Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с днем Великой Победы – победы над страданиями, злом, несправедливостью, которые были уготовлены миру нацизмом. Наши ветераны противопоставили им и отстояли труд, созидание, любовь.

Великая Победа ознаменовала рождение современного мира, высшей ценностью которого является человек, его права и свободы. Это великое дело, потребовавшее колоссального напряжения сил и концентрации огромной воли. Сил и воли, которыми были наделены люди особой закалки – наши уважаемые ветераны.

В эти дни в школе, названной именем Героя Советского Союза Николая Ивановича Сирина, проходит окружной слет кадетских классов и именных школ, носящих имена героев войны, ушедших на фронт из нашего округа. С каждым годом таких школ становится больше. Слет именных школ – первый для Югры, для России.

В этом событии – живая связь поколений. Николай Иванович Сирин совершил свой подвиг со словами: «Гвардейцы не сдаются!» Не сдаваться – это завет поколения победителей. Не отступать от идеалов Победы, не предавать мира, не забывать об ответственности нашей страны. Мы помним, мы благодарны тем, кому обязаны нашим настоящим и будущим.

С Днем Великой Победы! С праздником, Югра!