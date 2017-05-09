​«Священный подвиг всегда будет символом мужества…»

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, сургутяне!

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!

В этом году наша страна отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Священный подвиг, совершенный старшими поколениями, всегда был и будет символом мужества, величия, истинного патриотизма и силы духа нашего народа!

Героическим трудом фронтовики и труженики тыла, не жалея собственной жизни, освободили мир от немецко-фашистских захватчиков, отстояли свободу и независимость нашей Родины!

От всей души желаю всем ветеранам и свидетелям тех дней

долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой! С праздником Великой Победы!