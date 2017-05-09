​«Спасибо вам за чистое небо!»

Уважаемые ветераны, жители и гости города Сургута!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Сегодня мы с глубоким почтением склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни
защищал Отечество на фронте и в тылу, кто отстоял нашу независимость и
возрождал из руин города и сёла. Память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине навсегда останется в наших сердцах.
Дорогие ветераны! Спасибо Вам за это чистое небо, за смех наших детей, за то, что никто из них не знает тяжести и лишений военного времени.
От всего сердца хочу пожелать всем сургутянам и гостям города ярких солнечных дней, улыбок родных и близких, тепла домашнего очага.
Мира, счастья и здоровья вам и вашим семьям!
Как дела в «Лаборатории Салахова»? Директор гимназии Алексей Савенков // 18 мая в 11:00