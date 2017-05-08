​Полосатое язычество 2

Вторая часть, первую заметку я писал в 2015 году.



История вокруг георгиевской ленточки продолжается, теперь правила ее ношения ужесточили: если ранее можно было повесить полосатую ленточку на машину и сумочку, теперь это считается нарушением. Странно, что правила эти непонятно кем придуманы...

На сайте 9may.ru — общественной акции, которую запустило РИА Новости еще в 2005 году, — ничего не говорится о новых правилах. Ранее был вот этот рисунок — как носить символ Победы.

Сейчас есть только ссылка на «Волонтеров Победы», которые проводят эту акцию.

Возможно, это и нужно после всех скандалов использования георгиевской ленты на кедах подростков, газелях таксистов, собачках... Почему нет запрета распространения ее в продаже, например? Есть объявления с продажей рулонов ленты, в них есть крупные магазины — клиенты. Маркетинг!

Мне эта акция очень нравится — она вызывает теплые чувства, к тому же ни к чему не обязывает.

Команда акции — Повяжи Георгиевскую ленточку. «Это и знак нашей величайшей признательности каждому, кто пережил те страшные годы, о которых мы — молодые — знаем только из учебников истории и рассказов. Это знак уважения и любви тем, кто работал в тылу, в госпиталях, кто пережил кошмары лагерей и оккупации, кто ребенком терял родителей в эвакуации и под бомбежками. Но, кроме того, это еще и призыв к совсем юным наследникам Победы, призыв помнить, чувствовать и гордиться».

2005 год, конференция акции «Повяжи Георгиевскую ленточку». Итоги и будущее акции.

Сейчас ее пытаются возвести в закон в обязательное ношение, больше принуждение, чем призыв.

Даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал порталу Лента.ру: «Никаких ограничений при ношении и использовании символики георгиевской ленточки не должно быть. Я уже лет 8 ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. И я ей горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку».

Ждем дальнейшей истории акции — «Обязательное ношение ленточки в школах».

P.S. От себя лично. Несмотря ни на что, какие бы эмоции ни вызывала акция (уже не первый год я наблюдаю за ней, читаю на сайтах и пишу), свою работу она делает. «Я помню! Я горжусь!» Это главное.

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