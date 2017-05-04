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​Враг государство?

Куда бежать человеку, оказавшемуся вне системы?

Школу обязывают идти на фильм «Время первых» за свой счет, а потом представить отчет. Обязательно должны идти старшеклассники. И что с этим преступным распоряжением образовательного начальства делать учителям? Самим совершать преступление, требуя в ультимативном порядке явки учеников. Российское государство выбора не оставляет. Разговор короткий. Не хочешь становиться соучастником беззакония? Пошел вон. Не отчитался о выполнении незаконного приказа — подвел школу и лично директора, автоматически становишься изгоем, врагом, «не нашим человеком». Какие бы успехи в учебе ни показывали ученики.

Жаловаться? Кому? Куда? В управление образования? Так это они и шлют незаконные приказы. В Министерство? Так это же их инициатива, иначе и в помине не было бы всероссийской кампании по загону старшеклассников в кинозалы.

В разнокалиберные правительства от российского до местного? Так это они и устраивают то «явку на избирательные участки», то митинги, а после выступлений 26 марта собрания и советские политбеседы со школьниками и студентами о «политике партии и правительства», главным лейтмотивом которых стало заклинание, что любой инакомыслящий, видящий иные пути развития России, чем 25 лет правления Владимира Путина и его партии, любой говорящий о многомиллиардной коррупции на вершине власти, об отмене Российской Конституции и попрании прав граждан России — враг государства, у которого неизбежно будут проблемы с учебой и карьерой.

Какой-нибудь случайно заглянувший на огонек инопланетянин или просто откровенный имбецил может предложить обратиться в правоохранительные органы. Но мы-то с вами последние пару десятков лет живем на планете Земля в стране Россия и знаем, что именно они не только прикрываютвсе это беззакониене первый год, но и сами активно участвуют в преследованиях «политически неблагонадежных». И тут не только бурная деятельность «Центра Э» и прочих «органов» по пресечению легальной политической деятельности, но и не менее бурное бездействие всех этих следственных комитетов, прокуратур, служб безопасности, когда речь заходит о реальных преступлениях против тех, кого они, государственные служащие, вопреки Конституции записали во враги народа.

Мария Алехина и Надежда Толоконникова получили знаменитую двушечку за полутораминутную видеозапись панк-молебна «Богородица! Путина прогони!» Блогеру Соколовскому, тому самому ловцу покемонов в церкви, от деятельности которого не пострадал ни один человек, вся эта рать запросила 3,5 года заключения. Варвара Караулова получила 4,5 года за то, что собиралась выехать за границу России к жениху, раскаялась в содеянном и активно сотрудничала со следствием.

Угадайте, что ожидает соучастников и самого преступника, напавшего на Алексея Навального и частично лишившего его зрения?

Думаете, им «светит» до семи лет за хулиганство по мотивам политической ненависти или вражды совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой? Да не смешите уже людей. Навального убьют какие-нибудь очередные бойцы полка «Север» Внутренних войск МВД России, а государство не рассмотрит в этом преступлении ни убийства общественного деятеля, ни политических мотивов, не сможет не то что арестовать и придать суду, но даже допросить ни одного из заказчиков. Расстрел Немцова нам это наглядно показал.

С правоохранительными органами более или менее ясно, с советским судом, самым гуманным судом в мире, тоже. Туда, судя по происходившему все последние 17 лет, отбирают тех, у кого в анкетах значится чеканная формулировка: «политику партии и правительства понимает правильно». Это ж они «врагам народа» за деятельность неотличимую от предпринимательской дают пять лет, за смс-ку семь лет, а, когда надо, закрывают глаза на организаторов убийств.

И что же нам осталось? Последняя надежда — глава российского государства Президент Российской Федерации, гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина Владимир Владимирович Путин. Но ведь именно он и обеспечивал согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, определял основные направления внутренней политики государства, назначал тех самых министров образования и внутренних дел, руководителей правоохранительных органов, этих прокуроров и судей...

На этом государство кончилось. Как говорится, «фсё». Приехали.

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

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Сегодня в 16:28, просмотров: 121, комментариев: 0


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Мнения

​Враг государство?

​Враг государство?
Блогеру Соколовскому, тому самому ловцу покемонов в церкви, от деятельности которого не пострадал ни один человек, вся эта рать запросила 3,5 года заключения. Угадайте, что ожидает соучастников и самого преступника, напавшего на Алексея Навального и частично лишившего его зрения?
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