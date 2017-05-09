Дорогие друзья!

Наступает самый светлый и торжественный для нас праздник – День Великой Победы! Память народная всегда будет хранить и день этот славный, и это великое слово - Победа.

Особые поздравления в этот день главным героям праздника – уважаемым ветеранам и участникам трудового фронта! На Вашу долю выпали тяжелые, неподъемные испытания – за сохранение мира и согласия в наших домах, за спасение сотен тысяч невинных жизней вы отдали свою молодость, свои силы, положив на кон самое дорогое, что имели.

Спасибо! Мы все перед вами в неоплатном долгу! То малое, чем мы можем отблагодарить вас – это постараться сохранить доставшийся столь высокой ценой мир, сделать Россию процветающей и сильной.

Крепкого здоровья вам, сургутяне, праздничного всем настроения!