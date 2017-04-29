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​Истинная пятая колонна в Сургуте

Об отмене льгот для многодетных семей

Сургут, некогда богатый город, вожделенное место всех желающих работать и хорошо получать, центр добычи нефти в России, скатывается в разряд зарядных и унылых провинциальных городишек. Он уже мало отличается по внешнему виду от депрессивных райцентров, в которых четко просматривается расслоение и оторванность от реального положения дел власти и общества.

Складывается впечатление, что в тылу городской власти работает «тучная пятая колонна». Она открыто проникла в само ядро руководства города. Насыщена Колонна посредственными элементами, некоторые из них блестящие ораторы, умеют говорить красиво, приводя в свое оправдание ссылки на законы, нормативы, разные цифры. У этой пятой колонны есть прикормленные сделками и грантами телевизионные каналы, электронные и печатные издания, хорошее эфирное время. В помощь к своему увещеванию они призвали и соцсети, в аккаунтах которых в погоне за лайками и перепостами они вещают.

Эту пятую колонну спонсирует не Запад, не олигархи, желающие растащить, присвоить все, что плохо лежит. Ее спонсирум мы, жители этого города.

На наш подоходный налог и налог на имущество она содержится, мы сами содержим ее.

Эта пятая колонна подрывает нашу веру в президента, его слова и действия. Никто не может ее остановить. У нас в городе нет тех, кого жители избрали представлять интересы горожан во власти, депутатов. Те, кто сидят в думе города, — это слет волонтеров, которые пытаются работать не всегда успешно, но всегда неэффективно. Они могут говорить высокие слова, выдвигать невообразимые идеи. При этом ни головой, ни телом не в силах, да еще и боятся вступиться за своего избирателя, пасть грудью на амбразуру произвола исполнительной власти, прикрыть своими телами тех, кто в этом нуждается, тем самым защитить интересы своего народа, хоть и в меньшинстве, доверившего им представлять себя.

Пятая колонна — слепые и ненасытные, как алчные кабаны, рыхлят городскую среду, подтачивая сами основы развития города, лишая перспективы дальнейшего существования. Они забыли судьбу тех, которых поднимали на вилы и ставили к стенке, называли врагами народа. Ибо только враги народа могут тести себя так — благоприятствовать местным олигархам, строящих муравейники на каждой свободной пяди землицы сургутской, забывая о строительстве школ, не думая о дальнейшем получении профессионального образования бывших школьников. Идти на поводу у торговых сетей, открывших свои пятачки в городе, высасывая, подобно клещу, деньги из карманов горожан, не давая ничего взамен, при этом убивая тех, кто, торгуя, содержал свою семью и близких.

И вот эта пятая колонна, уверенная в безнаказанности (очевидно, их вдохновляют их покровители из региона и центра), своей рукой подобралась к горлу семей, имеющих много детей. Тех, кто в глубине души верит в то, что власть их не оставит прозябать на свои скромные трудовые доходы и поможет немного материально в содержании детей. Не все многодетные живут в хоромах и тратят деньги на пляжах юга. Некоторые в силу своей скромности, незнанию запутанных нормативов могут признать себя малоимущими. Естественно, погреть руки на проблеме нашлись псевдопатриоты — общественники, кормящиеся с рук пятой колонны, поющие дифирамбы своим кормильцам, по первому зову готовые поддержать, пасть ниц. В глубине их сознания возникла боль и

сквозь стоны своей души они высказали в сердцах то, о чем хотели сказать, то что им не дает спать, мучает по ночам, о чем они шепчутся друг с другом, — но уверенная рука городской власти погрозила им пальчиком,

сказала пару ласковых слов, возможно, подобно библейскому змею, искусила их дарами и славою, пообещала блага, медные трубы. И «патриоты-общественники» сдались, они пали, забыли все и всех. Они предали тех , кто поверил в них, растоптали последнюю надежду.

А где те политики, возомнившие себя проводниками движения вперед, где те, кто вчера шел под знаменами и лозунгами: «Мы с президентом»?! Где те, кто считает себя оппозицией?! Их нет, они словно дым испарились в никуда. Потому что это их не касается. Потому что цели у них иные, у них своя дорога. В этой колонне нет трудолюбивых и порядочных, добрых и открытых людей. Это уже явно, это уже видно — кто есть кто. «Всему своя цена», — это ваш постулат, так и есть. Но свою цену вы заплатите, и никаких денег вам не хватит.

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

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Сегодня в 13:13, просмотров: 395, комментариев: 4


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Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:27
Имя, сестра, имя?
Roks
не нравится
Сегодня в 14:31
Гражданин Альберт Леонов, ну что в девочку играть !? Так и скажи - НАДОЕЛ
444
не нравится
Сегодня в 14:39
Альберт Леонов в приступе отчаяния назвал Путина врагом народа, а его партию пятой колонной! Браво! Отчаянный смельчак! Мне особенно понравилось "И вот эта пятая колонна, уверенная в безнаказанности, своей рукой подобралась к горлу семей имеющих много детей." а дальше правильно было так: "И в 2012 году приняла закон, где в соответствии с п. 3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», установлены определенные категории детей, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается: дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией. Таким образом, с 1 июля из 5425 детей, за которых на текущий момент перечисляется родительская плата, 4977 будут исключены из списков, как неподходящие под категории федерального закона." http://www.siapress.ru/blogs/67390
Но у сталинских правоведов все шиворот-навыворот. Они верят в замусоленную до дыр еще в позапрошлом веке сказку о хорошем царе и плохих боярах. У них на 17 году единоличного правления Путина есть какая-то сакральная "наша вера в Президента, его словам и действиям." Реального виновника творящегося в стране им в упор видеть не дано.
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:59
Хватит оскорб л/ять (прости господи) чувства Верующего в Президента

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