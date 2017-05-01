Уважаемые сургутяне!

От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда! Для всех нас Первомай остается одним из самых любимых праздников. Он дарит светлые надежды, дает силы для новых свершений и символизирует сплоченность людей разных поколений, профессий, национальностей, объединенных общим стремлением к миру и благополучию! Этот праздник напоминает нам о том, что только мир и труд являются залогом достойного будущего!

Все, чем по праву гордится Сургут, является результатом профессионального, ответственного и упорного труда его жителей. Сегодня более 166 тысяч человек вносит вклад в экономику Сургута, обеспечивая благополучие не только своих семей и своего города, но и миллионов наших сограждан. Это дает твердую уверенность в том, что все намеченные цели будут достигнуты!

В этот день мы с особой гордостью отдаем дань уважения героическому труду представителей старшего поколения, которые своим мужеством, терпением и настойчивостью способствовали процветанию сургутской земли и заложили основу нашей нынешней экономики.

Уверен, что, сохраняя верность трудовым традициям и объединив усилия, мы не просто сохраним социальную стабильность, а сделаем жизнь в нашем городе еще лучше и комфортнее!

Желаю всем трудящимся и ветеранам города крепкого сибирского здоровья, достатка, уверенности в завтрашнем дне и прекрасного весеннего настроения. Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!