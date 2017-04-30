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​Все равно его не брошу

Как властям спасти Сургут от автомобилей?

В мире есть два способа спасения городов от автомобилей. Первый такой: строить больше дорог, парковок, развязок, улучшать работу светофоров и т.д. По этому пути пошли в свое время многие американские мегаполисы, а сейчас идут их китайские собратья, в результате чего встали в глухих пробках, да еще и экологию себе заметно подпортили.

Второй путь — это путь борьбы с четырехколесными друзьями.

Он предполагает развитие общественного транспорта с параллельными запретительными мерами в адрес транспорта личного: создание пешеходных зон, платный паркинг, ограничения въезда в центральные районы, стоимость горючего и т.д. По этому пути движется вся передовая урбанистика, от Сингапура до Копенгагена. Делается все, чтобы владеть и пользоваться машиной было невыгодно.

Ну и, в итоге, побеждают, как всегда, запретительные меры. Английский лорд возит в своем «Лэндровере» по выходным собачек в парк на прогулку, а по делам рассекает на мотоцикле. Сингапурский миллионер отправляется на работу в своем «Мазерати» два раза в неделю — чаще не по карману.

Зато сургутский нефтяник в булочную ездит если не на такси, то на личном «Рено Дастере», как минимум. Есть еще над чем работать, есть.

Хотя страна у нас вполне передовая и применяет такие технологии, о которых на Западе даже не догадываются. Так, например, каждую весну российские улицы и дороги покрывает сеть ям, колдобин и выбоин, которые призваны выводить транспортные средства из строя в массовом порядке. Тут вам, опять же, и безопасность движения, поскольку редкий гусь долетит до середины улицы. Ползком, только ползком.

Ямы, конечно, для вида закапывают асфальтом, это еще один хитрый ход — ровного покрытия все равно удается избежать, зато через год объект ремонта откроется новыми гранями и, возможно, скушает еще не одну подвеску. Потому что нечего по реставрированному ездить.

Платный паркинг в России устраивать бессмысленно — он будет пустовать, зато вокруг все облепят в три слоя. Недавняя массовая эвакуация машин с проспекта Ленина показала другой путь — берешь, значит, пару эвакуаторов и толкового майора и — чик! — через неделю все уже боятся бросать свои «тазики» в зоне боевых действий. А кто посмелее, тот будет платить — вот вам и источник страха, и источник дохода.

Цены на бензин, налоги, сборы и акцизы — понятное дело, должны постоянно и резко расти, тут уж как водится.

Человек на личном автомобиле должен испытывать в городе постоянный дискомфорт, что он и делает. Пробки — раз, отсутствие паркинга — два, разбитые дороги — три, дорогой сервис и расходники — четыре. То есть с первой частью задачи мы почти справились, надо только еще немного поднажать.

Но есть и обратная сторона — что делать с людьми, которые осознанно плюнут на кресло с подогревом? Нужен ведь, помимо кнута, еще и пряник для извлечения из автомобиля. В Москве такая условная альтернатива — открытие новых станций метро, например, или МЦК. А в Сургуте?

А в Сургуте удобный, быстрый, частый, регулярный, чистый общественный транспорт — это миф. А на другой люди не пересядут.

Да и на такой — тоже не факт. Тут ведь как в Дубае: хоть ты самое красивое в мире метро построй, народ все равно будет на своих двоих авто перемещаться, потому что жара (холод) и отлично развитое ложное чувство престижа, именуемое в народе «понтами».

На «общаке» только нищеброды и гастарбайтеры ездят, нормальные люди со студенческой скамьи за рулем. И пусть нам ветер в лицо и ямы в подвеску, но не бросит Сургут заниматься автомобильным мазохизмом.

А европейцы пусть едут перенимать опыт — не жалко. Можно даже кино профилактическое в Сургуте снять о вреде индивидуального вождения, и в киношках перед сеансом где-нибудь в Нижней Силезии показывать.

Мы, в принципе, еще много чего можем Европе показать. Пусть учатся.


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30 апреля в 10:29, просмотров: 1478, комментариев: 16


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Комментарии:
Флудер
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01 мая в 14:08
Таки, да. Я не против бензина по 100 р./литр.
naumoff
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01 мая в 18:28
Олег, у Тараса взял привычку все с Европой сравнивать? У нас много отличий во всем. И про авто, не такие уж и пробки у нас, да и есть где машины поставить. И дачников много. В Европе много дачников?
Александр
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02 мая в 12:00
Автор мыслит как чиновник- не могу решить, значит ЗАПРЕТИТЬ(поднять цену/акциз/налог)!
Коллега Флудер
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02 мая в 16:30
А я -не против за 5 р./литр.
А давайте вместе на заправку ездить? Вы за меня будете платить и у вас как раз будет приблизительно 100р./литр.
Видите как просто? А то так бы и ждали когда поднимут цену. А ведь можно уже сейчас приблизиться к своей мечте используя смекалочку-то.
Будулай Алмазов
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04 мая в 09:25
Можно доказать, что обувь неестественна для гомо сапиенса. Как следствие, возможны проблемы с ортопедией. И денег обувь стоит. А на практике, никто не согласится ходить босиком, даже если климат позволяет. Так и с автомобилями: если человек уселся за руль, то обратно его не высадить аргументами о пользе для здоровья, экологии и собственного кошелька.
Д.Щеглов Будулай Алмазов
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04 мая в 09:42
А уговорами и увещеваниями, знаете ли, в истории человечества мало кого переубедили отказаться от чего-то внешне хорошего и привычного, а на деле портящего жизнь всем окружающим. Утрирование с ботинками здесь не к месту, потому что альтернативы ботинкам в широком смысле нет, а автомобилям - сколько угодно. А именно - отлаженная система общественного транспорта вкупе с удорожанием имения собственного автомобиля. И все сработает. Только нужна железобетонная политическая воля на введение таких перемен, что, конечно, редко на территории России встретишь.
Будулай Алмазов Д.Щеглов
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04 мая в 10:01
Ага, потом автолюбители придут на избирательные участки и продемонстрируют вам свою железобетонную политическую волю. А оппозиция тут же начнет визжать, что народ обратно строем ходить заставляют. Общественный транспорт и так дотационен. Вот и продумывайте, как по всем закоулкам дополнительные маршруты пустить. И за счет каких песочниц автостоянки оборудовать во дворах, спроектированных по советским стандартам.
Д.Щеглов
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04 мая в 10:55
Причем здесь выборы и оппозиция и дотационность общественного транспорта? Если системы нулевой толерантности к людям, желающим доставлять свою пятую точку на автомобиле к самому своему подъезду, включается во ВСЕХ более-менее продвинутых городах мира, а кто это не делает - тот просто задыхается в пробках и теряет людей в перестрелках за парковочные места, то отвергать подобную систему - то же самое, что отвергать существование атомов потому, что их не видно. Просто есть инструментарий и тенденции, как это делается объективно во всем мире, и никакого "особого русского/сургутского пути" здесь нет и быть не может.
Будулай Алмазов
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04 мая в 11:56
Если играете в он-лайн игру, или возглавляете диктатуру , то просто тыкаете на "enter" и система нулевой толерантности включается. А те, по отношению к кому она включается, ничего вам в ответ не включают. В иных случаях, придется озаботиться предоставлением взамен реальных "ништяков". В более-менее продвинутых городах есть понимание, что дальше некуда, тогда и начинают с пониманием относиться к непопулярным решениям. А у нас подавляющее большинство считает, что пока еще вполне терпимо. Совершенно особого пути быть не может, но и просто скопировать чужой опыт не получается. Иначе давно бы уже и скопировали, и политические дивиденды получили и освоили.
Ми-Ми-Ми
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04 мая в 13:34
Д. Щеглов:
Утрирование с ботинками здесь не к месту, потому что альтернативы ботинкам в широком смысле нет, а автомобилям - сколько угодно. А именно - отлаженная система общественного транспорта вкупе с удорожанием имения собственного автомобиля. И все сработает. Только нужна железобетонная политическая воля - Д Щеглов...

Широкой альтернативой представлена почему-то не очень широкая альтернатива, а именно- удорожания имения авто. Настолько широкой, что дух захватывает. При этом удорожание стоимости содержания авто- совершенно не гарантирует в наших реалиях расцвета городского транспорта. Достаточно пустить финансовые потоки от удорожания содержания авто отдельно от финансовых потоков на развитие общественного транспорта. А это у нас- запросто.
Если уж продвигать идею развития общественного транспорта- то давайте попробуем представить другую схему.
1. Власть принимает решение ограничить движение частного транспорта, для увеличения трафика транспорта общественного.
2. власть выделяет отдельные полосы, по которым общественный транспорт движется без каких- либо пробок. Появление на этих полосах частного транспорта (включая служебные авто генералов от СНГ, их венценосных детей-депутатов и САМОГО мэра и даже г-жи Комаровой( у нас же нет раздельных законодательств, Административных и иных кодексов для равных и более равных?).
В течение 5 лет городской общественный транспорт оборудуется системами позволяющими мне сесть в автобус на Энергетиков, доехать до Строителя, пересесть в другой автобус и доехать на ул. Профсоюзов (к примеру к а/с СУЗУКИ) по одному билету...

и когда стоимость этой поездки будет равна или менее стоимости разогрева моего авто в минус 30 под моим же окном, когда остановки будут теплыми и обустроенными (а это сделает,
только частный инвестор, с возможностью торговли на этой остановке, как инструмента прибыльного возврата инвестиций), когда время ожидания будет предсказуемым и невеликим (это не мечты Манилова- подобные проекты действуют успешно в ряде городов России) -
- тогда замороченный пробками манагер, руководитель малого бизнеса и т д ...без уговоров , исходя только из большего удобства и меньшей стоимости - сам поедет в городском транспорте от военкомата на 8 промузел (есть сегодня способ без пересадки и за предсказуемое время проехать этим маршрутом?)..
Да...тут был уже депутат, считающий что ни одна управленческая команда без воли горожан ничего не может сделать....кроме как с помощью волонтера ждать ЛПР у туалета на 3 этаже...
Уважаемая редакция, уважаемые модераторы- передайте ссылку на этот пост этому депутату, как горячее желание и волю горожан ездить в общественном транспорте и избавить Сургут от пробок..
Если этот депутат (приветствуется участие любого другого депутата) хочет поучаствовать в этом мероприятии- готов дать более конкретную информацию. Просто был свидетелем начала работы по этим проектам в Сургуте и свидетелем того, что со сменой команды- все вернулось к ситуации "как ничего и не было"..
Д.Щеглов Будулай Алмазов
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04 мая в 13:35
А в этом и заключается политика. Объяснить людям, что непопулярные решения принесут в конечном итоге пользу всем и конвертировать политические очки влияния и поддержки на хорошие и полезные проекты, а не популизм или проставку галочек в статистических ведомостях.
Д.Щеглов Ми-Ми-Ми
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04 мая в 13:37
Все правильно. Единственная поправка - не в течение 5 лет общественный транспорт оборудуется этими системами, а за года полтора - при желании и нормальном технологичном подходе.

А депутат, я думаю, ваш комментарий с удовольствием прочитает.
Будулай Алмазов Д.Щеглов
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04 мая в 15:35
В результате решения сделать стоимость владения транспорта дороже, получаем негативную реакцию от пострадавших автолюбителей, потерявших прибыли автопроизводителей и автодилеров с последующими потерями рабочих мест и налогов в бюджеты разных уровней. Перевесит ли относительное улучшение экологии (есть еще масса источников выбросов) и относительное улучшение транспортной ситуации (строить развязки и ремонтировать дороги все равно надо) все вышеперечисленные минусы? Риск превратиться в политического камикадзе весьма велик.
Будулай Алмазов Ми-Ми-Ми
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04 мая в 15:39
Тема понтов не раскрыта. А у нас это не последний фактор. Вот чем русский отличается от немца? Тем, что у немца будут деньги на "Мерседес", а он купит "Опель". А у русского будут деньги на "Опель", но он купит "Мерседес".
Ми-Ми-Ми
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04 мая в 19:14
Про понты есть поговорка - Хорший понт- дороже денег!.

Д.Щеглову. Технически оборудовать автобусный парк Сургута необходимым оборудованием можно как раз за год-полтора. А вот разработать новые направления маршрутов, чтобы реально покрыть весь город- задача намного более сложная.
Предложите маршруты или связку маршрутов, чтобы я от Старого Сургута проехал на Андреевский заезд, если там мое место работы. И таких закавык- достаточно много.
Согласен, что не сразу, но по настоящему люди станут смотреть в сторону общественного транспорта тогда, когда большая часть повседневных маршрутов будет закрыта сетью городского транспорта.
Это в самом деле- серьезная и долгая работа.
Iriska
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05 мая в 13:03
Ми-ми-ми - респект! и чё Вы не депУт? с цыганом я тоже согласна. а вообще сравнивать общественный транспорт с личным авто странно уже само по себе, НИКАКОЙ общественный транспорт не будет удобнее. НЕВОЗМОЖНО проложить маршруты, удобные для всех, даже если натыкать везде тёплых умных остановок и придумать как до них дотащить из магазинов тяжеленные пакеты с продуктами. А дети? Ездить с детьми в общественном транспорте - то ещё удовольствие. В своей машинюшке куда как удобнее, особенно с малышами. Вот если за пользование общественным транспортом будут доплачивать - вот только тогда ))) жлобство победит, скупердяи вылезут из своих тарантаек - и всем станет дышать легче. Оплачивайте им проездные без льгот (только по предъявлению прав и ПТС например, т.е. только владельцам авто) и транспортные потоки поредеют. Понторезы, конечно, не пойдут, на это, но за счёт нещебродов, которым дешевле будет свой ливер возить в автобусах - остальным будет больше места. И Европа нам не указ! )) Они на велосипедах хай гоняют. А у нас климат нет тот.
Я вот думаю себе Flyboard Air прикупить. Сумки таскать, конечно, всё равно будет тяжело, с детьми не полетаешь, но хоть самой по городу в часы пик с одной работы на другую гонять )) из центра на промзону днём - капец просто!

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