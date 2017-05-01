Уважаемые сургутяне!

Сердечно поздравляю вас с праздником 1 Мая!

Этот замечательный весенний день олицетворяет обновление жизни и уважение к созидательной деятельности. Первые погожие дни - предвестники лета, создают особую атмосферу весенней радости в семьях и трудовых коллективах.

Пусть будет светлым и радостным этот праздник, пусть благополучие и счастье придут в Ваш дом! Пусть в нашей стране укрепляются согласие и единство, а новые трудовые успехи приносят нам перемены к лучшему!