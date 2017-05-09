Уважаемые жители Сургутского района!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Великой Победы!

9 мая – это поистине Великий день для каждого из нас. Мы никогда не забудем эту войну, все ужасы и страдания, которые она принесла десяткам миллионов наших соотечественников, нашим отцам и дедам. Пока мы славим Героическую победу и почитаем наших ветеранов, повторение подобных событий невозможно.

Желаю всем вам добра, крепкого здоровья, стабильности и благополучия! Пусть никогда больше мир не сталкивается с такими войнами, пусть солнце всегда будет ярким, а небо – мирным!