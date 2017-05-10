​«Бессмертный полк» объединяет // ИНФОГРАФИКА

Отношение читателей siapress.ru к проекту «Бессмертный полк» в целом положительное: с задачами поддержания патриотизма он явно справляется, и аудитории совершенно неважно, с чьей подачи он был запущен. Так, почти 36 процентов читателей говорят, что это удачный проект властей, чуть большее количество — почти 42 процента — уверены, что это искренняя народная инициатива «снизу».

Напомним, что акция «Бессмертный полк» собрала в Сургуте несколько тысяч горожан, которые прошли по центральным улицам во главе с градоначальником Вадимом Шуваловым. В руках у них были транспаранты с фотографиями родственников, переживших Великую Отечественную войну или погибших на ней.