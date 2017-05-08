16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5382   EUR  64,2398  

​Полосатое язычество 2

Как носить Георгиевскую ленту? Нас хотят научить. Надо ли?

Вторая часть, первую заметку я писал в 2015 году.

История вокруг георгиевской ленточки продолжается, теперь правила ее ношения ужесточили: если ранее можно было повесить полосатую ленточку на машину и сумочку, теперь это считается нарушением. Странно, что правила эти непонятно кем придуманы...

На сайте 9may.ru — общественной акции, которую запустило РИА Новости еще в 2005 году, — ничего не говорится о новых правилах. Ранее был вот этот рисунок — как носить символ Победы.

Сейчас есть только ссылка на «Волонтеров Победы», которые проводят эту акцию.

Возможно, это и нужно после всех скандалов использования георгиевской ленты на кедах подростков, газелях таксистов, собачках... Почему нет запрета распространения ее в продаже, например? Есть объявления с продажей рулонов ленты, в них есть крупные магазины — клиенты. Маркетинг!

Мне эта акция очень нравится — она вызывает теплые чувства, к тому же ни к чему не обязывает.

Команда акции — Повяжи Георгиевскую ленточку. «Это и знак нашей величайшей признательности каждому, кто пережил те страшные годы, о которых мы — молодые — знаем только из учебников истории и рассказов. Это знак уважения и любви тем, кто работал в тылу, в госпиталях, кто пережил кошмары лагерей и оккупации, кто ребенком терял родителей в эвакуации и под бомбежками. Но, кроме того, это еще и призыв к совсем юным наследникам Победы, призыв помнить, чувствовать и гордиться».

2005 год, конференция акции «Повяжи Георгиевскую ленточку». Итоги и будущее акции.

Сейчас ее пытаются возвести в закон в обязательное ношение, больше принуждение, чем призыв.

Даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал порталу Лента.ру: «Никаких ограничений при ношении и использовании символики георгиевской ленточки не должно быть. Я уже лет 8 ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. И я ей горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку».

Ждем дальнейшей истории акции — «Обязательное ношение ленточки в школах».

P.S. От себя лично. Несмотря ни на что, какие бы эмоции ни вызывала акция (уже не первый год я наблюдаю за ней, читаю на сайтах и пишу), свою работу она делает. «Я помню! Я горжусь!» Это главное.

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов блогов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:55, просмотров: 155, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Полосатое язычество 2

​Полосатое язычество 2
Как носить Георгиевскую ленту? Нас хотят научить. Надо ли?
Альберт Исмагилов, читатель siapress.ru Сегодня в 17:55
154 0
​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»

​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»
Интервью с одним из создателей «Бессмертного полка»
Надежда Макаренко Сегодня в 11:19
267 0
Статья дня. Кто победил Гитлера

Статья дня. Кто победил Гитлера
Что мы без англо-американских союзников, что они без нас были обречены на неминуемое поражение. А в реальной истории гитлеровская Германия была разгромлена коалицией мировых держав...
Марк Солонин, публицист Сегодня в 10:53
297 7
​Голосуем за нашего!

​Голосуем за нашего!
Но России есть за кого «болеть»: на конкурсе Болгарию представляет российско-болгарский исполнитель Кристиян Костов
Атанас Атанасов, председатель Сургутского болгарского землячества 06 мая в 11:38
508 3
Статья дня. Что делают с пятиэтажками в Европе: реконструкция вместо реновации

Статья дня. Что делают с пятиэтажками в Европе: реконструкция вместо реновации
Наверное, это было бы слишком просто. Лучше снести все пятиэтажки и превратить московские районы в гетто.
Илья Варламов, блогер, урбанист 05 мая в 15:31
737 1
​Всё — на карту // ИНФОГРАФИКА

​Всё — на карту // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru предпочитают пластик бумажным деньгам
Андрей Луговой 05 мая в 12:41
264 0
​Когда каждый день — это день рождения

​Когда каждый день — это день рождения
История о том, как маленькая девочка Лиля превратилась в любимую сургутянами акушерку Лилию Фаритовну Лысенко
Надежда Макаренко 05 мая в 10:50
618 0
​Враг государство?

​Враг государство?
Блогеру Соколовскому, тому самому ловцу покемонов в церкви, от деятельности которого не пострадал ни один человек, вся эта рать запросила 3,5 года заключения. Угадайте, что ожидает соучастников и самого преступника, напавшего на Алексея Навального и частично лишившего его зрения?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 04 мая в 16:28
1447 66
​Дайте дорогу автомобилям // ИНФОГРАФИКА

​Дайте дорогу автомобилям // ИНФОГРАФИКА
Пешеходный мост в районе СурГУ надо сделать автомобильным, уверены читатели siapress.ru
Андрей Луговой 04 мая в 09:42
508 5
​Светлый путь. Начало

​Светлый путь. Начало
Живу я в колхозе. Большой колхоз у нас, передовое хозяйство. План по сбору торфа выполняем, за что нас считают зажиточными, жители добрые и работящие, почти на всех столбах фонари горят…
Альберт Леонов, читатель siapress.ru 03 мая в 11:51
936 8
​Огонь испустил дух? // ИНФОГРАФИКА

​Огонь испустил дух? // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru уверена в нецелесообразности фестиваля кинематографических дебютов в Югре
Андрей Луговой 03 мая в 11:31
498 0
​Дивиденды остаются главной внутренней историей // АУДИО, ТЕКСТ

​Дивиденды остаются главной внутренней историей // АУДИО, ТЕКСТ
Ключевая ставка падает — что дальше? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 03 мая в 11:08
578 0
Олег Владимиров

​Куда шагает Первомай
А народ, тем не менее, идет. Возможно, из-под палки, в плохую погоду, которая трансформируется в хорошее настроение, поскольку когда в одном месте собирается много людей с разноцветными флагами и шариками, это уже позитив.
Олег Владимиров 02 мая в 09:38
863 4
​«Для всех нас Первомай остается одним из самых любимых праздников...»

​«Для всех нас Первомай остается одним из самых любимых праздников...»
Поздравление с 1 мая
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 09:51
741 0
​«Этот замечательный весенний день олицетворяет обновление жизни...»

​«Этот замечательный весенний день олицетворяет обновление жизни...»
Поздравление с 1 мая
Надежда Красноярова, председатель Думы Сургута 01 мая в 09:40
541 0
​«В день, символизирующий солидарность и дружбу, сердечно благодарю вас за непростой ежедневный труд...»

​«В день, символизирующий солидарность и дружбу, сердечно благодарю вас за непростой ежедневный труд...»
Поздравление с 1 мая
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» 01 мая в 09:30
502 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика