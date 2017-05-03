​Огонь испустил дух? // ИНФОГРАФИКА

Власти Югры уже строят планы на следующий фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который в 2018 году будет популяризировать богатую историю Югры и России, а мы поинтересовались у аудитории нашего портала, стоит ли?

Оказалось, что голосующие читатели siapress.ru с целесообразностью проведения фестиваля уже определились: более половины считает, что он перестал быть актуальным и, кроме того, дорого стоит региону. Только треть уверены, что имидж — все, и следует продолжать историю «Духа огня».

В данном случае надо признать, что власти округа явно склонны прислушиваться к меньшинству: следующий фестиваль планируется вывезти за пределы Югры и показать в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.