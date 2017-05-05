​Всё — на карту // ИНФОГРАФИКА

Бюджетников в России начинают массово «пересаживать» на карты национальной платежной системы «Мир»: соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. До 1 июля всем работающим гражданам надо совершить этот переход, отказавшись от уже привычных «Виз» и «Мастеркардов». У пенсионеров более щадящие условия: у них переход может затянуться до 1 июля 2020 года.

Мы же поинтересовались у аудитории нашего портала, насколько «пластиковая тема» вообще актуальна. Оказалось, что более половины голосующих читателей siapress.ru пользуются именно карточкой при оплате товаров и услуг. Еще четверть комбинирует карту и наличные, и только меньшая часть аудитории по-прежнему слушает хруст бумажных купюр в кошельках.