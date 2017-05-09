​«Это самый значимый в нашей истории праздник…»

Уважаемые сургутяне! Поздравляю вас с одним из самых значимых для нашей истории праздником!

9 Мая для всех нас — не просто красная дата: она отмечает героизм нашего народа, 72 года назад закрывшего одну из самых трагичных страниц в мировой истории. События войны от нас отдаляются по времени — но остаются в нашей памяти.

В каждой семье остается память о временах героизма, когда каждый житель Сургута, Югры, России может ощущать свою причастность к ним, выражая признательность немногим оставшимся в живых ветеранам. Мы говорим им сегодня слова благодарности и поздравляем в первую очередь, а потомкам желаем всегда помнить о 1418 днях войны и делать все, чтобы избежать повторения.

Здоровья и долгих лет жизни вам, ветерраны! Чистого неба над головой и счастья, сургутяне! С праздником!