​О национальной гордости великороссов

Надеюсь, я выдержал достаточную паузу, чтобы не быть обвиненным в неправильном «скорбении», но, по-моему, просто необходимо спорить со взглядами, которые выразил в своей статье живущий в ХХI веке вполне молодой еще успешный образованный человек, Олег Владимиров. С идеологией «правды нет», «фактов нет», «все вокруг лгут», «все одни миром мазаны», приправленной желанием испытывать гордость. Только эта специфическая какая-то гордость, которой не нужны ни исполнение Российской Конституции, ни справедливый суд, ни подконтрольность власти народу, ни ее сменяемость на честных свободных выборах, ни правовое государство, ни местное самоуправление, ни нормальные города, ни нормальные дороги. Эта национальная гордость великороссов вопиет об одном: «дайте мне мифы, которые прошибают слезу, чтобы ими можно было гордиться».

Господа-товарищи, дорогие великороссы! Понимаю, что надо как-то прежде всего перед самим собой это не чувство даже, а инстинкт оправдывать.

Но не так же откровенно, ничего не стесняясь, не объявляя правду ложью, не путая преступление с подвигом, героев, с преступниками, не мешая все вокруг с грязью...

Во-первых. Правда есть. Наука существует и «умеет много гитик», сколько бы вам не твердили обратное разные пропагандисты. Наука — это особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире; она занимается не только получением нового знания, но и теоретически систематизирует объективные знания о действительности, получая в результате сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира. Научной объективной картины мира!

Во-вторых.

История, господа-товарищи — это наука. Историческая наука — наука точная.

Может быть, не такая точная, как математика, но будучи вооружена собственной современной методологией и своими научными принципами, позволяет безошибочно отличить шарлатана от ученого, научный труд от наукообразных поделок «доктора» Мединского. Именно поэтому Минобрнауки всячески препятствует проведению экспертизы диссертации министра культуры комиссией ученых-историков.

В-третьих. Научный метод (да, господа, существует такой) построен на определенных принципах. Принцип истины, признающий высшей целью и ценностью исторического познания истину; принцип объективности, обязывающий историка-исследователя в процессе исследования стремиться к объективности, преодолению субъективных ошибок и влияния интересов, не связанных с достижением научной истины; принцип всесторонности; принцип системности — всякий предмет должен рассматриваться во взаимосвязи всех его элементов и в его внешних связях; принцип опоры на исторические источники; принцип историографической традиции. Все эти научные принципы позволяют совершенно однозначно утверждать, что современная историческая наука НЕ обслуживает никакую идеологию. НЕ подгоняется под ту или иную систему «верований», как утверждает О. Владимиров. Просто не может по определению, иначе нарушаются все основополагающие научные принципы, то есть такая телевизионная псевдоистория имени Мединского немеделенно перестает быть наукой.

Именно поэтому исторические факты могут интерпретироваться по-разному, но строго в русле научного спора, в соответствии с принципами исторической науки.

Сами факты могут подвергаться сомнению, но учеными опять же в соответствии с научными принципами в ходе научной дискуссии.

Споры каких-то «конфессий», по О.Владимирову, в ЖЖешечках и вконтактиках ничего общего с исторической наукой не имеют.

Да, сейчас вопреки Российской Конституции возродилась государственная идеология великодержавного шовинизма, которой невозможно придать легитимность ничем кроме мифов. Да, это заставляет не подконтрольных народу дорвавшихся до неограниченной власти чиновников не только закрывать архивы, останавливать рассекречивание советских документов, но и выстраивать что-то свое, заведомо не имеющее ничего общего с исторической наукой. И победу в Великой Отечественной войне они используют напропалую, вцепились в нее, не оторвешь. Достаточно знать исторический факт: в советское время парадов, посвященных той кровавой войне, не проводили, а сейчас аж два раза в год. Военный парад 9 Мая, посвященный очередной годовщине Победы, и парад 7 ноября в честь парада (извините за тавтологию) 7 ноября 1941 года. Но мы-то с вами, современные люди, в состоянии отделить пропаганду от реальной жизни, выдуманные пропагандистсами мифы от исторических фактов. Или нет?

Факты, в общем-то, известны. В 1937-38 годах командный состав Красной Армии подвергся небывалым репрессиям. С мая 1937 года по сентябрь 1938 года были репрессированы около половины командиров полков, почти все командиры бригад и дивизий, все командиры корпусов и командующие войсками военных округов. Расстреляны два из пяти (на 1936 год) Маршалов Советского Союза, один, легендарный Блюхер, умер во время допроса в тюрьме НКВД на Лубянке. Из 15 командармов 1-го и 2-го класса казнены 19 (в том числе вновь получившие звания после 1936-го). Из 62 комкоров — расстреляно 58, из 201 комдивов 122 расстреляно, 9 умерло под стражей, из 474 комбригов казнены 201, умерли 16. В результате сталинских предвоенных репрессий наша армия лишилась больше военачальников высшего звена, чем за четыре года кровавой Отечественной войны на уничтожение.

В 1938 году вышел на экраны заказанный Сталиным фильм «Александр Невский», по которому советские люди и знают этого исторического персонажа. В августе 1939 года после подписания Пакта Молотова-Риббентропа с секретными протоколами, по которым Сталин и Гитлер разделили Восточную Европу, «Александр Невский» был запрещен и все его копии изъяты из проката.

1 сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939-го по совместному с Гитлером плану Сталин напал на Польшу и в строгом соответствии с секретными протоколами поделил ее с Германией. 22 сентября 1939 года советские и нацистские войска прошли торжественным маршем по центральной улице Бреста. Совместный парад принимали генерал танковых войск Гейнц Гудериан и комбриг Семён Кривошеин.

28 сентября 1939 года Советский Союз и нацистская Германия заключают Договор о дружбе с секретными протоколами, по которым Сталин и Гитлер продолжили дележ стран Балтии. Это назвать «нянчились с Гитлером» (по О.Владимирову) просто язык должен не поворачиваться.

1 декабря 1939 года в газете «Правда» тов. Сталин заявил: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию».

25 декабря 1939 года Сталин отправляет телеграмму Риббентропу, в которой, имея в виду совместную победу над Польшой пишет: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной».

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР.

После практически двухгодичного запрета «Александра Невского» не просто разрешили, но обязали показывать во всех кинотеатрах страны для поднятия духа.

А потом были катастрофические поражения лета 1941-го и четыре кровавых года сплошного человеческого подвига и просто немыслимых жертв, на которые не пришлось бы идти, если бы не конкретные преступления конкретных государственных деятелей.

И общая убыль населения СССР 1941-45 гг. не изменилась. Она как была при Сталине, так и осталась — более 52 миллионов 812 тысяч человек. «Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны — более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в т.ч. 5 миллионов 760 тысяч — умерших детей в возрасте до четырёх лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек».Этот, установленный учеными факт, озвучен в том числе на официальных парламентских слушаниях «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк».

Это правда, это реальность, это факты. А мифы нужны, когда исторические факты чувство гордости не вызывают. В таком случае они просто незаменимы. Надо же человеку, который не в состоянии охватить всю с годами открывшуюся правду о катастрофе той войны, чем-то гордиться. Реальная, настоящая, вопреки всему, со слезами на глазах Победа не подходит. Не праздничная она, не парадная, не крикливая. Вот и приходится уговаривать себя, что правды нет, история не наука, а верование, говорить не о настоящем подвиге реальных людей, а о «непонятном подвиге, который все искупил», вытаскивать на свет божий старые добрые прошибающие слезу советские еще сказки, о 28 панфиловцах, например. С совершенно определенной целью не только потешить собственную несовместимую с реальностью гипертрофированную, как печень алкоголика, национальную гордость, но и не остаться в своем удобном мифе одному, добиться, чтобы все вокруг и все новые и новые поколения «великороссов»:

...не знали, но верили

И роняли слезу.

Чтоб начальничкам кланялись

За дареную пядь,

Чтоб грешили и каялись,

И грешили опять...

То ли сын, то ли пасынок,

То ли вор, то ли князь -

Разомлев от побасенок,

Тычешь каждого в грязь!

/Александр Галич, 1974 год/

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