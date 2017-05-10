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​Закончится ли у нападавших зеленка?

Уголовные дела на них не заводят, но формально власть выражает недовольство

На прошедшей неделе поэт Татьяна Щербина опубликовала стихи, которые начинались так:

«Русский мир», как и исламский —
зеленого цвета,
там это флаг, а тут — зеленые человечки
и в глаза — зеленка…

О зеленке как о «мягком» методе борьбы власти с неугодными мы говорим уже давно, но после того, как Алексею Навальному залили зеленкой глаза и теперь идет борьба за его зрение, этот антисептик (который, кстати, применяется лишь в странах бывшего Союза) перешел в разряд серьезного оружия. Неизвестно, то ли в самой зеленке есть калечащие примеси, то ли нападающие приготовили специальную смесь, — факт в том, что игры закончились и жертва рискует потерять зрение. Сам Алексей уже отшутился про будущего президента с бельмом на глазу.

Ситуация с выжиганием глаза вопиет в первую очередь о том, что власть по-настоящему боится Навального. Чувствует угрозу — ведь он реальный символ борьбы с режимом, символ смены власти. А то, что ему, невыездному, срочно выдали загранпаспорт (якобы для лечения в европейских клиниках), видимо, должно означать: «Мы ослепили тебя на один глаз, но у тебя есть шанс сохранить второй. Не возвращайся в Россию, и будешь цел». Атмосфера психологического и физического террора против оппозиции — важный фактор нынешней России.

И смех, и грех, но в Википедии появилась страница о зеленке. Оттуда я вычитал, что в уголовном арго существует выражение «намазать лоб зеленкой», первоначально это означало расстрел, а впоследствии и просто убийство. Выражение возникло во времена сталинского террора, когда умершим заключенным ГУЛАГа выводили зеленкой на бедре их арестантский номер. Первоначально говорили — «намазать ногу зеленкой», позднее стали говорить про лоб.

Только за два последних месяца случилось семь нападений с использованием зеленки — в том числе на Михаила Касьянова, Илью Варламова, организатора антикоррупционного митинга в Чите Николая Макарова, активистку «Яблока» Наталью Федорову (ее зрение тоже существенно пострадало). На Варламова и Навального нападали дважды. Ранее зеленкой обливали и главу «Комитета по предотвращению пыток» Игоря Каляпина, и журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко, и даже писательницу Людмилу Улицкую.

Кажется, только в случае с Варламовым были предприняты меры по задержанию нападавших, при этом в момент нападения в аэропорту Ставрополя полиция присутствовала рядом, но ничего не предпринимала. Их личности были установлены правоохранителями позже.

Небезынтересно, что личности нападавших на Навального установили не полицейские, а блогеры.

Зеленкой его залили активисты радикального движения SERB. Это классические титушки, проводившие спецоперации на юго-востоке Украины.

Кто-то их называет штурмовиками власти, кто-то — криминальными гопниками: суть одна. Пока не слышно о том, что они задержаны или ими интересуются правоохранительные органы. Тишина.

Разумеется, одного уголовного дела на таких «зеленщиков» хватило бы, чтобы поставить на других нападениях крест, но — повторюсь — пока тишина.

По всей видимости, создание отрядов самообороны в стане несогласных не за горами. Иначе оппозиционеров уничтожат всех поодиночке.

Приходит в голову аналогия из политической жизни сегодняшней Венесуэлы, которая сегодня горяча. У власти там находится преемник ЧавесаНиколас Мадуро. Против него играет Энрике Каприлес, губернатор штата Миранда, и этот лидер местной оппозиции вдохновляет бесчисленные антиправительственные акции. Столкновения с силами правопорядка в Венесуэле происходят нешуточные, немало погибших, сотни и даже тысячи задержанных. С митингующими сражается не только полиция, но и группы поддержки властей «колективос», аналог «НОДа» и SERB’а. И вот в середине апреля штаб оппозиции забросали газовыми шашками. И хотя Каприлес в момент происшествия находился в штабе, он, как сообщается, не пострадал. А ведь тоже, кстати, нефтяная держава, а сейчас там с обычной едой перебои.

После нападения на Навального через сетевые издания распространился слух, что Кремль якобы поручит региональным властям «жестко пресекать противоправные действия против оппозиционеров».

Мол, эти истории зеленкой лишь повышает их узнаваемость оппозиционеров, а этого властям не надо.

И вот уже глава «НОД» Федоров выступает с обращением: «Неизвестно, кто это сделал, но мы понимаем, что это сделали противники России». Может, и впрямь прищемили ему что-то, чтоб завязывал с нападениями, а, может, почуяв, откуда дует ветер, играет на опережение.

И все же надеюсь, что не докатимся до Венесуэлы.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 60, комментариев: 0


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Мнения

Вадим Демидов

​Закончится ли у нападавших зеленка?
Небезынтересно, что личности нападавших на Навального установили не полицейские, а блогеры. Пока не слышно о том, что они задержаны или ими интересуются правоохранительные органы. Тишина.
Вадим Демидов Сегодня в 12:35
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