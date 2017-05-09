Уважаемые сургутяне, дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!

С годами не меркнет величие подвига, совершенного нашим народом. Чем больше времени отделяет нас от тех страшных событий, тем яснее осознается значение исторической миссии солдат Победы – советских солдат, отстоявших право на будущее для своей страны и для многих государств мира.

9 Мая навечно вписано в летопись героических дел и свершений. Это день славы, воинской доблести и единства всего народа. И каждый из нас должен делать все возможное для того, чтобы память об этой доблести жила в веках. Мы должны делать все для того, чтобы война больше никогда не вмешивалась в наши судьбы и судьбы наших детей! Пусть солнце всегда будет ярким, а небо безоблачным и мирным!