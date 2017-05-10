​Тренд на укрепление рубля развернулся // АУДИО, ТЕКСТ

На этой неделе российский рынок лихорадило из-за внешнего негатива. И прежде всего, это резкое падение цен на нефть, которое, похоже, отправило рубль в обратный путь к отметке 60 за доллар. Почему снова залихорадило рынок «черного золота», сколько будут давать за доллар к началу лета и как защитить сбережения от курсовых скачков с помощью структурного продукта. Об этом сегодня мы и поговорим.

Неделя была хоть и короткая, но насыщенная. И, действительно, внешний фон подкосил наш рынок. Нефть ушла ниже $50 по Brent – к минимумам ноября 2016 года, когда была анонсирована сделка экспортеров сырья ОПЕК+. Индекс ММВБ закономерно скорректировался ниже 2000 пунктов.

В середине недели порцию негатива на развивающиеся рынки принесли итоги заседания ФРС. Регулятор оставил политику без изменений, но

риторика относительно состояния экономики подняла шансы на повышение ставки в июне выше 70%.

Дальнейшая динамика неочевидна. Если будут хорошие новости относительно дивидендов госкомпаний, рынок может еще подрасти к сопротивлению 2070 пунктов. Также позитивно может сказаться на отечественном рынке и продление сделки ОПЕК+. Но заседание картеля лишь в 20-х числах мая. Потому вторая декада может быть очень волатильной, и возможности «сходить» к 1850 до конца мая исключать не следует.

Формально причиной обвала цен на нефть послужили данные по запасам и добыче в США. Они по версии Минэнерго снизились меньше ожидаемого, а добыча при этом продолжила расти. Впрочем, новый подъем сланцевой добычи в США – это веская, но лишь одна из причин.

Ценовой обвал состоялся из-за ряда других фундаментальных изменений. Это и рост стоимости доллара, и фактор замедления мирового экономического роста, и действия стран традиционной добычи. Все это так или иначе повлияло на стоимость нефти.

Мы считаем, что продление соглашения ОПЕК по добыче позволит ценам на нефть удержаться на более высоких уровнях. Однако к ралли, о котором говорили многие западные аналитики, это вряд ли приведет. Запасы нефтепродуктов в США никак не хотят сокращаться, а добыча вне ОПЕК, в том числе в США, продолжает расти.

На минувшей неделе просел и рубль к доллару.

Можно говорить о развороте тренда на укрепление рубля, поскольку цены на нефть продолжают падать, и рубль не может не начать реагировать на это.

Напомним, до того курс рубля был движим исключительно спекулятивными потоками капитала, которые были преимущественно направлены на рынок рублевых облигаций, игнорируя как цены на нефть, так и покупки валюты со стороны Минфина.

Сейчас же верх снова берут фундаментальные факторы. Таким образом, к началу лета я ожидаю пару рубль доллар в диапазоне 58-62.

На фоне снижения ставок по вкладам и курсовых скачков все больше людей интересуется инвестиционными инструментами, в частности, структурными продуктами. Структурный продукт – это, по сути, упакованный в единый портфель набор финансовых инструментов. Другими словами – готовое решение с заранее определенными и прописанными параметрами – сроки, защита капитала, доходность. Такие инвестрешения активно вошли в российский рынок, так как обладают всеми свойствами банковских вкладов.

Структурный продукт можно сравнить с выбором блюда на обед: мы можем пойти в столовую и выбрать единственно возможный набор «первое/второе/третье», можем пойти в ресторан и выбрать уже готовое блюдо из предложенного списка, а можем взять тарелку и пойти к «шведскому столу» с тем, чтобы наложить себе абсолютно любых ингредиентов в нужных нам пропорциях. В структуру продукта могут входить депозиты, ценные бумаги, валюта, драгметаллы, сырье и другие активы.

БКС Премьер предлагает самый широкий спектр структурных продуктов. Мы стараемся следовать рыночным трендам и, к примеру, в данный момент активно продвигаем СП «Защищенный рубль», который позволяет нашим клиентам получать доходности выше, чем по банковским вкладам при любом сценарии на валютных рынках. А если курс рубля резко пойдет в ту или иную сторону, от чего никто не застрахован, - клиент получает повышенную доходность.