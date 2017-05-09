​Сургутская неделя. Когда полезут одуванчики?

Конец апреля-начало мая традиционно ознаменовано хождением людей по улицам. Для начала с граблями и мешками для мусора прошлись участники субботника. Их 29 апреля было около полутора тысяч – уборке подверглись «Старый Сургут» с окрестностями, Городской парк культуры и отдыха, еще пара мест. Не сказать, что субботник был тотальным, как диктант, но хоть что-то. Я бы выгонял на субботники народ принудительно, как в советские времена – хотя бы потому, что, убрав с асфальта пару-тройку бумажек, потом задумаешься, стоит ли бросать их обратно. А так обидно получается – полторы тысячи убирают, а полтораста тысяч мусорят.

На чуть прибранные улицы города первого мая вышло куда больше народу – примерно в десять раз. Кто-то называет цифру в 20 тысяч участников шествия, где-то даже промелькнули все 60 тысяч, но это явный перебор. Тем не менее, размахивать флагами и шариками проще, чем граблями и лопатами, поэтому было довольно оживленно, хотя и холодно. Про необходимость таких вот формальных шествий с формальными лозунгами уже многое сказано, осталось только сослаться на то, что традиция у нас такая: народ, по сути, просто гуляет, не рассчитывая чего-то там добиться или стать услышанным. По сути, типичный Первомай – это выставка достижений предприятий города в части массового выгула сотрудников в красивой какой-нибудь униформе. Кого больше и красивее, тот и выиграл.

А еще выиграл баскетбольный клуб «Университет-Югра» - золото российской Суперлиги, второй по силе баскетбольной лиги страны, после Лиги ВТБ. Молодцы, наши поздравления! Казалось бы – теперь надо идти выше, в ту самую Лигу ВТБ, но материальные трудности не пускают. А вот волейбольный «Газпром-Югра», не без тех же материальных трудностей, но пробился в Финал шести российской Суперлиги, которая – первая по силе в стране и, наравне с итальянской, сильнейшая в Европе. 6 мая в Москве сургутяне сыграют с победителем Лиги чемпионов 2013 года, новосибирским «Локомотивом», а 8 мая, в канун Дня Победы, нас ждет встреча с уже пятикратным сильнейшим клубом Европы, казанским «Зенитом». Всем болеть! Пусть шансов и немного, но характер команда не растеряла, будем бороться.

Не удивительно, что в спорте тяжело с финансами – тут вот Сургутнефтегаз впервые в истории закончил год с убытками. Причины, впрочем, не производственные, добыча как раз выросла до 61,8 млн. тонн по итогам 2016-го. И даже не в ценах на нефть дело, они, наоборот, подросли. А вместе с ними подрос и рубль, «срубив» часть традиционно хранящейся в валюте прибыли компании. Крепкий рубль съел всю операционную прибыль за год и увел итоги в минус на 62 млрд. руб. по международной отчетности и 104,8 млрд. руб. по российской.

Вот и выбирай, что тебе важней – крепкий рубль или прибыль Сургутнефтегаза. У акционеров нефтяной компании, наверное, есть свое мнение на этот счет. Я же напомню, что когда рубль просел в 2014-2015 годах, СНГ получила на разнице курсов внушительную прибыль, а сейчас просто идет коррекция.

Коррекция идет и в природе – лед тронулся, господа присяжные заседатели! Наверное, когда вы будете это читать, треск на Черном мысу уже будет хорошо слышен. Как правило, вскрытие Оби сопровождается довольно прохладной погодой, зато потом городу обещано долгожданное потепление. А там и до отпусков недалеко! Держимся и терпим. Кстати, знаете о чем я думаю, когда идет лед? Запустить бы сие природное явление на улицы города! Чтобы оно, значит, снесло всю незаконную киосочно-ларечную муть, унесло мусор и неправильно припаркованный транспорт, очистило бы, так сказать, местность. А там уже и одуванчики полезут.