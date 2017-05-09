​«Это всенародный подвиг!»

Дорогие ветераны и труженики тыла!

Уважаемые сургутяне!

Более семи десятилетий после победного мая сорок пятого этот праздник объединяет нас священной памятью о ратном подвиге и самоотверженном труде нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

В числе миллионов защитников сибиряки всегда были на передовой, на самых тяжелых участках битвы с врагом. Они с оружием в руках защищали Родину от фашистского нашествия, самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт боеприпасами, вооружением, продовольствием.

Победа в Великой Отечественной войне была завоевана дорогой ценой и потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил советских людей, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.

Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, стойкости и отваги старшего поколения, ярким воплощением вековых традиций ратной и трудовой доблести нашего народа.

С Днем Великой Победы!