​Куда шагает Первомай

Городской праздник, карнавал, должен быть у каждого города. В Венеции это февральское костюмированное столпотворение, в Ментоне – цитрусовый парад, в Рио-де-Жанейро – самба. В Мюнхене, как известно, пьют пиво в астрономических масштабах. В российских пенатах, утерявших связь и с древними Сатурналиями, и так и не восстановившими былой масштаб святок, все скучнее. Как правило, дело ограничивается Днем города с жидким фейерверком и песнопениями какой-нибудь звезды по сходной цене.

Совсем скучно, когда праздник совпадает с Днем независимости, как в Сургуте, что означает, что город официально отрекся от собственной истории в обмен на возможность хорошенько отметить гарантированный выходной. У нас, правда, есть еще День работников нефтяной и газовой промышленности, золотой, так сказать, резерв.

Я же вспоминаю легкие, веселые и – главное! – идущие, что называется, от души, городские праздники: все эти фесты в Испании, где у каждого уважающего городка есть свой святой покровитель, а у покровителя – свой день, который бурно и шумно отмечается (самые известные – бег с быками в Памплоне и помидорная Ла Томатина в Буньоле). По всей Германии наряду с Октоберфестом идут аналогичные праздники осеннего урожая и пива, так что если в Мюнхен уже не вбиться, поезжайте в Штутгарт или какой-нибудь Аугсбург. Или вот Казюкас в первые выходные марта в Вильнюсе: совершенно народное трехдневное безумие с танцами, уличной едой и выпивкой.

Мне кажется, для России одним из таких праздников может стать 1 Мая, если его немного правильно развернуть и подать.

А что? Что такое праздник Весны и Труда, и как весна сочетается с трудом, вряд ли кто-то внятно объяснит. Ну да, были когда-то рабочие Чикаго, маевки и т.д., но сейчас-то что от этого осталось? Желание официальных профсоюзов напомнить о своем существовании?

Фото Ирины Швец

А народ, тем не менее, идет. Возможно, из-под палки, в плохую погоду, которая трансформируется в хорошее настроение, поскольку когда в одном месте собирается много людей с разноцветными флагами и шариками, это уже позитив. И не важно, какие там лозунги на транспарантах! Пусть даже «Единая Россия» машет флагами, и коммунисты несут двусмысленный в Сургуте лозунг «Голосую за КПРФ – выбираю совесть!».

Все равно весело, тем более что в руках демонстрантов были замечены самые настоящие смайлики, кто-то вырядился пингвином, а кто-то – ярким солнышком. Таким и должен быть этот праздник – горожане, невзирая на холод и ветер, радуются, что тепло не за горами.

«Сохранить северные гарантии!» – А как же!

«Сургут – город согласия!» – С чем? Или с кем?

«Слава нефтяникам Сургутнефтегаза!» – Покажите этого Славу!

«Да здравствуют трудовые династии Сургутнефтегаза!» – Назовите пофамильно!

Ну и, конечно, в единстве наша сила. Следующий шаг по направлению к народности и всеобщему веселью уже в 14-й раз сделала новосибирская Монстрация, где люди шли под воззваниями «Вошпрянем», «Куры – не сушки», «Косатки в виде дождя», «Никогда-нибудь», «А у вас все дома?», «Крокодил, крокодю и буду крокодить!», «Таня, не плачь!», «Фильм содержит сцены Василия», «Чечевица – зло», «Ад наш!» и, наконец, «Требую понятных лозунгов» и «Если вот все так ходить начнут, то это же какая-то анархия настанет!»

Мне кажется, верной дорогой идут товарищи. Если вокруг этого развернуть выездную торговлю и включить жизнеутверждающую музыку, то все у нас получится. Не хуже, чем в европах.