​Голосуем за нашего!

С 9 по 13 мая, в Международном выставочном центре Киева должно состояться очередное 62-е издание конкурса песни Евровидение. На прошлогоднем конкурсе в Стокгольме (Швеция), благодаря исполнению песни «1944» украинской исполнительницей Джамаалой, Украина получила во второй раз право проведения следующего конкурса. Первый раз это было в 2005 году – после победы Русланы на конкурсе Евровидения-2004 в Турции.

Джамала, настоящее имя которой Сусаана Алиимовна Джамаладинова, родилась в городе Ош, в Кыргызстане, где ее родители по отцу – крымские татары – были выселены из Крыма во время Отечественной войны. Кстати, по матери она армянка.

Российско-украинский конфликт из-за Крыма сказался и на Евровидении-2017. Представителем России была выбрана Юлия Самойлова. Власти украинского государства ей запретили выезд на территории Украины, так как она побывала в Крыму после его присоединения к России без разрешения украинских властей. Кстати, по этой причине ныне запрещен выезд и другим российским артистам, побывавшим на концертах в Крыму. России предложено искать замену Юлии на другого «выездного» российского исполнителя. Россия на такое решение казуса не идет и от участия в Киевском издании конкурса воздержится. Организаторы намекают на ее исключение в будущем из участия в этом песенном конкурсе. В общем, ситуация неприятная.

Но России есть за кого «болеть»: на конкурсе Болгарию представляет российско-болгарский исполнитель Кристиян Костов. Он родился 15 марта 2000 года в Москве, где и живет с родителями, братом и сестрой. Кристиян настоящая «смесь бульдога с носорогом». Отец – гражданин Болгарии, мать – гражданка Казахстана. Сам Кристиян – гражданин Болгарии и России.

Кристиян – самый молодой участник «Евровидения-2017»: на днях ему исполнилось 17 лет. Он будет единственным исполнителем, родившимся в этом тысячелетии!

В шестилетнем возрасте Кристиян поступил в известную российскую детскую группу «Непоседы», и с ней много выступал – в том числе в Кремлевском дворце съездов, по стране и за границей. В 2014 году он выступил в финале российского конкурса «Голос – дети», где участвовал в группе Димы Билана («Знаешь»)

В прошлом году Кристиян занял второе место в болгарском конкурсе «Х-фактор – голос», где пел на русском языке («Позови меня»), болгарском («Ако си дал») и английском.

На нынешнем конкурсе «Евровидения» Кристиян выступит с песней под названием «Beautiful Mess». Это композиция с модным поп-звучанием, а текст – история контрастных чувств и героев. Песня посвящена молодым людям, отстаивающим ценности, в которые они искренно верят. Проект реализован специально для конкурса британской звукозаписывающей фирмой «Вирджиния рекордс». Музыкальная компания выбрала для создания песни партнерство с творческим экипом Symphonics, в котором участвуют композиторы и музыкальные продуценты Борислав Миланов (Болгария), Себастиан Арман (Австрия), Йоаким Бо Персон (Швеция), британцы Алекс Омар и Александр Блей. Эту песню вы можете увидеть также на ютубе («Beautiful Mess» / «Прекрасная неприятност»).

По правилам «Евровидения», зрители могут голосовать только за исполнителей иностранных государств: т.е. в Болгарии не могут голосовать за болгарского представителя, в России – за российского. Голосование начинается после исполнения последней по программе песни и продолжается 15 минут. С одного телефона можно отправить до 20 смс – по номерам телефонов, которые объявляются телеканалами, транслирующими конкурс в данной стране.

Болгарское землячество «Святой Климент Охридский» приглашает сургутян во время транслирования «Евровидения 2017» поддержать болгарского представителя Кристияна Костова, который, по сути, «и наш, и ваш» – болгарин из Москвы.

Заранее благодарим вас за поддержку при голосовании!