​Дивиденды остаются главной внутренней историей // АУДИО, ТЕКСТ

В начале мая активность на российских рынках традиционно низкая. Вместе с тем, стоит отметить ряд свежих событий и тенденций, важных для частных инвесторов. Как скажется на экономике резкое снижение ключевой ставки в России, на сколько еще упадут проценты по вкладам и чем в этих условиях привлекательны облигации?Об этом сегодня мы и поговорим

Укороченная неделя между праздников на российском рынке стартовала с роста основных индексов.

Возвращение нефтяных котировок к росту и перспективы высоких дивидендов добавляют инвесторам оптимизма.

Стоит отметить, что именно дивиденды остаются главной внутренней историей. На рынке хорошим спросом пользуются дивидендные акции с потенциальной доходность выше 9% — Алроса, ФСК ЕЭС, Аэрофлот и др.

С технической точки зрения индекс ММВБ подбирается очередному уровню сопротивления в 2050 пунктов. Следующим препятствие выступает отметка в 2100 пунктов.

В минувшую пятницу Центробанк удивил рынок, снизив ключевую ставку сразу на полпроцента — до 9,25%. Решение ЦБ в целом было ожидаемым, однако сам масштаб сокращения стал неожиданностью. Как считают наши аналитики, основной причиной более резкого, чем ожидалось, снижения стало стремление регулятора остановить «излишнее» укрепление рубля. Ведь снижение ставки уменьшает потенциал операций carry trade (это когда спекулянты зарабатывают на разнице ставок в разных странах). Важно, что в заявлении регулятора не было каких-либо указаний на перспективы изменений ставки. Таким образом, новое снижение ставки в июне далеко не гарантировано.

Решение Центробанка может позитивно сказаться на доступности в стране кредитования и росте инвестиционной активности, на уровне потребительской уверенности.

Частные инвесторы должны понимать, что снижение ставки ЦБ приведет к очередному падению доходностей по вкладам. Мы ожидаем снижение средних ставок в рублях на 1-1,5% до конца года. На этом фоне в ближайшие месяцы вкладчики могут проявлять более активный интерес к инвестиционным продуктам с высокой надежностью и более высоким доходом — например, к облигациям.

У облигаций более высокая доходность, есть возможность забрать средства, не потеряв набежавшие проценты, а также возможность получения финансирования под залог ценных бумаг. Единственный, хотя и очень важный плюс депозитов — это гарантия АСВ.

При этом развитие технологий позволяет говорить сегодня о совершенно незначительной разнице в удобстве между депозитами и облигациями. Положить или снять деньги с брокерского счета, даже открыть брокерский счет можно дистанционно со своего смартфона без посещения офиса своего банка или брокера. Так же — со смартфона — вы можете сформировать свой портфель облигаций и видеть в режиме реального времени его изменение. К примеру, такие возможности дает мобильное приложение БКС «Мой Брокер».