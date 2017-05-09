Что мы помним о войне,

Как сражались наши предки?

Приветствую уважаемых читателей siapress.ru.

День Победы – важнейший праздник для жителей России и стран СНГ. 9 мая мы чтим солдат, защищавших Родину ценой жизни, и вспоминаем тех, кто не вернулся домой с поля боя. В каждом российском городе и поселке проходят парады, возложения цветов к памятникам, встречи с ветеранами.

Предлагаю читателям на портале siapress.ru рассказать о своих родственниках, защищавших наше Отечество на полях сражения и в тылу, обеспечивая фронт вооружением, продовольствием, обмундированием.

Мой прадед по линии отца Пурышев Нестор Ананьевич родился в 1896 в тогда еще Омской области, Самаровского района в деревне Пашкино.

Сейчас место расположение деревни недалеко от слияния Оби и Иртыша хорошо видно с площади перед Храмом в Ханты-Мансийске.

17 июля 1942 года Нестер Пурышев был призван по мобилизации Ханты-Мансийским окрвоенкоматом, и в числе 37 мобилизованных был направлен в распоряжение Омского пересыльного пункта. Команда № 32, созданная из мобилизованных из села Самарово и Самаровского района, предназначалась для укомплектования стрелковых частей РККА. Из Омска Нестер Ананьевич был направлен на Ленинградский фронт в расположение 342-го стрелкового полка 136-й дивизии 67-й армии.

С началом Великой Отечественной войны на Ленинградский фронт была возложена тяжелейшая и ответственная задача - оборона Ленинграда. Город находился в критическом положении, и в январе 1943 года советское командование приняло решение - начать операцию «Искра». Операция по прорыву и снятию блокады Ленинграда началась 12 января 1943 года. Для наступления были сформированы ударные группы Ленинградского и Волковского фронтов. Основной ударной группировкой Ленинградского фронта являлась 67-я армия. В первом эшелоне наступающих выступала 136-я стрелковая дивизия, принявшая на себя ожесточённое сопротивление противника. Проявив массовый героизм и мастерство, солдаты и командиры 136-й дивизии форсировали Неву и устремились в прорыв. Полк, в котором воевал Пурышев Нестер, шёл в первом эшелоне наступающей дивизии. 67-я армия свою задачу выполнила - оборона противника была прорвана. Но обе стороны понесли значительные тяжёлые потери. Ленинградский фронт потерял 12 320 солдат и сержантов. Операция «Искра», начавшаяся 12 января, закончилась 30 января 1943 года. Сибирский стрелок Пурышев Нестер погиб в дни наступления и похоронен в д. Чёрная речка Мгинского района Ленинградской обл.

За героизм и мужество, проявленные при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года, более 19 советских воинов были награждены орденами и медалями.

Пурышев Нестор нашражден Медалью «За оборону Ленинграда».

Особо отличившаяся 136-я дивизия была преобразована в 63-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

В нашем округе имя Пурышева Нестера Ананьевича увековечено на гранитной стеле Мемориала Славы в парке Победы Ханты-Мансийска.