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​На дне

О ненависти, ведре «г**на» на «Первом канале» и мире во всем мире

«Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» — так однажды художник Гоген назвал свою картину. Фраза актуальна и сегодня, когда сквозь экраны телевизоров и мониторов из миллионов движущихся ртов просачиваются уничижительные ярлыки: «ватник», «либераст», «враг» и так далее. И дело касается не только политики (люди с не меньшим энтузиазмом клеймят друг друга и по другим признакам: национальному, сексуальному и пр.), хотя в последнее время именно эти слова рыбами-прилипалами расползлись в обществе. Так куда же мы идем, ощетинившись и радуясь милитаристским настроениям?

Некоторые пишут на машинах «Можем повторить». Вы правда хотите это повторить? Смерти, ужас, кровь и резню? Такое будущее мы хотим для наших детей? Разве кто-то из ветеранов, прошедших через Великую Отечественную Войну, когда-либо смог бы прицепить себе эту бахвалистую бессмысленную наклейку? Вряд ли кто-либо в трезвом уме желает «повтора».

Однажды наткнулась на блог Алексея Белякова «Ненависть — наша профессия» на «Снобе». От него по спине холодок, потому что понимаешь: да, действительно, ненависть тут и там. Она культивируется, поощряется плюшками, за нее говорят «спасибо». Это страшно. Страшно, когда на «Первом канале» в прайм-тайм идет передача, в которой Артем Шейнин выносит ведро с надписью «Го**о», содержимым которого он предлагает полакомиться гостю в студии. Ах, это всего лишь шоколад. Ну да, конечно, будто бы от этого все кардинально меняется. Здесь зрители благодарно должны сказать: «Спасибо, что пока не г**но!» А могло бы быть?

Вне зависимости от того, кто прав, а кто виноват, чья политическая аргументация круче, совершать подобное — дно. Именно это слово употребил человек, которому предназначался «шоколадный презент». Опустим подробности про фейковый аккаунт, обстоятельства и так далее — не о том речь. Пугает, что показывают на государственном канале, который смотрят миллионы человек, что в эту минуту какой-то отец, сидя рядом с сыном, гогочет и злорадно поддакивает: «Да-да, жри г**но, отвечай за слова! И ты учись, сынок!» Учись ненавидеть, пока маленький, делить на своих и чужих, вокруг враги.

Нет, бесполезно избавляться от телевизора, окружать себя котиками и добрыми людьми. Все равно информационные помои будут литься отовсюду. Ты пытаешься немного прикрыться от откровенных нечистот, но все твое прикрытие — сплошное сито да решето. Повестку дня тебе заботливо озвучит таксист, человек в очереди. Любой подскажет тебе, кто именно виноват во всех твоих бедах.
Дожили. Стыдно сказать, что ты против войны, что не нужно друг друга тыкать «ватниками» и «либерастами», что мы все больше разобщаемся в кажущемся единстве. Сразу взгляд искоса: «Ты часом не того?! Уж не враг ли?» Мы живем во время, когда многие предпочитают промолчать, чтобы не ссориться с родственниками. «Давайте не будем о политике», — говорим мы за семейным столом. Давайте не будем. Давайте не будем бить в ладоши, когда по телевизору назначенным ведущими «врагам народа» кричат: «Козел!» или выносят ведро с надписью «Г**но». Давайте посмотрим друг на друга по-человечески, не по-скотски, не будем есть тот «шоколад», что нам милостиво предлагают. Я уверена, большинство из нас лучше, чем могут или хотят казаться. «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» — вопросы для каждого.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 111, комментариев: 0


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