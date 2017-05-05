Статья дня. Что делают с пятиэтажками в Европе: реконструкция вместо реновации

Страсти по поводу сноса тысяч домов не утихают. Каждый день появляются новости. Позавчера выложили огромный список домов, которые мэрия предлагает снести. Ещё не сносит, но снесёт, если жители дома проголосуют "за". Забавно, что необязательно голосовать "за": по мнению мэрии, все, кто не голосует, автоматически будут за снос! Интересное представление о волеизъявлении граждан, надо будет на выборах такое попробовать!

У меня как у москвича есть несколько вопросов к мэрии.

Мэрия мотивирует свое решение тем, что жилищные условия людей надо улучшить. Это замечательно, конечно, что за счёт бюджета будут улучшены условия жизни некоторых людей. Правда, это не совсем справедливо, но кто говорил, что жизнь справедлива? Волнует ли меня размер ванной у жителей пятиэтажек? Вовсе нет. Люди, живущие в деревянных бараках, коммуналках или те, кто вообще ютится по родственникам, будучи не в состоянии купить себе квартиру, меня волнуют гораздо больше.

Теоретически нет ничего плохого, когда город приводит в порядок некоторые районы. Обществу не выгодно, чтобы в городах были ветхие кварталы. Со временем оттуда уедут нормальные жители, и останутся только те, кто не может позволить себе переехать. В таких районах будет расти преступность, поддерживать порядок будет дорого, поэтому лучше заняться этими районами прямо сейчас.

И тут у меня как у коренного москвича возникает вопрос. А как вы этот порядок будете наводить? До сих пор мэрия не даёт ответа. Дома какой этажности вы построите? Какой будет плотность населения в районах после вашей "реновации"? Что с инфраструктурой?

Например, если на месте пятиэтажек построят панельные гетто, как это происходит на окраинах города, – я против! Некогда зелёные и тихие районы превратятся в муравейники. Более того, через какое-то время все эти многоэтажные микрорайоны начнут обесцениваться. У людей изменится представление о комфортном жилье. Всё это уже проходили города Европы и Америки. Нормальные люди начнут переезжать из шумных, тесных бетонных муравейников в спокойные тихие районы. Цены на недвижимость в муравейниках будут падать, туда начнут селиться самые малообеспеченные граждане, мигранты, часть квартир будет пустовать. Лет через 10-15 мы обнаружим, что все эти дома придётся опять сносить.

И ещё, если вы преследуете благую цель улучшения условий жизни людей, то зачем сносить? Некоторые дома – да, проще снести и забыть. Но есть много домов, которые можно реконструировать, привести в порядок без всяких сносов. В той же Европе, где тоже много пятиэтажек, их не всегда сносят, а часто просто реконструируют, приводя в божеский вид.

Давайте посмотрим, как это делают в Германии, на территории бывшей ГДР. Там с советских времён осталось много таких домов, при взгляде на которые кажется, что ты оказался где-нибудь в Рузаевке, а не на окраине Лейпцига, например.

Этими "немецкими хрущёвками" занялся Штефан Форстер (Stefan Forster Architekten) в рамках проекта Regeneration East (можно перевести как "Восточное возрождение"). Он работал в двух небольших городках, Лайнефельде и Галле, и показал, что устаревшие пятиэтажки в умирающих районах можно превратить в современное привлекательное жильё.

Штефан Форстер: Если мы подойдем к этим характерным районам с точки зрения пространства, то увидим, что будущего у панельных домов нет никакого. Моя задача – переделать существующее пространство в гуманное, достойное жизни. Мы пришли к мысли, что если что-то и делать с пятиэтажками, то их надо трансформировать в нечто совершенно иное. Система такая: мы ломали или трансформировали два блока и строили между ними новый, куда постепенно переселялись люди. Население там в основном пожилое, поэтому нужно было, чтобы новое жилье отвечало их образу жизни. Но на будущее я все-таки надеялся, что новые дома привлекут туда и молодежь. Мы нашли, что эти панельные здания обнаруживают большую гибкость, и этим можно воспользоваться. (Цитата по Archi.ru)

Haus 01 (Лайнефельде)

Реконструкция хрущёвок в Лайнефельде началась с двух L-образных панельных домов. Обновление коснулось 120 квартир. Кроме того, проект предусматривал сокращение количества квартир в двух зданиях на 40.



Ключевым элементом обновлённого дома стала кирпичная кладка вдоль первого этажа здания. Получилась своего рода буферная зона между зданием и улицей.

Она же позволяет создавать мини-сады на открытых террасах.

На южном и западном фасадах сделали непрерывную линию балконов и террасы на крыше.

Новые панели выкрасили в яркие цвета, а для первых этажей устроили большие открытые террасы, но без чётких границ между участками.

С балкона видно, как выглядит дом, который не затронула реконструкция.

Haus 02 (Лайнефельде)

Когда-то это была 6-этажка, но архитекторы приняли решение удалить два верхних этажа. Они стремились не только уменьшить здание, но и сделать его более разнообразным.



Вот так выглядел этот дом раньше.

Теперь в каждом подъезде осталось всего 8 квартир. С точки зрения авторов проекта, это "создаёт ощущение неприкосновенности частной жизни". Здесь также была применена кирпичная кладка, чтобы разграничить частные, совместные и общественные зоны. А небольшие красные балконы здорово оживляют некогда однообразный фасад.

С другой стороны дома балконы уже полноразмерные.

Они смещены друг относительно друга, а у первых этажей, конечно, есть террасы.

Всё это защищает врезанная в дом консольная крыша.

Haus 03 (Лайнефельде)

Те же принципы были применены и при реконструкции этого дома.



Когда-то он выглядел так. Просто массивная панельная 6-этажка.

Теперь вместо шести этажей осталось четыре, а фасад серьёзно разнообразили.

У квартир на первых этажах появились просторные сады.

Балконы верхних этажей разного дизайна и размеров.

Раньше во дворе было так.

Теперь дом стал намного симпатичнее за счёт кирпичной кладки. Для архитекторов это ещё и "закрепление внешнего пространства здания".

Красота!

Haus 04 (Лайнефельде)

Этом дом изначально был довольно компактным, но...



Смотрите, во что его превратили! Верхний этаж был удалён, а на крыше появились открытые террасы.

С обратной стороны радикальных изменений нет, но кирпичная кладка, опять же, опоясывает дом.

Раньше дом выглядел так:

Теперь он визуально всё ещё довольно простой, но архитекторы сделали всё, чтобы его разнообразить.

Haus 05 (Лайнефельде)

Бывшая пятиэтажка потеряла сразу два этажа и превратилась почти что в ряд таунхаусов. Центральный сегмент здания вообще было решено снести.



Когда-то это был большой дом, так похожий на наши хрущёвки и более поздние панельки.

Теперь советское наследие практически неотличимо от домов, которые строят в новых кварталах.

Раньше, глядя на дом со стороны двора, можно было подумать, что ты в России, а не в Германии.

Но всё изменилось. У первых этажей появились террасы, ко второму пристроили сплошной балкон. Изменение цвета фасада, по замыслу архитекторов, должно было сигнализировать о переходе к "сельской" стороне дома.

Haus 06 (Лайнефельде)

Ещё один пример "урезанного" дома )



Его сократили на два этажа, а также удалили по одному сегменту с каждого конца.

И вместо большой панельки...

Получилось современное малоэтажное жильё! С обратной стороны здесь своеобразно оформили выход к террасам. Для первого этажа это кирпичная арка, а для второго – балкон.

Теперь разве что вид с торца выдаёт в этом здании бывшую панельку.

Haus 07 (Лайнефельде)

Этот дом архитекторы называют самым ярким и, возможно, самым радикальным примером городской реконструкции в проекте "Восточного возрождения".



Некогда 180-метровая пятиэтажка была полностью преобразована.

Архитекторы удалили верхний этаж и сразу 7 сегментов здания. В результате у них получились 8 отдельных, но связанных между собой "виллаподобных" (так они сами говорят) многоквартирных домов. С восточной стороны их соединяет непрерывная стена.

С западной, дворовой стороны никакой стены уже нет. Разница между уличным и дворовым фасадом подчёркивается цветом. У первых этажей здесь есть небольшие патио, но большая часть газона – это уже общественное пространство.

Здесь даже выделили вход во двор.

В пространстве между новообразованными блоками тоже появились балконы.

Удивительно, что такое можно было сделать из обычной советской пятиэтажки.

Haus 08 (Галле)

Ещё один пример реконструкции длинного дома, но на этот раз не в Лайнефельде, а в Галле.



Прежний облик

Вместо 11 подъездов здесь осталось только 6. Верхний этаж, как вы уже поняли, решено было частично удалить.

Архитекторы создали ступенчатый объём с большими пространствами на крыше. Когда-то в доме было всего несколько типов квартир стандартной планировки. Теперь появилось 18 различных вариантов, в том числе в "мезонине".

С обратной стороны дома тоже применены решения, типичные для SFA: сплошные балконы и террасы первых этажей.

А было так:

Теперь двор удалось по-настоящему оживить.

Все фотографии: Stefan Forster Architekten

Тут надо отметить, что подобная реконструкция в городах бывшей ГДР стала возможной во многом благодаря тому, что старые советские дома начали пустеть. Многие восточные немцы переехали в западную часть страны или просто в новые дома, кто-то уже умер, и население панельных кварталов сократилось. Поэтому архитекторы были вольны экспериментировать с радикальным уменьшением количества квартир, сносом верхних этажей и так далее.

Но зачастую немецкие "хрущёвки" просто качественно ремонтируют. Например, в восточной части Берлина:





Эти дома по-прежнему ничем не примечательны, но и сносить их незачем.





Достойное жильё, говорите? Так вот же оно! Достаточно лишь хорошо отремонтировать дом. Не надо тратиться на снос, не надо искать удобного девелопера, который застроит давно сложившийся район гигантскими многоэтажками, навсегда испортив инфраструктуру и нарушив баланс населения...





Наверное, это было бы слишком просто.





Лучше снести все пятиэтажки и превратить московские районы в гетто.

