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​Голосуем за нашего!

Но России есть за кого «болеть»: на конкурсе Болгарию представляет российско-болгарский исполнитель Кристиян Костов

С 9 по 13 мая, в Международном выставочном центре Киева должно состояться очередное 62-е издание конкурса песни Евровидение. На прошлогоднем конкурсе в Стокгольме (Швеция), благодаря исполнению песни «1944» украинской исполнительницей Джамаалой, Украина получила во второй раз право проведения следующего конкурса. Первый раз это было в 2005 году – после победы Русланы на конкурсе Евровидения-2004 в Турции.

Джамала, настоящее имя которой Сусаана Алиимовна Джамаладинова, родилась в городе Ош, в Кыргызстане, где ее родители по отцу – крымские татары – были выселены из Крыма во время Отечественной войны. Кстати, по матери она армянка.

Российско-украинский конфликт из-за Крыма сказался и на Евровидении-2017. Представителем России была выбрана Юлия Самойлова. Власти украинского государства ей запретили выезд на территории Украины, так как она побывала в Крыму после его присоединения к России без разрешения украинских властей. Кстати, по этой причине ныне запрещен выезд и другим российским артистам, побывавшим на концертах в Крыму. России предложено искать замену Юлии на другого «выездного» российского исполнителя. Россия на такое решение казуса не идет и от участия в Киевском издании конкурса воздержится. Организаторы намекают на ее исключение в будущем из участия в этом песенном конкурсе. В общем, ситуация неприятная.

Но России есть за кого «болеть»: на конкурсе Болгарию представляет российско-болгарский исполнитель Кристиян Костов. Он родился 15 марта 2000 года в Москве, где и живет с родителями, братом и сестрой. Кристиян настоящая «смесь бульдога с носорогом». Отец – гражданин Болгарии, мать – гражданка Казахстана. Сам Кристиян – гражданин Болгарии и России.

Кристиян – самый молодой участник «Евровидения-2017»: на днях ему исполнилось 17 лет. Он будет единственным исполнителем, родившимся в этом тысячелетии!

В шестилетнем возрасте Кристиян поступил в известную российскую детскую группу «Непоседы», и с ней много выступал – в том числе в Кремлевском дворце съездов, по стране и за границей. В 2014 году он выступил в финале российского конкурса «Голос – дети», где участвовал в группе Димы Билана («Знаешь»)

В прошлом году Кристиян занял второе место в болгарском конкурсе «Х-фактор – голос», где пел на русском языке («Позови меня»), болгарском («Ако си дал») и английском.

На нынешнем конкурсе «Евровидения» Кристиян выступит с песней под названием «Beautiful Mess». Это композиция с модным поп-звучанием, а текст – история контрастных чувств и героев. Песня посвящена молодым людям, отстаивающим ценности, в которые они искренно верят. Проект реализован специально для конкурса британской звукозаписывающей фирмой «Вирджиния рекордс». Музыкальная компания выбрала для создания песни партнерство с творческим экипом Symphonics, в котором участвуют композиторы и музыкальные продуценты Борислав Миланов (Болгария), Себастиан Арман (Австрия), Йоаким Бо Персон (Швеция), британцы Алекс Омар и Александр Блей. Эту песню вы можете увидеть также на ютубе («Beautiful Mess» / «Прекрасная неприятност»).

По правилам «Евровидения», зрители могут голосовать только за исполнителей иностранных государств: т.е. в Болгарии не могут голосовать за болгарского представителя, в России – за российского. Голосование начинается после исполнения последней по программе песни и продолжается 15 минут. С одного телефона можно отправить до 20 смс – по номерам телефонов, которые объявляются телеканалами, транслирующими конкурс в данной стране.

Болгарское землячество «Святой Климент Охридский» приглашает сургутян во время транслирования «Евровидения 2017» поддержать болгарского представителя Кристияна Костова, который, по сути, «и наш, и ваш» – болгарин из Москвы.

Заранее благодарим вас за поддержку при голосовании!


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06 мая в 11:38, просмотров: 900, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
06 мая в 19:21
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Ми-Ми-Ми
не нравится
06 мая в 21:05
Надо думать, что очень многие россияне без особенных приглашений проголосовали бы за этого нашего-вашего...или вашего-нашего...
Вопрос только в том, что вряд ли мы увидим трансляцию, соответственно и голосовать будет сложно..
Если еще учесть, что Евровидение в России само по себе малопопулярно...
Но как пишут в интернетах - у парня большие шансы быть в первой тройке..
nk-surgut@mail.ru
не нравится
07 мая в 19:40
Совсем озверели петриоты, болгарского мальчика в дерьмо пихают. В таком случае пусть туда Киркоров едет. Ему привычно. Эту хрень в России вообще кто-то смотрит? Кроме лиц озабоченных.
Атанас Атанасов
не нравится
09 мая в 11:15
Думаю, что это оригинально и приятно - впервые (кажется) в новом городе читатели имеют возможность не только прочитать, но и послушать и посмотреть. Это очень круто!!!

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