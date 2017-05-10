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Сургутяне на Майской, 14 ждут ремонта 33 года // ФОТО

Судя по фото, они не сгущают краски

«Помогите нам решить проблемы с нашей управляющей компанией, мы устали получать отписки!» — с такой просьбой, напоминающей крик отчаяния, обратилась в редакцию сургутянка Людмила Заможняя.

Как рассказала жительница дома № 14 на Майской, они долгое время не могут добиться от УК ДЕЗ ЦЖР каких-либо действий по ремонту здания и благоустройству двора: «Нашему дому 33 года. Капремонт будет только в 2031-2034 годах, а дом уже в ужасающем состоянии. Промерзают стены, протекает крыша, отсутствует половина осветительных приборов, кирпич рушится, стекла в подъездах битые, проводка оставляет желать лучшего, пожарные краны сгнили и так далее. Всего и не перечислишь, это надо видеть».

Когда корреспондент «НГ» приехал на место и прошелся с группой неравнодушных жителей по дому, стало очевидно, что они не сгущают краски.

«Лампочки под козырьком у подъезда уже давно выбиты, а остатки от них так и торчат в плафонах. Домофон не работает, так как его постоянно ломают подростки и наркоманы, которые здесь собираются по ночам. А полиция на вызовы не реагирует, — показывает Людмила Заможняя. — Вот тут сделали ремонт в прошлом году, после нашего обращения в РосЖКХ: поверх облупившейся краски нанесли новую, и все. Кое-где перестелили линолеум, но в целом все осталось как было».

В общем холле разбиты и запачканы стекла, но пока за слоем грязи еще можно разглядеть улицу. Стены расписаны вандалами. В электрощитке есть розетка — любой желающий может подзарядить телефон за счет жильцов.

«У нас квартира 27,7 кв. м. За содержание общего имущества мы платим чуть больше 900 рублей. А сосед за квартиру в 68 кв. м — 2 300. В среднем выходит 1 600. Квартир в доме 148. Получается, ежемесячно мы отдаем ориентировочно 230 тысяч. Да, есть должники, но в итоге все равно сумма немаленькая. А выполнять наши просьбы, например, хотя бы помыть эти окна или заменить почтовые ящики, УК не хочет», — возмущается Людмила Заможняя.

Таких претензий у жильцов дома, которые быстро собрались вокруг корреспондента и наперебой принялись рассказывать об имеющихся проблемах, много.

Но есть у этих сургутян еще одна головная боль:в нескольких бытовых помещениях живут работники УК ДЕЗ ЦЖР по договору, заключенному с жильцами семь лет назад. Новая инициативная группа выступила против его продления, но, как сообщила Людмила Заможняя, позже выяснилось, что он все-таки продлен.

«Якобы члены предыдущей группы вновь подписали эти бумаги. Но их тут давно нет, у нас новая группа. Сейчас мы против того, чтобы там кто-то жил, мы бы могли использовать эти помещения, например, под колясочные», — рассказывает Заможняя.

Корреспондент «НГ» обратился за комментариями в УК ДЕЗ ЦЖР. Компания предоставила редакции ответ практически идентичный тем, которые есть на руках у жителей. Коммунальщики не отрицают, что сроки некоторых видов ремонта давно вышли, но и причину просрочки не называют, просто констатируя факты: «Ремонт крыши — в 3,3 раза, межпанельных стыков фасада — в 2,2 раза, трубопроводов холодной воды — в 2,2 раза, горячей — в 3,3 раза, внутридомовых магистралей электроснабжения — в 1,7 раза, асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и отмосток — в 3,3 раза».

Также УК сообщила, что в 2017 году специалистами будет проведен частичный ремонт подъезда, восстановление стенок вентиляционных шахт, устройство зонтов над ними, замена трех оконных блоков, частичный ремонт кровли и чердачного помещения. Жителей заверили, что «обозначенные в вашем заявлении замечания приняты во внимание и будут учтены, все вопросы взяты на контроль».

Врио директора и главный инженер УК ДЕЗ ЦЖР Андрей Шемит в разговоре с корреспондентом «НГ» отметил, что все вопросы можно решить достаточно просто — через собрание собственников: «Если жильцы хотят новые почтовые ящики или выселить наших сотрудников из бытовых помещений и отдать их под другие нужды, для этого они проводят собрание, составляют протокол. Мойка окон включена в наши функции, для этого собственникам надо написать заявление. Любую проблему можно решить через собрание жильцов».

Претензии жильцов к УК в общем-то понятны: дом старый, сроки ремонта давно вышли, при этом люди платят за содержание общедомового имущества приличные деньги, и логично надеются оперативно получать за это соответствующие услуги.

Непонятно другое: решить любую проблему, по словам представителей УК, можно через собрание жильцов, которые, как и УК, несут ответственность за сохранность своего имущества. Но почему-то коммунальщикам проще давать отписки, увеличивая недовольство жильцов, чем один раз объяснить им, как действовать в конкретной ситуации — например, создать совет многоквартирного дома, который будет представлять интересы жильцов, взаимодействовать с коммунальщиками и контролировать ход выполнения необходимых задач.

Лампочка, которая светит на козырек подъезда. Интересное решение проблемы освещения. И так возле каждого подъезда


«Табличка» с указанием номера подъезда и квартир, расположенных в нем - главное, информация размещена…


Домофоны в этом доме не приживаются – подростки и различные маргинальные личности, облюбовавшие местечко, выдирают их на корню, а жильцы устали платить за бесполезную вещь. Кстати, как говорят жители дома, полиция на звонки уже давно не реагирует


А эта табличка расположена внутри дома. Зачем она тут непонятно, но жильцы говорят, что сохранилась еще со времен, когда дом был полноценным общежитием и данные на ней не верны



Внутри дела обстоят не лучше: покореженные почтовые ящики, облупившиеся стены, проводка, торчащая под потолком и так далее




Просторный холл, состояние которого также пущено на самотек: разбитые стекла, которые не видели мыла и тряпки с момента установки, «расписные» стены. УК предлагает жителям сдавать это пространство в аренду, а на вырученные деньги облагораживать самостоятельно оставшиеся места


На верхнем ярусе ежедневно появляются все новые бутылки из под алкоголя, который употребляют подростки, уже давно заприметившие «удобный дом»


Пожарные выходы, как говорят жильцы, уже давно закрыты – открыть их без ключа и ручки при эвакуации будет очень сложно


Пожарные системы в принципе оставляют желать лучшего: покрыты ржавчиной, кое-где плесенью, а в некоторых местах вообще отсутствуют


В щитке установлена розетка, которой с удовольствием пользуются все, кому не лень - жильцы оплатят



Надписи-указатели, которые своим исполнением ежедневно смешат жильцов


Придомовая территория, которую своими силами облагораживают жильцы дома, постоянно засыпается снегом владельцем гаражей напротив, губя посаженные растения


В нескольких подсобных помещениях, вопреки желанию жильцов, живут сотрудники УК. Исходя из условий договора, живут на очень выгодных условиях


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Сегодня в 10:21, просмотров: 254, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 10:51
Классический пример свино-потребления. Из-за таких прости господи раздолбаев наша новенькая чистенькая элитная малоэтажка платит бешеные деньги в общий котел капремонта.
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 12:44
Ваша, прости господи, элитная малоэтажка живет по принципу- хороший понт-дороже денег. Желающим плОтить меньше денег в общий котел- меняться жильём с жителми Майской 14 и понимать- плОтите- не зря. Удач!
Заглянувший
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Сегодня в 12:58
Опять то же самое.... В том, что там такой бардак (как и в любом другом доме) виноваты, в первую очередь, сами жильцы. А потом УК.... Вряд ли работники ДЕЗа ходили и выбивали лампочки, корячили почтовые ящики, стены обдирали и т.д. Надо было воспитывать детей и гонять нариков. При этом, самим периодически организовываться на собрания и решать проблемы насущные. Попробуйте для начала тупо провести собрание среди своих соседей. Будете удивлены - там большей половине вООбще пофиг. Им нравится, видать. Вот они сами и их детки срут в подъезде, как правило. Проблема в отсутствии культуры и банальной лени что-либо делать самим. А Дез и Фонд капремонта чо... Естественно они, особо не чешутся: у них своих задач и проблем куча. И ремонтируют в первую очередь те дома, где жильцы дружнее и активнее организуются что-либо решать. Теребят их. Под лежачий камень вода не течет. Сейчас все квартиры приватизированы. Т.е. это 100% собственность жильцов, и вместе с правом собственности ответственность и расходы по содержанию. По нынешним временам: ДЕЗ воду дает? дает. Свет дает? Тепло дает? Дает. Мусор вывозит? Вывозит... И ладно. Не нравится объем и качество? Опять таки, организуйте ТСЖ, поменяйте управляющую компанию. Только это ничего не даст, пока жильцы не будут относиться к своему дому в целом и подъезду, как к своей личной квартире. И, что важно, будут ввавливать в это личные деньги. Сейчас все дорого, все стоит денег и халявы нет.

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