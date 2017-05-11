12 сентября 2014 года в газете «Новый Город» выходит материал, анонсированный фразой «Зачем накуривать осу?» Полосатое насекомое еще не подозревает, что ему суждено стать звездой. И вот в один прекрасный день некто фотографирует анонс статьи, посвященной избавлению от осиного гнезда на дачном участке посредством окуривания. Фото отправляется в Сеть и штурмует ее юмористические подмостки жалом абсурдного вопроса.

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Спустя некоторое время оса становится мемом. Нам регулярно присылают всевозможные вариации ос, пчел и, собственно, вариантов их накуривания. Смотрите, фото вашей газеты на Пикабу! Вы в ленте Лепры! Оса попала на ADME! И так далее. Люди с безудержным весельем гадают, откуда у осы растут усы — пардон, ноги. Тем временем наша газета в глазах народа превращается в аграрный журнал: слово «Огород» воспринимается как название издания, а не рубрики. «Новый Город» меж тем хранит молчание. Подумаешь, мем — как родился, так и помрет.

Как бы не так: осиная шуточка оказывается дюже живуча. По прошествии почти трех лет мем «Зачем накуривать осу» все еще продолжает обрастать интересными деталями. Один энтузиаст в январе 2017 года даже снимает видео, в котором пытается объяснить, зачем все-таки накуривают/окуривают/выкуривают ос.

А буквально на днях участник группы siapress.ru «ВКонтакте» предлагает новость — и снова оса! Тем самым читатель делает заключительный аккорд на струнах нашей новогородской души, заставляя нас написать этот материал.

Кстати, пользуясь случаем, предлагаем подборку других забавных анонсов с первой полосы «НГ». А то все оса да оса...