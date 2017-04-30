​Все равно его не брошу

В мире есть два способа спасения городов от автомобилей. Первый такой: строить больше дорог, парковок, развязок, улучшать работу светофоров и т.д. По этому пути пошли в свое время многие американские мегаполисы, а сейчас идут их китайские собратья, в результате чего встали в глухих пробках, да еще и экологию себе заметно подпортили.

Второй путь — это путь борьбы с четырехколесными друзьями.

Он предполагает развитие общественного транспорта с параллельными запретительными мерами в адрес транспорта личного: создание пешеходных зон, платный паркинг, ограничения въезда в центральные районы, стоимость горючего и т.д. По этому пути движется вся передовая урбанистика, от Сингапура до Копенгагена. Делается все, чтобы владеть и пользоваться машиной было невыгодно.

Ну и, в итоге, побеждают, как всегда, запретительные меры. Английский лорд возит в своем «Лэндровере» по выходным собачек в парк на прогулку, а по делам рассекает на мотоцикле. Сингапурский миллионер отправляется на работу в своем «Мазерати» два раза в неделю — чаще не по карману.

Зато сургутский нефтяник в булочную ездит если не на такси, то на личном «Рено Дастере», как минимум. Есть еще над чем работать, есть.

Хотя страна у нас вполне передовая и применяет такие технологии, о которых на Западе даже не догадываются. Так, например, каждую весну российские улицы и дороги покрывает сеть ям, колдобин и выбоин, которые призваны выводить транспортные средства из строя в массовом порядке. Тут вам, опять же, и безопасность движения, поскольку редкий гусь долетит до середины улицы. Ползком, только ползком.

Ямы, конечно, для вида закапывают асфальтом, это еще один хитрый ход — ровного покрытия все равно удается избежать, зато через год объект ремонта откроется новыми гранями и, возможно, скушает еще не одну подвеску. Потому что нечего по реставрированному ездить.

Платный паркинг в России устраивать бессмысленно — он будет пустовать, зато вокруг все облепят в три слоя. Недавняя массовая эвакуация машин с проспекта Ленина показала другой путь — берешь, значит, пару эвакуаторов и толкового майора и — чик! — через неделю все уже боятся бросать свои «тазики» в зоне боевых действий. А кто посмелее, тот будет платить — вот вам и источник страха, и источник дохода.

Цены на бензин, налоги, сборы и акцизы — понятное дело, должны постоянно и резко расти, тут уж как водится.

Человек на личном автомобиле должен испытывать в городе постоянный дискомфорт, что он и делает. Пробки — раз, отсутствие паркинга — два, разбитые дороги — три, дорогой сервис и расходники — четыре. То есть с первой частью задачи мы почти справились, надо только еще немного поднажать.

Но есть и обратная сторона — что делать с людьми, которые осознанно плюнут на кресло с подогревом? Нужен ведь, помимо кнута, еще и пряник для извлечения из автомобиля. В Москве такая условная альтернатива — открытие новых станций метро, например, или МЦК. А в Сургуте?

А в Сургуте удобный, быстрый, частый, регулярный, чистый общественный транспорт — это миф. А на другой люди не пересядут.

Да и на такой — тоже не факт. Тут ведь как в Дубае: хоть ты самое красивое в мире метро построй, народ все равно будет на своих двоих авто перемещаться, потому что жара (холод) и отлично развитое ложное чувство престижа, именуемое в народе «понтами».

На «общаке» только нищеброды и гастарбайтеры ездят, нормальные люди со студенческой скамьи за рулем. И пусть нам ветер в лицо и ямы в подвеску, но не бросит Сургут заниматься автомобильным мазохизмом.

А европейцы пусть едут перенимать опыт — не жалко. Можно даже кино профилактическое в Сургуте снять о вреде индивидуального вождения, и в киношках перед сеансом где-нибудь в Нижней Силезии показывать.

Мы, в принципе, еще много чего можем Европе показать. Пусть учатся.