очевидных связей между сыном сургутского градоначальника и новым топ-менеджером администрации не получается. С одной стороны, у Ильи Шувалова существовали бизнес-интересы в Москве, но, по имеющимся данным, они не были связаны с промышленным строительством. Во всяком случае, в открытых источниках нет информации о деловых контактах между столичными структурами Шувалова-младшего, которые были ликвидированы в 2013 году, и «ПромТех Инжиниринг».

Если учесть специфику бизнеса, в котором работал Меркулов, правдоподобной выглядит версия о том, что он имел профессиональные связи с самим Вадимом Шуваловым еще в его бытность энергетиком. «ПромТех Инжиниринг» могла выполнять какие-то работы для ГРЭС-1 или «Тюменьэнерго», где работал действующий глава города. Тогда-то и могли завязаться деловые контакты, которые теперь вылились в назначение Романа Меркулова на пост замглавы города. Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты из числа депутатов и чиновников не смогли сказать о новом заместителе ничего существенного.

Непонятным остается вопрос: зачем сотруднику успешной московской строительной компании переходить на не самую благодарную работу в Сургут, особенно учитывая текучку кадров в администрации в последнее время? Напомним, что у нашего города уже есть опыт привлечения на работу замглавы по строительству выходца из Москвы – Александра Шатунова, и этот опыт нельзя назвать удачным. По слухам, именно Вадим Шувалов стал инициатором увольнения этого молодого юриста из сургутской администрации. Чем будет лучше и эффективнее новый столичный управленец (и будет ли) – узнаем в ближайшее время.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 547, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 14:51
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