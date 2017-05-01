Уважаемые друзья!

Позвольте от всей души поздравить вас с Праздником Весны и Труда!

В день, символизирующий солидарность и дружбу, сердечно благодарю вас за непростой ежедневный труд на благо родного предприятия, города, региона и всей нашей страны!

Мы работаем на крупнейшей электростанции в РФ и это подразумевает особенную ответственность каждого. В этой связи, я хочу отметить, что у нас в коллективе нет важных и неважных людей. Каждый, я подчеркиваю – каждый человек, важен для нашего предприятия. И мы уверены, что только безопасные действия на рабочих местах, можно считать приносящими пользу общему делу. Важнейший результат любого труда – это сохраненные жизнь и здоровье.

Пусть первомайский праздник пройдет в бодром, веселом настроении, в кругу близких и родных. Добра вам, любви ваших близких и теплых весенних дней впереди!