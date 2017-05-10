​Строитель Сургута: варяг или свой? // ИНФОГРАФИКА

В связи с уходом Алексея Усова с поста замглавы администрации города вопрос «Если не он, то кто?» снова стал актуален для сургутян. Напомним, что Усов на этой позиции курировал вопросы строительства. По мнению аудитории siapress.ru, на замену чиновнику следует подобрать сургутянина. Небольшое количество читателей уверены, что можно пригласить «варяга» из другого города — надо полагать, чтобы он смог посмотреть на Сургут свежим взглядом. Пятой части голосующей аудитории siapress.ru, увы, все равно, кто будет ведать строительством в Сургуте — вероятно, эти читатели уверены, что после того, что было построено в последние годы, этот вопрос уже не имеет никакого значения.

Напомним, что сам Алексей Усов, уходя с Энгельса, 8, однако, остается в администрации: он возвращается на позицию заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. Ведомство возглавляет Алексей Фокеев.