Дорогие сургутяне!

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! Это священная дата в истории России.

Патриотизм и мужество, стойкость и вера в справедливость сплотили многомиллионный народ более 70 лет назад. Тысячи сургутян сражались на фронте, трудились в тылу. Без сомнения, война оставила след в каждой семье.

Все меньше среди нас участников сражений и творцов великой Победы. Но жива память о героизме народа, что дает нам ощущение силы, веру в будущее и любовь к родной земле. И наша общая задача – сохранить и передать подрастающему поколению знания о подвигах дедов.

Убежден, только в гармонии, мире и согласии возможно поступательное развитие города, региона и всей страны. В этот светлый день желаю вам здоровья, стабильности, мудрости и стойкости!