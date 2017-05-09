16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5382   EUR  64,2398  

Что мы помним о войне?

Предлагаю читателям рассказать о родственниках, защищавших Отечество

Что мы помним о войне,
Как сражались наши предки?

Приветствую уважаемых читателей siapress.ru.

День Победы – важнейший праздник для жителей России и стран СНГ. 9 мая мы чтим солдат, защищавших Родину ценой жизни, и вспоминаем тех, кто не вернулся домой с поля боя. В каждом российском городе и поселке проходят парады, возложения цветов к памятникам, встречи с ветеранами.

Предлагаю читателям на портале siapress.ru рассказать о своих родственниках, защищавших наше Отечество на полях сражения и в тылу, обеспечивая фронт вооружением, продовольствием, обмундированием.

Мой прадед по линии отца Пурышев Нестор Ананьевич родился в 1896 в тогда еще Омской области, Самаровского района в деревне Пашкино.

Сейчас место расположение деревни недалеко от слияния Оби и Иртыша хорошо видно с площади перед Храмом в Ханты-Мансийске.

17 июля 1942 года Нестер Пурышев был призван по мобилизации Ханты-Мансийским окрвоенкоматом, и в числе 37 мобилизованных был направлен в распоряжение Омского пересыльного пункта. Команда № 32, созданная из мобилизованных из села Самарово и Самаровского района, предназначалась для укомплектования стрелковых частей РККА. Из Омска Нестер Ананьевич был направлен на Ленинградский фронт в расположение 342-го стрелкового полка 136-й дивизии 67-й армии.

С началом Великой Отечественной войны на Ленинградский фронт была возложена тяжелейшая и ответственная задача - оборона Ленинграда. Город находился в критическом положении, и в январе 1943 года советское командование приняло решение - начать операцию «Искра». Операция по прорыву и снятию блокады Ленинграда началась 12 января 1943 года. Для наступления были сформированы ударные группы Ленинградского и Волковского фронтов. Основной ударной группировкой Ленинградского фронта являлась 67-я армия. В первом эшелоне наступающих выступала 136-я стрелковая дивизия, принявшая на себя ожесточённое сопротивление противника. Проявив массовый героизм и мастерство, солдаты и командиры 136-й дивизии форсировали Неву и устремились в прорыв. Полк, в котором воевал Пурышев Нестер, шёл в первом эшелоне наступающей дивизии. 67-я армия свою задачу выполнила - оборона противника была прорвана. Но обе стороны понесли значительные тяжёлые потери. Ленинградский фронт потерял 12 320 солдат и сержантов. Операция «Искра», начавшаяся 12 января, закончилась 30 января 1943 года. Сибирский стрелок Пурышев Нестер погиб в дни наступления и похоронен в д. Чёрная речка Мгинского района Ленинградской обл.

За героизм и мужество, проявленные при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года, более 19 советских воинов были награждены орденами и медалями.

Пурышев Нестор нашражден Медалью «За оборону Ленинграда».
Особо отличившаяся 136-я дивизия была преобразована в 63-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

В нашем округе имя Пурышева Нестера Ананьевича увековечено на гранитной стеле Мемориала Славы в парке Победы Ханты-Мансийска.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:34, просмотров: 133, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургутская неделя. Когда полезут одуванчики?

​Сургутская неделя. Когда полезут одуванчики?
Традиционный обзор событий города
Олег Владимиров Сегодня в 16:01
14 0
Что мы помним о войне?

Что мы помним о войне?
Предлагаю читателям рассказать о родственниках, защищавших Отечество
Александр Пурышев, читатель siapress.ru Сегодня в 11:34
132 0
«Великая Победа ознаменовала рождение современного мира...»

«Великая Победа ознаменовала рождение современного мира...»
Поздравление с Днем Победы
Наталья Комарова, губернатор Югры Сегодня в 11:00
123 0
​«9 Мая навечно вписано в летопись героических дел и свершений…»

​«9 Мая навечно вписано в летопись героических дел и свершений…»
Поздравление с Днем Победы
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута Сегодня в 10:49
129 0
​«Это поистине великий день для каждого…»

​«Это поистине великий день для каждого…»
Поздравление с Днем Победы
Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района Сегодня в 10:48
129 0
«Этот день для каждого из нас стал символом мужества, героизма, справедливости...»

«Этот день для каждого из нас стал символом мужества, героизма, справедливости...»
Поздравление с Днем Победы
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 10:46
116 0
​«Это всенародный подвиг!»

​«Это всенародный подвиг!»
Поздравление с Днем Победы
Марат Гараев, генеральный директор ООО «Газпром переработка» Сегодня в 09:48
176 0
​«Священный подвиг всегда будет символом мужества…»

​«Священный подвиг всегда будет символом мужества…»
Поздравление с Днем Победы
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» Сегодня в 09:47
146 0
​«Спасибо вам за чистое небо!»

​«Спасибо вам за чистое небо!»
Поздравление с Днем Победы
Татьяна Бычкова, генеральный директор АО «Тюменская энергосбытовая компания» Сегодня в 09:45
185 0
​«Память народная всегда будет хранить и день этот славный, и это великое слово Победа...»

​«Память народная всегда будет хранить и день этот славный, и это великое слово Победа...»
Поздравление с Днем Победы
Рустем Юсупов, председатель совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 09:08
152 0
​«Это самый значимый в нашей истории праздник…»

​«Это самый значимый в нашей истории праздник…»
Поздравление с Днем Победы
Игорь Васильев, генеральный директор ООО «Югорская промышленная компания» Сегодня в 08:44
184 0
​«Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов…»

​«Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов…»
Поздравление с Днем Победы
Пак Мен Чер, генеральный директор ООО «СГЭС» Сегодня в 08:43
158 0
​Полосатое язычество 2

​Полосатое язычество 2
Как носить Георгиевскую ленту? Нас хотят научить. Надо ли?
Альберт Исмагилов, читатель siapress.ru 08 мая в 17:55
426 0
​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»

​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»
Интервью с одним из создателей «Бессмертного полка»
Надежда Макаренко 08 мая в 11:19
636 0
Статья дня. Кто победил Гитлера

Статья дня. Кто победил Гитлера
Что мы без англо-американских союзников, что они без нас были обречены на неминуемое поражение. А в реальной истории гитлеровская Германия была разгромлена коалицией мировых держав...
Марк Солонин, публицист 08 мая в 10:53
698 8
​Голосуем за нашего!

​Голосуем за нашего!
Но России есть за кого «болеть»: на конкурсе Болгарию представляет российско-болгарский исполнитель Кристиян Костов
Атанас Атанасов, председатель Сургутского болгарского землячества 06 мая в 11:38
569 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика