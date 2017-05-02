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​Почему молчим о будущем?

Мы смотрим в прошлое, слабо представляем настоящее и думать не хотим о будущем

Я раз за разом возвращаюсь к теме нашего общего будущего. Официоз с высоких трибун о будущем предпочитает не говорить, писатели и режиссеры предпочитают молчать даже о настоящем. Пожалуй, и оппозиция видит образ будущего довольно смутно, полагая, видимо, что если нынешняя власть уйдет, страна мигом превратится в уютную ламповую спальню на ветровом электричестве. Но ведь если не иметь в голове образ будущего, оно и не настанет. Помните, как пел БГ,«если выбить двери плечом, все выстроится снова за час…» — и действительно пройдет месяц-другой, и все вновь откатится назад, проходили мы это и не раз.

Так почему же образ будущего пока не вырисовывается? Разумеется, тут колоссальная вина пропаганды.

Нам постоянно напоминают, что у нас позади Золотой век, где Великая Победа, где Гагарин, где квартиры раздавали даром, где бесплатное образование, работа, санаторное лечение и заслуженная пенсия.

И добавляют, что если Гарант оставит пост, то нас ожидает гитлер, нацики, ваучеры, братки из 90-х, очереди, прочая безнадега. А, как известно, люди больше всего на свете боятся именно хаоса, не смерти, нет, — хаоса, вот этой самой безнадеги. И потому покорно выбирают стабильность, а не развитие и прогресс: в реформах им чудится излишняя турбулентность и непредсказуемость. Да, полагает терпеливое большинство, пусть сейчас мы живем в тряском болоте, по колени в тине, но и за болотом тоже не все блестяще — выстрелы в школах, теракты, Трамп, опять же суды Линча. Тогда давайте прикинемся счастливыми, решает терпеливое большинство —

и вот уже ВЦИОМ рапортует, что в апреле доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума

за время социологических измерений с 1990 года, счастливы аж 85 процентов наших сограждан. И смех, и грех.

Разумеется, подобный выбор «терпеть и выживать» и страх перемен прошиты в наших генах, террор и репрессии прошлого не забыты. На протест отваживаются единицы, остальным в сопротивлении видятся миска с баландой, мрачная приписка в досье, порушенная судьба. Революция терпеливому большинству представляется как тотальная кровь. Замечу, правда, что по-настоящему кровавые революции случаются лишь в странах с бодрым молодым населением, и Россия образца 1917-го была такой страной, у нас же сегодня общество пожилое, поэтому крови ждать не надо. В самом прямом смысле мы сегодня прожигаем историческое время впустую, все вокруг, пожалуй, кроме репрессивной машины да бешеного принтера, работает вхолостую.

Второе, о чем хочется сказать, —

выстраивая образ будущего, в него нельзя брать насилие и агрессию.

Сегодня наше общество пронизано насилием сверху донизу, агрессия есть и наше колесо, и наша тяга. Практически любой обмен мнениями превращается в обоюдный ор и, хорошо, если не драку. В телевизионных ток-шоу уровень агрессии зашкаливает, участники уже обмениваются ударами, пока обошлось без смертей в прямом эфире, но, возможно, это дело ближайших дней. Насилие сидит в каждом из нас, общество ожесточилось. Кого-то облили зеленкой, кому-то плеснули в глаза что-то посерьезнее. Сожгли квартиру, выпилили дверь «болгаркой», посадили под замок. Ловцу покемонов в церкви хотят влепить три с половиной года! Нынешняя власть — сплошь силовики пенсионного и предпенсионного возраста, у них ролевая реконструкторская игра, они еще не наигрались в Андропова. Вновь происходит ужесточение внутренней политики — знакомое-презнакомое, не раз описанное в литературе прошлого века.

А иные деятели культуры тем временем уже находят в насилии поэзию, для них насилие — нечто вроде русской духовной скрепы.

«То, что происходит в моем батальоне, — рассказывает донбасский политрук, — это соединение ветвей со стволом, ствола с корнями, с землею: люди поют, люди читают стихи, люди разговаривают, встречаются, и вот та связь, которая была разорвана, она здесь восстанавливается. Потому что те, кто воюет, и те, кто пишет стихи и поет песни, они вдруг обнаруживают себя в общем зале, в общем окопе, за общим столом. Для меня это апофеоз встречи истории и современности, постмодерна и классики – это все сходится здесь так, как не может больше нигде…» Вновь нас убеждают, что наше будущее — мобилизация на очередную войну и осознание своего великого жертвенного пути. А я вот не согласен.

Залог будущего — свобода. Без нее не случится экономического чуда, потому что

айфон и «тесла» целиком собраны из либеральных свобод.

Люди, которые придумали айфон и «теслу», думали не над тем, как распилить бюджет, присесть на финансовые потоки, а над тем, как изобрести новые способы коммуникации между людьми. Будущее — это еще и свободные выборы, свободные СМИ и свободное функционирование гражданских организаций, в том числе правозащитных и благотворительных. Устойчивое экономическое развитие и прогресс, рост уровня жизни — все это до сегодняшнего дня удалось только демократиям, вот эту фразу мы должны повесить над своим рабочем столом и почаще повторять.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 361, комментариев: 2


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Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 11:35
Отличная статья! Как жаль что с экрана телевизора льются в головы жителей нашей родины тонны информационных помоев.
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 17:47
Айфон и «тесла» целиком собраны на конвейере в Китае, устойчиво обеспечивающем свой рост, и без особой демократии. Но и это не наш путь, к счастью или сожалению, вкалывать как китайцы мы уже не способны, ни морально, ни физически.
Будущее, о котором мечтает средний россиянин, не так уж сложно представить, мы его совсем недавно прожили. Это, примерно, 2007 год, обильные нефте-бюджетные брызги, дешевый доллар, доступный импорт и загрантуризм, при относительно ровной внешней и внутренней обстановке. Без истерик на политические темы, бравых фронтовых сводок, запретных или принудительных митингов, вездесущего пальмового масла, туманных санкций и призраков холодной войны.
И при том, что ни малейших шансов на реванш этой хоббитской идилии мы не имеем, мечтаем всем сердцем преимущественно о ней. Потому как вроде было всё уже само-собой, тихо да гладко, практически без участия населения, может и еще раз подфортит.
А над рабочим столом не помешала бы, кроме прочих, фраза о том, что каждый свободен теперь выживать по собственному разумению, рассчитывая только на свои возможности. Потому как направления, указанные нам для движения строем, ведут в болото, тьму и пропасть.

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