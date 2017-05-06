​Одноразовый Георгий

Читаю сегодняшнюю новость: «В Сургуте раздали более двух тысяч георгиевских лент», — горожане смогут украситься к празднику.

У меня вопрос: почему так интенсивно раздают эти ленты? Ведь они должны оставаться у всех с предыдущих лет.

Или нет?

С теми, что цепляют на антенны, дворники, бамперы машин, понятно: истрепываются и выбрасываются. Но остальные-то! Которые пришпилены к сумкам, одежде, у кого-то даже в волосах — они куда деваются? По прошествии даты спокойно «удаляются» в мусор? Отцепляются сразу после парадов и остаются на тротуарах ждать метлы дворника?

Судя по ежегодным отчетам «Столько-то тысяч лент было распространено в городе N», с ними может происходить что угодно, только не одно: они, видимо, совершенно точно не хранятся бережно, с уважением, коего требуют.

Было бы интересно однажды провести эксперимент всем городом: не организовывать раздачу новых лент перед праздником — посмотреть, сколько людей достанут старые.

У вас они хранятся? У меня есть одна. Вот эта:

Подобрал с тротуара пару лет назад. Одна есть, больше не надо.