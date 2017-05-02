16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,9518   EUR  62,1515  

​Куда шагает Первомай

Весенне-трудовой праздник имеет большой потенциал: осталось только развернуть и подать

Городской праздник, карнавал, должен быть у каждого города. В Венеции это февральское костюмированное столпотворение, в Ментоне – цитрусовый парад, в Рио-де-Жанейро – самба. В Мюнхене, как известно, пьют пиво в астрономических масштабах. В российских пенатах, утерявших связь и с древними Сатурналиями, и так и не восстановившими былой масштаб святок, все скучнее. Как правило, дело ограничивается Днем города с жидким фейерверком и песнопениями какой-нибудь звезды по сходной цене.

Совсем скучно, когда праздник совпадает с Днем независимости, как в Сургуте, что означает, что город официально отрекся от собственной истории в обмен на возможность хорошенько отметить гарантированный выходной. У нас, правда, есть еще День работников нефтяной и газовой промышленности, золотой, так сказать, резерв.

Я же вспоминаю легкие, веселые и – главное! – идущие, что называется, от души, городские праздники: все эти фесты в Испании, где у каждого уважающего городка есть свой святой покровитель, а у покровителя – свой день, который бурно и шумно отмечается (самые известные – бег с быками в Памплоне и помидорная Ла Томатина в Буньоле). По всей Германии наряду с Октоберфестом идут аналогичные праздники осеннего урожая и пива, так что если в Мюнхен уже не вбиться, поезжайте в Штутгарт или какой-нибудь Аугсбург. Или вот Казюкас в первые выходные марта в Вильнюсе: совершенно народное трехдневное безумие с танцами, уличной едой и выпивкой.

Мне кажется, для России одним из таких праздников может стать 1 Мая, если его немного правильно развернуть и подать.

А что? Что такое праздник Весны и Труда, и как весна сочетается с трудом, вряд ли кто-то внятно объяснит. Ну да, были когда-то рабочие Чикаго, маевки и т.д., но сейчас-то что от этого осталось? Желание официальных профсоюзов напомнить о своем существовании?

Фото Ирины Швец

А народ, тем не менее, идет. Возможно, из-под палки, в плохую погоду, которая трансформируется в хорошее настроение, поскольку когда в одном месте собирается много людей с разноцветными флагами и шариками, это уже позитив. И не важно, какие там лозунги на транспарантах! Пусть даже «Единая Россия» машет флагами, и коммунисты несут двусмысленный в Сургуте лозунг «Голосую за КПРФ – выбираю совесть!».

Все равно весело, тем более что в руках демонстрантов были замечены самые настоящие смайлики, кто-то вырядился пингвином, а кто-то – ярким солнышком. Таким и должен быть этот праздник – горожане, невзирая на холод и ветер, радуются, что тепло не за горами.

«Сохранить северные гарантии!» – А как же!

«Сургут – город согласия!» – С чем? Или с кем?

«Слава нефтяникам Сургутнефтегаза!» – Покажите этого Славу!

«Да здравствуют трудовые династии Сургутнефтегаза!» – Назовите пофамильно!

Ну и, конечно, в единстве наша сила. Следующий шаг по направлению к народности и всеобщему веселью уже в 14-й раз сделала новосибирская Монстрация, где люди шли под воззваниями «Вошпрянем», «Куры – не сушки», «Косатки в виде дождя», «Никогда-нибудь», «А у вас все дома?», «Крокодил, крокодю и буду крокодить!», «Таня, не плачь!», «Фильм содержит сцены Василия», «Чечевица – зло», «Ад наш!» и, наконец, «Требую понятных лозунгов» и «Если вот все так ходить начнут, то это же какая-то анархия настанет!»

Мне кажется, верной дорогой идут товарищи. Если вокруг этого развернуть выездную торговлю и включить жизнеутверждающую музыку, то все у нас получится. Не хуже, чем в европах.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:38, просмотров: 374, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 11:43
Дружище, какое может быть сейчас веселье - страна ведет две необъявленные войны, в Сирии и на Донбасе. Все для фронта, все для победы, как говорится..
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 16:33
Монстрации хороши, как раз таки, для того, чтобы подчеркнуть натужность и надуманность казенных шествий. Как самостоятельный формат народных гуляний они вряд ли приживутся.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Для всех нас Первомай остается одним из самых любимых праздников...»

​«Для всех нас Первомай остается одним из самых любимых праздников...»
Поздравление с 1 мая
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 09:51
486 0
​«Этот замечательный весенний день олицетворяет обновление жизни...»

​«Этот замечательный весенний день олицетворяет обновление жизни...»
Поздравление с 1 мая
Надежда Красноярова, председатель Думы Сургута 01 мая в 09:40
364 0
​«В день, символизирующий солидарность и дружбу, сердечно благодарю вас за непростой ежедневный труд...»

​«В день, символизирующий солидарность и дружбу, сердечно благодарю вас за непростой ежедневный труд...»
Поздравление с 1 мая
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» 01 мая в 09:30
353 0
​«Кому, как не жителям Сургута, живущим и работающим в суровых северных широтах, славить день труда...»

​«Кому, как не жителям Сургута, живущим и работающим в суровых северных широтах, славить день труда...»
Поздравление с 1 мая
Игорь Васильев, генеральный директор ООО «Югорская промышленная корпорация» 01 мая в 09:22
577 0
«Первое мая – это праздник весны и единства...»

«Первое мая – это праздник весны и единства...»
Поздравление с 1 мая
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 01 мая в 09:10
292 0
«Первомай мы всегда связываем с обновлением, с лучшими надеждами на будущее...»

«Первомай мы всегда связываем с обновлением, с лучшими надеждами на будущее...»
Поздравление с 1 мая
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 01 мая в 09:00
372 0
Олег Владимиров

​Все равно его не брошу
Человек на личном автомобиле должен испытывать в городе постоянный дискомфорт, что он и делает. Пробки — раз, отсутствие паркинга — два, разбитые дороги — три, дорогой сервис и расходники — четыре.
Олег Владимиров 30 апреля в 10:29
788 4
​В Сургуте определились со списком придомовых территорий, которые отремонтируют в этом году

​В Сургуте определились со списком придомовых территорий, которые отремонтируют в этом году
Лилия Сулейманова 29 апреля в 18:52
992 2
​Сургутская неделя. Верди, фуры, два двора

​Сургутская неделя. Верди, фуры, два двора
Хороших новостей в Сургуте всё-таки больше
Олег Владимиров 29 апреля в 14:30
691 3
​Истинная пятая колонна в Сургуте

​Истинная пятая колонна в Сургуте
И вот эта пятая колонна, уверенная в безнаказанности, своей рукой подобралась к горлу семей, имеющих много детей.
Альберт Леонов, читатель siapress.ru 29 апреля в 13:13
3027 18
Лилия Сулейманова

Моя твоя не понимать
Чиновники, другие ответственные лица, представители разных учреждений, взаимодействующие с горожанами, должны научиться выражаться яснее, когда беседуют с простыми людьми
Лилия Сулейманова 28 апреля в 18:47
812 4
​Фильм «Тобол» привлечет в регион тысячи туристов

​Фильм «Тобол» привлечет в регион тысячи туристов
Благодаря съемкам фильма в Тобольске появится новый туристический объект
Никита Шаганенко 28 апреля в 18:18
510 2
Митинги будем проводить еженедельно, если потребуется

Митинги будем проводить еженедельно, если потребуется

Мало того, что администрация города не уделяет никакого внимания и не поддерживает никакие инициативы ветеранской общественности, так теперь еще и льготы урезают.
Эдуард Логинов, председатель Межрегиональной общественной организации инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 28 апреля в 17:14
1138 13
​Тюменские моржи проплывут «до Победы» 72 км

​Тюменские моржи проплывут «до Победы» 72 км
Присоединиться к акции могут все желающие
Никита Шаганенко 28 апреля в 14:13
351 0
Анастасия Семихатских

​Под ноги смотри
Территория вокруг ТЦ «Альфа» — очередной пример полной бесконтрольности ларечного бизнеса в Сургуте
Анастасия Семихатских 28 апреля в 12:38
692 2
​Сургут снова прыгнул выше головы

​Сургут снова прыгнул выше головы
Волейбольный клуб «Газпром-Югра» в очередной раз спутал карты букмекерам, выйдя победителем из трехматчевого противостояния с кемеровским «Кузбассом».
Олег Владимиров 28 апреля в 08:39
1060 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика