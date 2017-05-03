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​Светлый путь. Начало

Как живет наш колхоз?

Живу я в колхозе. Большой колхоз у нас, передовое хозяйство. План по сбору торфа выполняем, за что нас считают зажиточными, жители добрые и работящие, почти на всех столбах фонари горят. Отсюда и название «Светлый Путь». К нам с дальних деревень едут на заработки, с дальних аулов везут овощи и фрукты продавать.

От колхоза до райцентра километров триста, до ближайшего такого же колхоза, чуть победнее, — более 200, до областного центра — «Столицы деревень» — почти тыщу трястись по грунтовке. Глубинка, почти захолустье, но некоторые колхозники думают по-другому: центр культуры, образования и лабазов.

Ну да ладно, поведаю жизнь колхозную за последний год, всю историю долго рассказывать, много зим прошло с того момента, как первый неандерталец на этом месте ночевал. Вот с него история колхоза и ведется.

Так вот, раньше у нас было как и у всех: один год избирали правление колхоза, другой — председателя. Но то ли председатель проворовался, то ли кому дорогу перешел — в общем, был написан донос, и участковый уполномоченый под белые рученьки свел его к прокурору. Позору было, партийный был председатель.

Но партия не лыком шита, его тут же из своих рядов вычистила. Время его работы председателем всуе не вспоминают.

Районная власть решила: хватит нам председателя всем колхозом избирать, можем не того выбрать, ошибиться может. Вот, подумав малость, решила: будем избирать председателя по-новому, не всеми колхозниками, как раньше, а только правлением и не абы кого, из числа членов колхоза, а того, на кого она, районная власть, укажет своим перстом. На том и порешили, правление колхоза проголосовало единогласно. Были там некоторый несознательный колхозный элемент — возмущались и столько стенгазет исписали. Но бумага все стерпит — стерпела и на этот раз. Правление избрало председателя, бывшего бригадира электриков. По слухам, он шибко не горел желанием, но и пенсионерам становиться не хотел: в общем, уговорили.

Наследство досталось ему не ахти какое, сплошь пенсионеры и маменькины сынки. С ними он быстро нашел общий язык — они уволились с последующим переездом к новому месту жительства. Остался один завклуб старый. Ничего особого он не решал, просто руководил самодеятельностью. Самодеятельность народная, особая тема, про нее потом расскажу.

Есть у нас в колхозе две стенгазеты: «Вести с полей», другая «Наш Огород», в ней каждый, кто писать умеет, — пишет сам. За что ее ругают последними словами в подворотнях.

Бывало, подойдут колхозники, начнут читать «Наш Огород» и айда ругаться, причем не в голос говорить, а под вымышленными именами писать комментарии на тетрадных листочках, приклеивая их под публикациями.

Комментарии пишут по любому поводу, вспоминая всуе «самого», благо всегда чистая тетрадь лежала всегда рядом.

О новом председателе писали все стенгазеты колхоза. Одно плохо, ленились редактора ежедневно о нем писать, потому председатель решил самостоятельно издавать «Боевой листок: Повестка дня». Бывало, проедет по колхозу, увидит лужу, тут же напишет о ней и рисунок приложит, на котором он сам и лужа, просит, чтобы все писали о лужах, а их по колхозу столько — ни одного «Боевого листка» не хватит. А еще он любил в этом листке поздравлять членов бывшей бригады своей с днем рождения, успехами в труде и просто по праздникам. В каждом листке просил писать обо всех безобразиях, творившихся в колхозе: кто окурок не там бросит, кто помои выльет в канаву, как дворники работают. Колхозники рады стараться, любили они «доносы» писать: на соседей, бригадиров, дворников. Бывало, всю стену вокруг листка обклеют листками с рисунками.

Все в председателе души не чают: то он с главой района награждает пионеров, то бабушку переведет через дорогу, то в пекарне он, то на ферме, то лужу меряет. Один словом, «свой» председатель.

И вот однажды к председателю приходит телефонограмма, в ней разнарядка: организовать комсомольскую организацию. А то партийцы есть, а комсомольцев нет. Скоро надо менять бригадиров, стареют они, а кого ни попадя не поставишь, опять же в правление нужны свои люди. Некоторые колхозники перестают верить правлению, могут не «тех» избрать еще. А не «те» и председателя поменять могут. Такая перспектива районное начальство не устраивало, оно ведь само избиралось правлением района. Районное правление тоже избиралось из числа колхозников всего района.

Собрал председатель правление «Светлого пути», изложил директиву, рассказал ситуацию, про перспективу не забыл, прокурор, говорит, не любит шутить. Долго правление думало, напрягала мозги, вспомнило, что при старом председателе, которого избирали всем колхозом, было «Тимуровское движение», туда удалось заманить молодых босяков и борцов с самогоном. Правда, при раздаче грамот и конфет заминочка вышла, конфеты были съедены главным «тимуровцем», потому и не достались всем. Потом слухи писались в «Нашем Огороде»: особо приближенные были замечены в поедании «торта», а босякам и борцам с самогоном грамоты.

На другой год попробовали ботаников собрать, но им бабочки важнее, чем рыскать по лесу искать грибы и ягоды собирать, они по гербариям спецы, а не по ягодам и грибам. Борцы с самогоном тоже не годятся в «тимуровцы» — им бы по дворам лазить и самогон поискать, бывало, найдут первача, вызовут Анискина и давай его отбирать. Анискин не то что бы против самогоноварения был, но начальство давило: надо повышать «отбираемость», вот и изымали его.

Однажды председатель сам собрал ребятишек членов правления, бригадиров, пошел в указанный «верным» человеком дом, нашел самогон, Анискин изъял его, большой «Боевой листок» вышел, столько фото в нем…. Но это было один раз, больше не получается. Хлопотное дело, ходят слухи что дань самогонщики платят, кому не ведома, но человек большой, знаковый.

Вот и подумал председатель, а вдруг этот человек дружит с кем из «района», а может даже из области. На всякий случай прекратил походы, что бы чего не то не вышло.

И тут в голову местному фельдшеру, тоже члену правления пришло в голову: а давайте мы наберем ребятишек в правление, пусть пишут заявления, приносят, а мы выберем достойных среди них. и потом назовем «комсомольцами» и главным сделаем сына бывшего члена правления, уважаемого человека в колхозе. Должен ведь сын продолжить дело отца.

На том и порешили. И вот выходят все стенгазеты с призывом «записываться в правление». Для пущей важности расписали, перспективу нарисовали наглядно. Члены правления пошли к ботаникам в кружок и ай да их агитировать. Но ботаники — народ умный, сразу смекнули, почуяв неладное, потому на разговор отправили самых смелых, а может и не смелых, но родители их были на «хорошем» счету, ежели что помогут.

Босяков решили не приглашать, мало ли что, тем более они были замечены в поклонении гипсовому идолу, раньше он стоял напротив колхозной конторы, ежели кто помнит. Его давненько свезли куда-то «подмазать», а куда — никто не помнит уже. Борцы с самогоном тоже желания не испытывают, им вон «сам» печенья ящик дал, вот и отрабатывают они его. Ходят в школу и детский сад, рассказывают детям, что «самогон — это плохо». Вот и подумал сын члена правления, что их имеющимся «вареньем» не заманить. Варенья много, а печенье не каждому дают.

По колхозу слушок пошел: это поклонник «деревянного пня и торжества закона» распространяет через стенгазету «Наш Огород» всякие нехорошие слова, рисует не хорошие перспективы, а директиву выполнять надо, а тут такое, и главное, поганец, не боится своим именем подписываться. Дружок его, старший среди борцов с самогоном, тоже пишет иногда, «спелись» они ли «спились» — одному богу известно.

Вот такие дела творятся в «Светлом пути», все персонажи выдуманные и не имеют общего с реальными людьми.

В дальнейшем возможны рассказы об отдельных работников колхоза.

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов блогов.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 311, комментариев: 4


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Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 13:35
По-моему, очень хорошо. На злобу дня. Описательно.
Флудер
не нравится
Сегодня в 13:41
Но, кажись, и при прошлом председателе какой-то совет комсомольский был, нет?
йося
не нравится
Сегодня в 13:53
Альбэ, нехай сам писал, сумлюваюсь я.
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:53
Альбертушка очень умный

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