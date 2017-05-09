Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем Победы!

Этот день для каждого из нас стал символом мужества, героизма, справедливости. 9 Мая по праву считается главным праздником страны. Он объединяет людей разных национальностей, вероисповедания и политических взглядов, связывает поколения. Святой долг каждого из нас – сохранить память о тех, кто пал в бою, сражался за Родину в партизанских отрядах, вынес тяготы и лишения концлагерей, не жалея сил трудился в тылу, приближая Победу.

В годы Великой Отечественной войны Сургутский район находился в тысячах километров от линии фронта. Отсюда на поля сражений ушел практически каждый пятый житель. Те, кто остался — женщины, подростки, старики, – делали все, чтобы обеспечить армию всем необходимым.

К сожалению, свидетелей тех ужасных событий становится все меньше. Это и фронтовики, и труженики тыла, и жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, вдовы участников Великой Отечественной войны. Мы обязаны сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались, могли рассчитывать на нашу помощь, чувствовали нашу заботу.

Низкий поклон всем ветеранам, подарившим нам Мир и Свободу!

С праздником! С Днем Великой Победы!