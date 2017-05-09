Дорогие друзья!

Уважаемые сургутяне!

От компании «Сургутские городские электрические сети» и себя лично сердечно поздравляю вас с 72 годовщиной Великой Победы, праздником мира, свободы и добра!

В наших сердцах всегда будет жить память о героизме солдат - освободителей, и отваге тружеников тыла. Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов, учимся у них сплоченности и оптимизму и стараемся продолжать их добрые традиции, воспитывая в детях и внуках любовь к Родине.

От всей души желаю участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, каждой семье крепкого здоровья, мирного и счастливого будущего! С праздником Великой Победы!