​«Спасибо вам за чистое небо!»

Уважаемые ветераны, жители и гости города Сургута!

Поздравляю вас с Днём Победы!

Сегодня мы с глубоким почтением склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни

защищал Отечество на фронте и в тылу, кто отстоял нашу независимость и

возрождал из руин города и сёла. Память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине навсегда останется в наших сердцах.

Дорогие ветераны! Спасибо Вам за это чистое небо, за смех наших детей, за то, что никто из них не знает тяжести и лишений военного времени.

От всего сердца хочу пожелать всем сургутянам и гостям города ярких солнечных дней, улыбок родных и близких, тепла домашнего очага.

Мира, счастья и здоровья вам и вашим семьям!