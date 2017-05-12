​Здесь может быть ваша реклама

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К чему ведет приватизация «Бессмертного полка»

Пару лет назад, когда «Бессмертный полк» только-только набирал обороты, он вызывал во мне этакое торжественно-тревожное чувство, мало с чем сравнимое. Да и неудивительно, ведь благодаря этой акции Великая Отечественная война стала ощущаться по-иному. В дополнение к заученным наизусть фильмам и песням, книгам, документальному кино пришло что-то новое — живая людская память. Это был уже не просто парад на Красной площади, проходящий торжественно, но всегда по одному и тому же сценарию. Это было что-то наше, объединяющее страну хотя бы на несколько часов. Память о никому не известных героях, которая сохранялась до этого лишь внутри каждой отдельной семьи, вдруг выплеснулась на улицы городов и стала видна миллионам.

Однако очевидным было то, что «Бессмертный полк» недолго будет оставаться сам по себе. Его обязательно кто-то приберет к рукам и всем своим видом, шагая в первых рядах колонны, будет показывать: «Это мы организовали, это мы сделали!»

«Мы» — чиновники, депутаты, бизнесмены, общественные организации. Опасения по этому поводу выражает и один из создателей «Бессмертного полка» Сергей Лапенков (интервью с ним вы можете прочесть здесь), который прямо сказал: «Бессмертный полк» — это история прямой личной памяти, она не про героев вообще, а именно про наших бабушек и дедушек. Это история абсолютно не политическая. Внутри нее ни один политик, ни одна религиозная конфессия, ни одна корпорация, существующая в нашей стране, не могут получать преференции».

Но между тем, как сообщает ТАСС, патриарх Кирилл в ходе заседания высшего Церковного совета сказал: «Я думаю, что церковь, которая, конечно, участвует в этом «Бессмертном полку» тысячами и тысячами православных людей, может быть, должна и как-то внешне участвовать с тем, чтобы было видно присутствие представителей церкви. Хотя, конечно, это дело добровольное».

Первая ласточка, как говорится.

Сюда же добавляются истории из нескольких городов нашей страны, в которых при проведении своих «Полков» всем пришедшим раздавали заранее подготовленные транспаранты с фотографиями ветеранов. Неважно каких — главное, чтобы было.

Где-то организаторы акции умудрились и финансово наживиться, проводя «патриотическую фотосъемку» школьников у Вечного огня.

Ну и, конечно, классика: некоторые университеты страны в приказном порядке сгоняли своих студентов на шествие. Для массовости, разумеется. О прочих прецедентах можно почитать на сайте «Бессмертного полка».

Все это навевает на мысль, что

спустя пару лет «Полк» превратится из совершенно бесхитростной, народной и для каждого доступной акции в регламентированный карнавал,

который с одной стороны облепит бумажная волокита, а с другой — различные медийные лица, которые пожелают на всем готовеньком и без лишних хлопот отрекламировать самое себя.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 252, комментариев: 1


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 13:31
Изначальная мысль акции - раз в году почтить память всех участников тех трагических событий, всех, кого собственные потомки желают помнить и чтить публично.
Нужно ли это павшим - вопрос мистического плана. А вот зачем это нужно некоторым из нас - хотелось бы разобраться. Если максимально абстрагироваться от пышных и патетических словесных оборотов, останется массовая акция, демонстрирующая наглядно, что каждый из участников, так или иначе, происходит от воина-победителя.
А далее эту наглядную мысль можно крутить под нужным углом, что мы нация победителей и война нам не страшна, например. Что раз в году мы единый народ, сила, дружно шагающая на ритуал. А во главе колонны уже знакомые всё лица, стяги и эмблемы, что тоже весьма характерно.
Возможно я ошибаюсь, но первые, спонтанные, локальные акции памяти были проявлением искреннего человеческого душевного порыва, при всей своей наивности свободным от любой идеологии.
Когда же они сделались "вдруг" ежегодными, повсеместными, и практически обязательными для каждого муниципалитета, всё живое и честное уходит из них на глазах, замещаясь казенным, формальным и бездумным. Увы, самую светлую идею можно дискредитировать, если злоупотре*лять ей в корыстных, сиюминутных целях.

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